Mélyponton venni, csúcson eladni. Minden részvénybefektetőnek ez az álma. Ami most éppen Tamás számára valósult meg, miután tavaly szeptember végén úgy döntött, túlad a hosszú ideje tartott Apple-részvényein. Annak hatására tett így, hogy az amerikai technológiai cég az elmúlt tíz évben sorra megdöntötte az eladási rekordokat, elsősorban iPhone-jaival, illetve egyéb okoseszközeivel. Azáltal, hogy mindig képes volt újabb és újabb, addig nem látott tulajdonságokat beletenni a készülékeibe. Az eladási rekordokat szépen lekövette a részvényárfolyam, a 2009 februárjában még 12 dollárt ért Apple papír 2018 szeptemberében csaknem a húszszorosát érte.

Az árfolyamgrafikonokban (vagy angolul: chart) a cég főbb mutatói (fundamentumai), a társaság közzétételei, az iparág piaccal kapcsolatos hírei, időnként az egész szektor mozgása (leginkább az adott piac indexei – részvénypakettjei) tükröződnek vissza.

Ezek azok a dolgok, amelyeket érdemes alaposan áttanulmányozni, amikor valaki egy részvény vásárlásán töri a fejét, vagy azon morfondírozik, mikor érdemes eladnia azt, esetleg bezsebelve az addig felgyűlt árfolyamnyereséget.

Vegyük sorra e tényezőket. Kétségtelenül érdemes megnézni, hogyan alakult egy részvényárfolyam hosszabb távra visszamenőleg. Egy havi, heti vagy éppen napi chart is kiválóan alkalmas lehet arra, hogy az ember azonosítsa a trendeket és a drágulással kecsegtető belépési szinteket.

Fej-váll alakzatok, gyertyák, füles csészék. Ezek az első ránézésre abszurdnak tűnő kifejezések a technikai elemzések fajtáit jelölik, és ha megtanuljuk értelmezni őket, könnyebben következtethetünk arra, merre indulhat el az árfolyam. Például a Deutsche Bank részvények több mint egy év alatt bekövetkezett nagyarányú esését egy fej-váll alakzat előre jelezte. Ahogy a már említett Apple tavalyi jókora lejtmenetét is, az árfolyam azonban ezt követően felfelé indult el, így 2018 végétől akár jelentős hozamra is szert tehettek azok a befektetők, akik az eső trendvonal törését követően 150 dollár körüli szinteken vásároltak. De a fej-váll alakzat alapján az ügyesebbek a Snapchat részvényeken is igen rövid idő alatt megduplázhatták a pénzüket.

Ám a chartok kivesézése még nem garancia a sikerre, igaz, a tőzsdén semmi nem az. Ezért is figyelmeztetnek a szakértők folyamatosan, hogy a múltbeli teljesítmények nem megbízható előrejelzői a jövőbeni eredményeknek, mozgásoknak. Ennek megfelelően ezt az információt a világért sem kizárólagosan, csak a többi tényezővel együtt szabad kezelni. Jelesül a legújabb eseményekkel, a céget érintő vállalati hírekkel, valamint annak a szektornak – az Apple esetében a technológiai – helyzetével együtt, amelyben a részvény kibocsátója tevékenykedik, versenyez a hasonló termékeket és szolgáltatásokat kínálókkal, miközben a világgazdaság változását is ugyanúgy figyelembe kell vennünk. Emellett érdemes alaposan átböngésznünk a cég terveit, valamint az utóbbi egy évben publikált gyorsjelentéseiket. Ezek mind-mind befolyásolják egy részvény mozgását.

Az Apple-höz hasonlóan az elmúlt tíz évben ugyancsak jelentősen megdrágult Google részvénnyel kapcsolatban pedig azt érdemes mérlegelni, hogy a papír sok befektető kedvencévé vált, számos fiatal szeretne a cég irodaházában, a Googleplexben dolgozni. Az internetes keresőjéről elhíresült vállalat rengeteg területen tevékenykedik, s az önvezető autók, továbbá a mesterséges intelligencia is hatalmas növekedési potenciált hordoz a számára.

A dicső múlt után, a szintén nehéz időszakát élő Snapchat részvények mellett az szólhat, hogy a fiatalok nagy kedvence, ami azt jelenti, hogy a jövő generációja használni fogja az alkalmazást. Márpedig szakértők szerint, befektetői szempontból érdemes lehet olyan vállalatok részvényeivel színesíteni a portfoliónkat, amelyek olyan applikációkat fejlesztenek, amelyek hasznosak, népszerűek, trendik vagy ígéretes jövő előtt állhatnak.

Kétségtelenül nehéz eligazodni a hírek, események tengerében. Ezért érdemes azokat az úgynevezett fundamentális elemzéseket is átfutni, amelyeket az adott részvényt kibocsátó vállalatról elérhető összes adatból állítanak össze a bankok és befektetési szolgáltatók szakértői. Azzal a megkötéssel, hogy persze ezeket sem szabad szentírásnak venni. Hiszen azt például még a legkomolyabb elemzők sem tudják megmondani, hogy a most még felfelé tartó S&P 500-as index (ami a félezer vezető amerikai vállalat tőzsdei részvényeinek az árfolyammozgását mutatja) valóban negatív korrekciót hajt-e végre – ahogy az a technikai elemzéséből is kikövetkeztethető –, és ha igen, erre mikor kerülhet sor.

Egy sor példa igazolja, hogy voltak, akik a chartok, fundamentumok és hírek alapján jól választották meg azt a részvényt, amellyel valóban nyereségre tettek szert. Ám kétségtelenül ez a legnehezebb feladat, s ennek kockázatával érdemes tisztában lennie mindenkinek, aki a tőzsde parkettjére merészkedik.

