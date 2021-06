Idén kilencvenedik alkalommal rendezik meg a Szegedi Szabadtéri Játékokat. Adódik a kérdés: milyen különlegességgel készültek erre az évfordulóra?

1931. június 13-án volt az első Szabadtéri Játékok a Dóm téren. Az már önmagában is kuriózum, hogy az idei Szabadtéri Játékok megvalósul. Ez egy olyan kulturális esemény, ami nemcsak Szeged- és régió-, hanem országszinten is kiemelkedő példa arra, hogy a pandémiás időszak után újra találkozhatnak emberek kulturális eseményeken, méghozzá egy nagyszabású, nagy múlttal rendelkező szabadtéri színházi fesztiválon. Azért is fontos ezt kiemelni, mert a jogszabályok csak nagyon későn tették lehetővé az ültetett kulturális események megrendezését, másrészt pedig különleges apropója van az idei évadnak: májustól a Szegedi Nemzeti Színház átvette a Szabadtéri Játékok feladatait és kötelezettségeit. Ez persze nem azt jelenti, hogy május 1-jén indult el a tervezés, hiszen a Dóm térre javarészt a 2020-ban a járvány miatt elmaradt előadások kerültek át. Sok néző megtartotta a tavalyi évadra vásárolt jegyét. Bár kisebb változtatás volt az idei évad műsorában, bizonyos darabok kikerültek a repertoárból, de helyükre újak érkeztek. A lényeg azonban, hogy a pandémia után, Szeged ikonikus helyszínén, az ország legrégebbi és legnagyobb szabadtéri fesztiválja újra nézőket fogadhat.

Tavaly a járvány ellenére sikerült megrendezni a Játékokat, bár csökkentett üzemmódban. Az idei évadra mennyire van hatással a pandémia, és mit érzékelhet belőle a közönség?

Létszámkorlátozás és maszkviselési kötelezettség nélkül élvezhetik a nézők a négyezer férőhelyes nézőtérrel, a csaknem ezer négyzetméteres színpaddal, a Dóm tér előtt, a csillagok alatt az előadásokat – ahogy a korábbi években is. A Szegedre látogatók a hazai élet legnépszerűbb sztárjaival találkozhatnak, akár a Dóm téren, akár az Újszegedi Szabadtéri Színpadon. A fergeteges Broadway-hangulatot zavartalanul tudják élvezni a nézők.

A jogszabályok annyi kikötést tartalmaznak, hogy jelenleg védettségi igazolvány szükséges az előadások megtekintéséhez. A szabályok azonban változhatnak, ezért arra kérjük a nézőket, kövessék a Szabadtéri Játékok hivatalos, illetve Facebook-oldalát, és az azon feltüntetett naprakész információkat.

A Szegedi Szabadtéri Játékok egyik védjegye a műfaji sokszínűség. Az idei műsorból milyen kuriózumokat emelne ki?

Egyrészt a Szegedi Szimfonikus Zenekar Ajándékkoncertjét, amivel indul a jubileumi évad június 24-én. Idén a koncert egy erős vizuális meglepetéssel is kiegészül: a Dómra vetített 3 dimenziós animációk fokozzák az élményt. Az eseményt streamelni is fogják, így akár az ország más pontjain is élvezhető majd. Röviddel az Ajándékkoncert után visszatér többek között Feke Pál, Gallusz Nikolett és Serbán Attila főszereplésével a Jézus Krisztus Szupersztár a Dóm térre, amit 35 évvel ezelőtt éppen itt mutattak be. Kuriózum, hogy Pilatus szerepében Sasvári Sándor látható, aki az 1986-os ősbemutatón Jézust játszotta ugyanitt. Így elképzelhető, hogy lesz olyan néző, aki akkor látta Sasvárit Jézusként, most pedig Pilátusként újra találkozhat vele. Ezt követi két új, magyar előadás a Dóm téren. Az idén 70 éves Magyar Állami Népi Együttes Tánc-Ünnep című produkciója nemcsak egy gála lesz, hanem olyan koncert is, ami Bartók munkásságához is kapcsolódik, olyan fellépőkkel, mint Lajkó Félix, Ferenczi György és a Szent Efrém Férfikar. Sőt, az állami népi együttes kiegészül a Szeged Táncegyüttes táncosaival. Változatos, nagyszabású produkció lesz, nem csak a népzene iránt rajongó közönség számára lehet élvezetes szórakozás a Tánc-Ünnep. Szintén magyar szerzők műve a Puskás, a musical, ami két estén lesz látható a Dóm téren. A Szöktetés a szerájból operaváltozata is látható lesz Juronics Tamás rendezésében, és ez azt jelenti, hogy újra láthatnak élőben operát az újszegedi színpadra látogatók, ami ritkaságszámba megy most Magyarországon.

