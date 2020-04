Ahogy Woody Allen mondta valahol, legjobb tudomásunk szerint ez az egy életünk van, ezért jobb, ha vigyázunk rá. És persze a testünkre, egészségünkre is. Férfiként nagy eséllyel számolhatunk azzal, hogy életünk valamely szakaszában lesz gondunk a prosztatánkkal – vigyázzunk arra is, amikor odafigyelünk magunkra.

A prosztatával összefüggő betegségek kezelésében az első lépés mindig a beteg saját attitűdjének feltérképezése magával a panasszal és a rá váró feladatokkal szemben. Elsősorban ezt kell rendbe tenni, hiszen a férfiak többségének meg kell küzdenie szégyenérzetével is, amikor az említett terület betegségéről van szó.

A probléma megoldásában, ahogy szinte mindig, a fokozatosság, a lépésről lépésre építkezés a fontos. Teljesen érthető, ha frusztráló egy olyan kellemetlen vizsgálaton való részvétel, amihez a férfiak többsége nincs hozzászokva – hiszen ez még akkor sem lesz kellemes, ha rendszeres, gondoljunk csak a nők esetében rendszeresített méhnyakrákszűrésre. Ennek a tendenciának a megváltoztatásához is hozzájárulhat az, hogy igenis felelős életünk részéve tesszük a prosztatarákszűrést, és férfiként, akkor is, ha nincs kifejezett panaszunk, negyvenéves korunk felett minden esetben eljárjunk évről évre, de legalább kétévenként erre a vizsgálatra, hiszen a felelősség valóban nagy. Ezzel tehetjük a legtöbbet, hiszen a vizsgálatok pontosak, és ha időben lépünk, jól gyógyítható a lehető legnagyobb kockázatot rejtő daganatos megbetegedés is.

Természetesen nem a rák az egyetlen, de szerencsére nem is a leggyakoribb panasz, amivel szembe kell néznie a férfiaknak. A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás (BPH - benignus prosztata hiperplázia) azonban 50 éves kor felett minden második férfit érint, 60 felett pedig a 60 százalékot.

Fontos különbséget tenni a prosztata jóindulatú megnagyobbodása és egyéb más panaszok, például a kismedencei fájdalom szindróma vagy a prosztatakő között. Természetesen ezzel nem azt akarjuk sugallni, hogy kezdjünk öndiagnosztizálásba, több okból sem. Egyrészt mivel a tünetek rendkívül sokfélék, és ezek mind-mind különböző panaszokra mutatnak. Csak egy példa: maguk a szakemberek is összekeverhetik időről időre a krónikus prosztatagyulladást és a kismedencei fájdalom szindrómát, a páciens saját, szóbeli beszámolója, leírása alapján – ezért is fontosak a további vizsgálatok. Másrészt az internetes orvoslás többnyire csak megrémíti az embert, és ha átmenetileg is, de a prosztataproblémák mellé társulhat még egy kis hipochondria is – ez pedig már igazán nem hiányzik senkinek.

Vegyük végig, mit kell tudni a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás tüneteiről: - vizeletürítéssel kapcsolatos problémák jellemzik: nehezen induló vizelet megszakadó vizeletsugár vékony vizeletsugár - vizeletcsepegés - gyakori éjjeli vizelés és/vagy vizelési inger

Amint látjuk, elsősorban a vizeléssel összefüggő problémákról van szó. Ennek oka, hogy az 50 feletti férfiak esetében olyan hormonális változások jelentkezhetnek, amelyek többszörösére növelik a prosztata méretét, ami összenyomja a húgycsövet, ez pedig szűkíti annak átmérőjét. Mindez meggátolhatja a vizelet teljes kiürülését, ami ha pangani kezd a húgyhólyagban, bakteriális felülfertőződést okozhat, mely húgyhólyaggyulladáshoz vezet. Más esetben húgyhólyagkövek, egészen szélsőséges esetben pedig vizelési képtelenség is előfordulhat, ezért fontos odafigyelnünk magunkra, és időben lépni. Természetesen életmódbeli tényezők is beleszólhatnak a folyamatba, éppen ezért nagyon fontos a káros szenvedélyektől való tartózkodás, a rendszeres testmozgás és szexuális élet, valamint az olyan természetes fűszerek, gyógynövények, ételek, mint a tökmagolaj, a kurkuma, a csalán, a mogyoró, a tengeri alga és a paradicsom fogyasztása. Ezek mind-mind segíthetnek egészségesen tartani a prosztatát.

