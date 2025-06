Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"499a9f88-6ab6-4684-84b0-15771b37777b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is elérhető a 2-es kupé BMW legpotensebb változata.","shortLead":"Immár Magyarországon is elérhető a 2-es kupé BMW legpotensebb változata.","id":"20250604_dragan-mert-izgalom-magyarorszagon-a-bmw-m2-cs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/499a9f88-6ab6-4684-84b0-15771b37777b.jpg","index":0,"item":"81342a03-0d88-4f2f-a081-61d57ef32bb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_dragan-mert-izgalom-magyarorszagon-a-bmw-m2-cs","timestamp":"2025. június. 04. 07:59","title":"Drágán mért izgalom: Magyarországon a BMW M2 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5a38ea-cd5c-4213-ac5e-a9d9942dbaa2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyertes út része a hangzatos nevű, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Szerbia vízi világát a bringásoknak bemutató Amazon of Europe kerékpáros útvonalnak. A győztesről közönségszavazatok döntöttek, szoros volt a verseny.","shortLead":"A nyertes út része a hangzatos nevű, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Szerbia vízi világát a bringásoknak bemutató...","id":"20250603_Megvan-az-Ev-Kerekparutja-Europa-Amazonasanal-lehet-rajta-tekerni-murakeresztur-kor-bringaut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f5a38ea-cd5c-4213-ac5e-a9d9942dbaa2.jpg","index":0,"item":"bb8a0c91-854d-49e2-830c-b18c308ceb81","keywords":null,"link":"/elet/20250603_Megvan-az-Ev-Kerekparutja-Europa-Amazonasanal-lehet-rajta-tekerni-murakeresztur-kor-bringaut","timestamp":"2025. június. 03. 15:59","title":"Megvan az Év Kerékpárútja: „Európa Amazonasánál” lehet rajta tekerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549f40d2-f051-401e-9da3-8fca41ddd36d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetgazdasági miniszter röviden válaszolt Karácsony Gergely rendkívüli sajtótájékoztatójára.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter röviden válaszolt Karácsony Gergely rendkívüli sajtótájékoztatójára.","id":"20250604_Nagy-Marton-szerint-Karacsony-Gergely-hazudik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/549f40d2-f051-401e-9da3-8fca41ddd36d.jpg","index":0,"item":"ad238d73-3b98-4b95-81e7-4384fae18340","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Nagy-Marton-szerint-Karacsony-Gergely-hazudik","timestamp":"2025. június. 04. 11:08","title":"Nagy Márton tagadja, hogy szerencsejátékpénzekkel véreztetnék ki Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bad318-aea2-4b3f-885b-e5ff51dfffaa","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Scheer Sándor cége nyilvános árverésen, bruttó 2,3 milliárd forintért vásárolta meg a Budapest belvárosában található Duna Palotát – értesült a HVG. A vállalat tájékoztatása szerint jelenleg még csak a terveken dolgoznak, így egyelőre nem árulták el, mihez kezdenek a több mint 1200 négyzetméteres épülettel. ","shortLead":"Scheer Sándor cége nyilvános árverésen, bruttó 2,3 milliárd forintért vásárolta meg a Budapest belvárosában található...","id":"20250605_Market-egyik-tulajdonosa-vette-meg-a-Duna-Palotat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4bad318-aea2-4b3f-885b-e5ff51dfffaa.jpg","index":0,"item":"4c616368-6ac6-4739-8d87-53574f044408","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_Market-egyik-tulajdonosa-vette-meg-a-Duna-Palotat-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 05:20","title":"A Market Zrt. tulajdonosának érdekeltségébe került a legendás belvárosi palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az árbevételét pedig megháromszorozta.","shortLead":"Az árbevételét pedig megháromszorozta.","id":"20250603_Magyar-Peter-cege-llm-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"2cc30a22-14d0-4787-bd59-d11b74731450","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Magyar-Peter-cege-llm-beszamolo","timestamp":"2025. június. 03. 15:00","title":"Magyar Péter tavaly 51-szeresére növelte tanácsadó cége nyereségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e14c70-a133-4bad-b3ab-72552fc450bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap információi szerint a 12 férőhelyes intézményben jelenleg 27-en alszanak.","shortLead":"A lap információi szerint a 12 férőhelyes intézményben jelenleg 27-en alszanak.","id":"20250604_Nepszava-Annyira-tele-van-a-Szolnoki-befogadootthon-hogy-a-gyerekek-felenek-a-kanapen-es-matracokon-kell-aludnia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e14c70-a133-4bad-b3ab-72552fc450bc.jpg","index":0,"item":"77e1e19a-e7a6-484f-afb4-a54886032d36","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Nepszava-Annyira-tele-van-a-Szolnoki-befogadootthon-hogy-a-gyerekek-felenek-a-kanapen-es-matracokon-kell-aludnia","timestamp":"2025. június. 04. 07:48","title":"Népszava: Annyira tele van a szolnoki befogadó otthon, hogy a gyerekek felének a kanapén és matracokon kell aludnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1d07a2-d06f-4772-8cdc-8614331b07d8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A SalusMo, a PlantIT, a Lapot kérünk és az 5Napközi egyenként 1-1 millió forintot kapnak, amelyet oktatási céllal használhatnak fel saját fejlődésükre.","shortLead":"A SalusMo, a PlantIT, a Lapot kérünk és az 5Napközi egyenként 1-1 millió forintot kapnak, amelyet oktatási céllal...","id":"20250603_raiffeisen-bank-tamogatas-vallalkozas-capak-kozott-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca1d07a2-d06f-4772-8cdc-8614331b07d8.jpg","index":0,"item":"c11e0902-5e88-42f6-b36a-3720a28bb844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_raiffeisen-bank-tamogatas-vallalkozas-capak-kozott-uzlet","timestamp":"2025. június. 03. 15:25","title":"Induló vállalkozásokat segít a Raiffeisen Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkalmazás több verziót is készített, a visszafogott, de határozott Mészáros Lőrinctől a cinikusan fenyegetőző Mészáros Lőrincig.","shortLead":"Az alkalmazás több verziót is készített, a visszafogott, de határozott Mészáros Lőrinctől a cinikusan fenyegetőző...","id":"20250604_meszaros-level-chatgpt-ai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d.jpg","index":0,"item":"4ab8d44e-2ccf-44bf-8123-7fe160571fb6","keywords":null,"link":"/elet/20250604_meszaros-level-chatgpt-ai","timestamp":"2025. június. 04. 15:57","title":"„Én csak ott ültem a pálya szélén… és építettem egy stadiont” – Megírattuk a ChatGPT-vel Mészáros Lőrinc levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]