Az idei évad a West Side Story-val zárul majd augusztusban. A New York-i Rómeó és Júlia története korábban is sikeres volt Szegeden, ezt is bemutatták már a Dóm téren. Kik és mik a nagy visszatérők még?

A Szegedi Szabadtéri Játékok a hazai musicaljátszás egyik fellegváraként is aposztrofálható, hiszen a nyolcvanas években itt voltak láthatóak először ezek a nagyívű zenés produkciók, és az új évezred musicaljeinek többsége is a Szegedi Szabadtéri Játékokon debütált. Bizonyos szereplők visszatérők a West Side Story-ban, hiszen itt lesz mások mellett Stohl András, Bezerédi Zoltán és a Tony-t éneklő Kocsis Dénes is – ők mind játszottak már a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Ágoston Katalin és Medveczky Balázs a Szegedi Nemzeti Színház tagjai, most főszereplőként debütálnak a Dóm téren. Érkezik még Nádasi Veronika, akit már szintén többször láthattak a nézők, akár az Apáca show-ban is. De a West Side Story bizonyos értelemben mégiscsak új bemutató lesz Alföldi Róbert rendezésében. Ez azért is különleges, mert Alföldi mindig nagyon kortárs módon közelít a zenés darabokhoz, és biztosak lehetünk abban, hogy ez a West Side Story is egy olyan egyéni látásmódról fog tanúbizonyságot tenni, ami magas színvonalú, és a zenés műfajhoz nagyon passzoló előadás lesz. Alföldi az Apáca show-ban is feltűnik majd, a gengsztervezért alakítva, vagyis nemcsak rendezőként, de színészként is látható lesz Szegeden. Ebben az előadásban is lesznek még nagy visszatérők: Janza Kata, Feke Pál, Sári Éva és Csonka András is.

Mit tapasztalnak a jegyeladási adatokból, a járvány miatti bezárások és korlátozások feloldása után most mekkora az éhség a színházra, a kultúrára?

Májusban, amikor meghirdettük a műsorváltozást, és újraindult a kampány, erősen érzékelhető volt, hogy sokan és egyre többen vásárolnak jegyet az előadásokra. Nagyon is érezhető a nézők vágya arra, hogy újra át tudják élni a színházi élményt. Nemcsak a Dóm téri előadásoknál tapasztalható ez, az Újszegedi Szabadtéri Színpadra is sokan váltanak jegyet, például a Moliére-darabra, a Scapin furfangjaira, amiben mások mellett Koltai Róbert és Cserna Antal játszik két nagy szerepet.

Optimistán és bizakodón tekintek az idei évad elé, hiszen a már említett produkciókon kívül más előadásokra is szépen fogynak a jegyek, például a Játékszín vígjátékára, a Kölcsönlakásra Dobó Kata és Erdélyi Tímea főszereplésével, vagy említhetném a Nők az idegösszeomlás szélén című darabot is. Az eddigi jegyvásárlások alapján elmondható, hogy az emberek kíváncsiak, vágynak az élményekre. Jól látszik, hogy nagy igény van a kultúrafogyasztásra, a sztárokkal való találkozásra, és hogy közösségben éljék meg mindezt.

Szegeden bőven túlmutató esemény a Szabadtéri Játékok. Kikből áll össze a nézőközönség?

Valóban nemcsak Szegedről vagy a régióból vásárolnak jegyeket, bár sokan a városból és a környékről is látogatják a Szabadtéri Játékok eseményeit. Nagyon sokan Budapestről, illetve a régión kívülről érkeznek, és összekötik a színházit egy szegedi turisztikai élménnyel. Hiszen az előadások mellett Szegeden sok másfajta kulturális attrakcióval, élménnyel lehet találkozni, amikért érdemes eltölteni a városban még 1-2 napot.

Mikor kezdik szervezni a jövő évadot, és hogyan választják ki a bemutatandó darabokat? Netán már tudhatók konkrétumok a 2022-es műsorról?

A Szegedi Szabadtéri Játékok minden évben kutatást végez, ezt idén is megtesszük azért, hogy felmérjük, milyen előadásokra kíváncsiak a nézők, melyeket nézték meg a legtöbben, illetve honnan érkeznek a legtöbben, és mit preferálnának a jövőben. Nagyon figyelünk a nézőink véleményére, és követjük azt, hogy milyen információkat tudunk összegyűjteni a nézői szokásokról. Ezek határozzák meg azt, hogy milyen irányba érdemes a műsort összeállítani. Mindig előre kell gondolkodni, de nyilván a járvány utáni időszak sok tanulságot hozott magával, és az újratervezés jelentős része lett a színházi munkafolyamatoknak. A következő évadra vonatkozóan csak annyit mondhatok: már folynak az egyeztetések.