A cikk elején említett fokozatosság jegyében a legelső lépés, amit érdemes megtennie, hogy kitölti az IPSS-tesztet. Az angol betűszót magyarul a Nemzetközi Prosztata Tünetértékelő Skála elnevezés oldja fel (angolul: International Prostate Symptom Score) – a WHO által szavatolva. A kérdőív a problémakörök és azok szintjének meghatározásával gyorsan ad választ arra, hogy a panaszai hozzávetőlegesen mennyire súlyosak:

1. Milyen gyakran érzi úgy, hogy nem sikerül teljesen kiürítenie a hólyagját a vizelés során? 2. Milyen gyakran fordul elő, hogy két órán belül újra vizelnie kell? 3. Milyen gyakran fordul elő, hogy vizelés közben a vizeletsugár elakad, és újra kell indítania? 4. Milyen gyakran érzi úgy, hogy nehéz a vizelést visszatartania? 5. Milyen gyakran fordul elő, hogy vizelete gyenge, vékony sugárban ürül? 6. Milyen gyakran kell erőlködnie, hogy a vizelés meginduljon? 7. Az esti lefekvéstől másnap reggelig általában hányszor kell felkelnie vizelni?

Minden választ 0-5 közötti (pont)számmal értékelhet, értelemszerűen növekvő rendben jelezve az adott panasz súlyosságát. Amennyiben pontszámainak összege 7 pont alatt van, úgy ön tünetmentes vagy enyhék a panaszai. Efölött viszont mindenképpen érdemes felkeresnie egy szakorvost, aki egy precíz vizsgálat után segít megterveznie a kezelés típusát, rendjét. Ez az a szakasz, amire érdemes mentálisan felkészülnünk, hiszen a zavar, a szégyenérzet, képes visszavetni a vizsgálatok hatásosságát. Fontos, hogy merjünk őszinték lenni, hiszen a szexuális életünkre vonatkozó kérdések rendkívül fontosak abban, hogy az esetleges problémát megállapítsák, illetve a tapintással végzett prosztatavizsgálat is nagyban hozzájárulhat a diagnózishoz. Muszáj tudatosítanunk azt, hogy ennél gyorsabb és precízebb vizsgálatot nemigen találtak még fel, és ebben az esetben ne sajnáljuk az energiát utánajárni, hogy egy olyan szakorvost találhassunk, aki kellő körültekintéssel, előzékenységgel és empátiával végzi el.

Természetesen 7 pont alatt sem árt szakorvoshoz fordulnia, amennyiben közérzetét jelentősebben befolyásolják ezek a kellemetlenségek, ha másért nem, hát azért, hogy a szakember megnyugtassa. Ha orvossal nem is, de egy gyógyszerésszel mindenképpen érdemes konzultálnia, hiszen több vény nélkül is kapható gyógyszer állhat a rendelkezésére. A szabal- vagy törpepálma mint természetes segítség nem került említésre fentebb, hiszen ennek alkalmazása már inkább a kezelés kategóriájába és nem a megelőzésébe esik. Régóta kutatják ennek a növénynek a prosztatára gyakorolt jótékony hatásait. A különböző készítmények alapjául szolgáló termés 1,5 százalékban tartalmaz a tesztoszteron metabolizmusába bekapcsolódó zsírsavakat és szterolt, melyek gátolják a dihidro-tesztoszteron (DHT) képződését, ami a megnagyobbodásért felel. A tesztoszteron ezen származéka felelős egyébként a hajhullásért is.

A cikket a Prostamol Uno forgalmazója, a Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. támogatta, és a HVG BrandLab produkciójában készült.