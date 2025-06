Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"baa4813e-d225-4d6e-afe8-68c4aa1281d4","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Mi állhat amögött, hogy Mészáros Lőrinc, aki eddig szinte soha nem kommunikált közvetlenül a nyilvánossággal, most saját neve alatt, személyes hangvételű levélben válaszol a kritikákra? A régóta épülő gazdasági birodalom és a látványos vagyonosodás fényében nem csak az a kérdés, miért épp most szólal meg, hanem az is, milyen szerepet szánnak neki a politikai térben. Ezekre kereste a választ a HVG szakértők segítségével. ","shortLead":"Mi állhat amögött, hogy Mészáros Lőrinc, aki eddig szinte soha nem kommunikált közvetlenül a nyilvánossággal, most...","id":"20250604_luxizas-meszaros-orban-tiborcz-bohm-ligeti-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baa4813e-d225-4d6e-afe8-68c4aa1281d4.jpg","index":0,"item":"184fa665-9396-4e6c-aac9-8bbeaa4c9b16","keywords":null,"link":"/360/20250604_luxizas-meszaros-orban-tiborcz-bohm-ligeti-korrupcio","timestamp":"2025. június. 04. 09:34","title":"„Az, hogy milliárdos vagyok, az egyszerűen tény” – Orbán kérése ellenére Mészáros büszkén vállalja hivalkodó életmódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe04ee46-ef51-440e-9239-0bfb98fe339d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig úgy volt, hogy már jövő héten szavazhat a parlament az átláthatóságinak nevezett törvényről, most Kocsis Máté frakcióvezető azt mondja, csúszik a döntés, mert még dolgoznak a szövegen. Ősz előtt nem is terveznek szavazni róla. Ezzel az idei 1 százalékos szja-felajánlások valószínűleg az eredeti szándék szerinti kedvezményezettekhez megérkezhetnek.","shortLead":"Eddig úgy volt, hogy már jövő héten szavazhat a parlament az átláthatóságinak nevezett törvényről, most Kocsis Máté...","id":"20250604_Kocsi-Mate-az-atlathatosagi-torveny-vitaja-meg-mindig-zajlik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe04ee46-ef51-440e-9239-0bfb98fe339d.jpg","index":0,"item":"7590728c-8aa0-4569-ad00-a031396e116d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Kocsi-Mate-az-atlathatosagi-torveny-vitaja-meg-mindig-zajlik","timestamp":"2025. június. 04. 13:33","title":"Megijedtek a megfélemlítési törvénytől? A Fidesz szavazás helyett még dolgozik a szövegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump hadüzenete a tudománynak Amerika gazdasági és katonai versenyképességét veszélyezteti – vezeti le a The Washington Postban Max Boot történész-publicista. Lengyelország önmaga ellen folytat háborút, és ismét nevetség tárgya lett, amikor egy botrányoktól övezett jobboldali szélsőségest választott elnöknek – írja Slawomir Sierakowski a Project Syndicate-en. Putyint meg kell ijeszteni, csak az vezet el az igazságos békéhez – állítja Richard Kemp katonai szekértő a The Daily Telegraphban. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump hadüzenete a tudománynak Amerika gazdasági és katonai versenyképességét veszélyezteti – vezeti le a The...","id":"20250604_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"87a5e175-7133-404a-9485-24303154d850","keywords":null,"link":"/360/20250604_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 04. 10:52","title":"„Egy szuperhatalom öngyilkosságának tanúi vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök úgy gondolja, szándékát partnerei is támogatják.","shortLead":"Az ukrán elnök úgy gondolja, szándékát partnerei is támogatják.","id":"20250604_Zelenszkij-putyin-orosz-ukran-haboru-drontamadas-beketargyalas-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d.jpg","index":0,"item":"e53388a6-ad77-4493-bc91-b5fb92396ce7","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_Zelenszkij-putyin-orosz-ukran-haboru-drontamadas-beketargyalas-tuzszunet","timestamp":"2025. június. 04. 16:50","title":"Zelenszkij tűzszünetet javasol a Putyin-találkozóig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás célpontja a moszkvai számvevő kamara egyik tanácsadója volt.","shortLead":"A támadás célpontja a moszkvai számvevő kamara egyik tanácsadója volt.","id":"20250604_bergyilkossag-oroszorszag-moszkva-milliardos-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"8e2d558e-25bc-46e4-a001-0da95ff33322","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_bergyilkossag-oroszorszag-moszkva-milliardos-vademeles","timestamp":"2025. június. 04. 10:43","title":"Azzal vádolnak egy orosz milliárdost, hogy bérgyilkost fogadott fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f2e8c5-d5c8-42de-851f-db11266315de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már ha ő is úgy akarja. ","shortLead":"Már ha ő is úgy akarja. ","id":"20250604_Ne-felejtse-el-megolelni-a-macskajat-ma-van-a-vilagnapja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2f2e8c5-d5c8-42de-851f-db11266315de.jpg","index":0,"item":"0efff9d0-448c-4927-9016-30829bbe5463","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Ne-felejtse-el-megolelni-a-macskajat-ma-van-a-vilagnapja","timestamp":"2025. június. 04. 17:08","title":"Ne felejtse el megölelni a macskáját – ma van a világnapja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5179036a-6b7e-476c-98cd-bf56768fcdc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-színész abban hisz, hogy a művészetnek nincs oldala.","shortLead":"Az énekes-színész abban hisz, hogy a művészetnek nincs oldala.","id":"20250605_Bereczki-Egy-rogtonitelo-birosag-var-mindenkire-aki-kozeleti-dolgokban-megszolal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5179036a-6b7e-476c-98cd-bf56768fcdc9.jpg","index":0,"item":"e6c4fd82-e698-4cf9-b56b-9dc82028a89b","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Bereczki-Egy-rogtonitelo-birosag-var-mindenkire-aki-kozeleti-dolgokban-megszolal","timestamp":"2025. június. 05. 08:41","title":"Bereczki: „Egy rögtönítélő bíróság vár mindenkire, aki közéleti dolgokban megszólal”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129370dc-14b6-4971-bece-d72bd484e560","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban ismét aktivizálta magát Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna. A legutóbbi kitörése szerencsére nem veszélyeztetett senkit, de annál látványosabb volt – a Földről és az űrből nézve is.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban ismét aktivizálta magát Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna. A legutóbbi kitörése szerencsére...","id":"20250605_etna-vulkankitores-muholdkep-esa-copernicus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/129370dc-14b6-4971-bece-d72bd484e560.jpg","index":0,"item":"c1c5eb84-c232-4a57-b705-5eb665a4763a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_etna-vulkankitores-muholdkep-esa-copernicus","timestamp":"2025. június. 05. 16:03","title":"Az űrből nézve is káprázatos volt az Etna kitörése – az ESA műholdja kapta lencsevégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]