[{"available":true,"c_guid":"38f66d58-246d-4830-bc72-3672e5143a92","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Zero Square Robotics speciális robotja, a H1 a szűk szállodai terekben is képes könnyen mozogni, és olyan feladatokat végez el, ami eddig az ember munkája volt. ","shortLead":"A kínai Zero Square Robotics speciális robotja, a H1 a szűk szállodai terekben is képes könnyen mozogni, és olyan...","id":"20250603_humanoid-robot-zero-square-robotics-zerith-h1-szalloda-takaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38f66d58-246d-4830-bc72-3672e5143a92.jpg","index":0,"item":"2bb645a7-8a7c-4c64-bf4b-6976dd07f249","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_humanoid-robot-zero-square-robotics-zerith-h1-szalloda-takaritas","timestamp":"2025. június. 03. 18:03","title":"Porszívózik, WC-t takarít, pakol: itt új kínai robot, ami elveheti az ember munkáját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275310e-1fb9-4bbb-80ee-6cc0ffab2e62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sok esetben tapasztalják azt a szülők, hogy az újszülött gyermek szeme színe fél éves kor körül elkezd megváltozni: az addigi világos írisz sötétebbé válik. A kutatók szerint ez csak bizonyos esetekben jelenthet problémát.","shortLead":"Sok esetben tapasztalják azt a szülők, hogy az újszülött gyermek szeme színe fél éves kor körül elkezd megváltozni...","id":"20250603_csecsemo-baba-szemszine-orokles-milyen-szinu-szeme-lesz-a-gyereknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4275310e-1fb9-4bbb-80ee-6cc0ffab2e62.jpg","index":0,"item":"c421743d-a919-4470-bb33-911b7c1398cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_csecsemo-baba-szemszine-orokles-milyen-szinu-szeme-lesz-a-gyereknek","timestamp":"2025. június. 03. 19:03","title":"Milyen színű lesz a gyerekem szeme? Baj, ha megváltozik az újszülött szemszíne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8418fb8b-3448-41ed-846e-5ec23481d46a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A korosodó Vitara és S-Cross a korábbiaknál szerényebb teljesítményű változatban folytatja életútját.","shortLead":"A korosodó Vitara és S-Cross a korábbiaknál szerényebb teljesítményű változatban folytatja életútját.","id":"20250604_gyengebb-uj-motort-kap-az-esztergomi-suzuki-vitara-s-cross","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8418fb8b-3448-41ed-846e-5ec23481d46a.jpg","index":0,"item":"20fb0eaa-6344-4be4-8a92-7ba4ab4c4ab3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_gyengebb-uj-motort-kap-az-esztergomi-suzuki-vitara-s-cross","timestamp":"2025. június. 04. 08:58","title":"Gyengébb új motort kapnak az esztergomi Suzukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2646f6d8-10a4-416d-8d15-5b826e522b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több kormánypárti szavazó gondolja úgy: a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel bizonyíték arra, hogy Orbánék becsapják a szavazókat.","shortLead":"Egyre több kormánypárti szavazó gondolja úgy: a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel bizonyíték arra...","id":"20250604_A-magyarok-tobbsege-hallott-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-hangfelvetelerol-ami-utan-le-kene-mondania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2646f6d8-10a4-416d-8d15-5b826e522b6a.jpg","index":0,"item":"f2562c27-df79-46f9-bf37-202b793b99e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_A-magyarok-tobbsege-hallott-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-hangfelvetelerol-ami-utan-le-kene-mondania","timestamp":"2025. június. 04. 07:55","title":"A magyarok többsége szerint Szalay-Bobrovniczky Kristófnak le kellene mondania a kiszivárgott hangfelvétel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61674c0e-8902-45dd-88be-f63f514413bf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dick Schoof szerint Orbán szövetségesének lépése „felelőtlen és szükségtelen” volt.","shortLead":"Dick Schoof szerint Orbán szövetségesének lépése „felelőtlen és szükségtelen” volt.","id":"20250603_hollandia-kormany-lemondas-dick-schoof-geert-wilders","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61674c0e-8902-45dd-88be-f63f514413bf.jpg","index":0,"item":"0eef937f-db23-4ad8-9643-afb43b1154e8","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_hollandia-kormany-lemondas-dick-schoof-geert-wilders","timestamp":"2025. június. 03. 16:45","title":"Bejelentette kormánya lemondását a holland miniszterelnök, miután Wilders felrúgta a koalíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b371084-d778-425a-b4fe-ca67dc1b5de1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Stabilabb a forint, nagy a választék, érdemes kifelé kacsintgatni. ","shortLead":"Stabilabb a forint, nagy a választék, érdemes kifelé kacsintgatni. ","id":"20250604_magyar-vevok-ismet-kulfoldon-keresnek-autokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b371084-d778-425a-b4fe-ca67dc1b5de1.jpg","index":0,"item":"be8db10d-36c4-4f07-97a3-d5cb6584934a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_magyar-vevok-ismet-kulfoldon-keresnek-autokat","timestamp":"2025. június. 04. 09:45","title":"Visszatért a régi recept: megint külföldön keresgélnek sokan használt autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f2e8c5-d5c8-42de-851f-db11266315de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már ha ő is úgy akarja. ","shortLead":"Már ha ő is úgy akarja. ","id":"20250604_Ne-felejtse-el-megolelni-a-macskajat-ma-van-a-vilagnapja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2f2e8c5-d5c8-42de-851f-db11266315de.jpg","index":0,"item":"0efff9d0-448c-4927-9016-30829bbe5463","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Ne-felejtse-el-megolelni-a-macskajat-ma-van-a-vilagnapja","timestamp":"2025. június. 04. 17:08","title":"Ne felejtse el megölelni a macskáját – ma van a világnapja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b98aa8b-4d37-4e20-a5cd-04ce9de17901","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milyen hatása van a magánynak a hosszú távú egészségünkre? Miért olyan sok Magyarországon a magányos ember? Tényleg a fiatalok a legveszélyeztetettebbek? Mit tehetünk, hogy megőrizzük emberi kapcsolatainkat? Erről is beszélgettünk a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Milyen hatása van a magánynak a hosszú távú egészségünkre? Miért olyan sok Magyarországon a magányos ember? Tényleg...","id":"20250604_Kosz-jol-magany-David-Beata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b98aa8b-4d37-4e20-a5cd-04ce9de17901.jpg","index":0,"item":"2e68bf44-948c-4601-9147-1cfa6eebed70","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Kosz-jol-magany-David-Beata","timestamp":"2025. június. 04. 11:15","title":"Kösz, jól: Tényleg magányosabbak a mai fiatalok, mint a szüleik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]