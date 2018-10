Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eeb76000-4ac6-405a-ad54-f32abe703de1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az őszi nagy Windows 10 frissítőcsomag telepítése sok felhasználó gépéről egyszerűen letörölte a felhasználók személyes fájljait. Bár a problémára van megoldás, meg is lehetett volna előzni azt – mégsem tették.","shortLead":"Az őszi nagy Windows 10 frissítőcsomag telepítése sok felhasználó gépéről egyszerűen letörölte a felhasználók személyes...","id":"20181009_microsoft_windows_10_2018_oktoberi_frissites_redstone_5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb76000-4ac6-405a-ad54-f32abe703de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e556ae41-0c2c-408c-b485-cfaabba64d53","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_microsoft_windows_10_2018_oktoberi_frissites_redstone_5","timestamp":"2018. október. 09. 11:33","title":"Előre szóltak a Microsoftnak, hogy fájlokat töröl a Windows-frissítés, a vállalat mégsem lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b079075f-d74b-494e-a67c-008c7f8e936e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Clinton oxfordi beszédében azt mondta, Orbán Viktor és az általa kiépített \"autokrácia\" komoly veszélyt jelent az Unióra, hozzátette, a brit konzervatívok távol kerültek Churchill és Theatcher pártjának szellemétől, amiért nem szavazták meg a Sargentini-jelentést. A volt külügyminiszternek a magyar kormány azonnal megüzente, hogy \"Soros!\".","shortLead":"Clinton oxfordi beszédében azt mondta, Orbán Viktor és az általa kiépített \"autokrácia\" komoly veszélyt jelent...","id":"20181009_Hillary_Clinton_A_Magyarorszagon_is_terjedo_autokracia_az_egyik_legnagyobb_veszely_az_EU_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b079075f-d74b-494e-a67c-008c7f8e936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed473f00-082b-4c6a-9f8a-c0bc33a26f5c","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Hillary_Clinton_A_Magyarorszagon_is_terjedo_autokracia_az_egyik_legnagyobb_veszely_az_EU_szamara","timestamp":"2018. október. 09. 15:31","title":"Hillary Clinton: A Magyarországon is terjedő autokrácia az egyik legnagyobb veszély az EU számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388ae1bc-b789-4c70-ac63-5a2c2c5d7f65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázolajos autók népszerűsége mostanság nincs éppen a csúcson, azonban ez az új bajor szedán fittyet hány az iparági trendekre. ","shortLead":"A gázolajos autók népszerűsége mostanság nincs éppen a csúcson, azonban ez az új bajor szedán fittyet hány az iparági...","id":"20181010_515_loeros_dizel_BMW_erre_eleg_negy_turbo_az_uj_M550dben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=388ae1bc-b789-4c70-ac63-5a2c2c5d7f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7aff672-7a30-4eab-8a13-f1bd5a1c9920","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_515_loeros_dizel_BMW_erre_eleg_negy_turbo_az_uj_M550dben","timestamp":"2018. október. 10. 11:21","title":"515 lóerős dízel BMW: erre elég négy turbó az új M550d-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e12e13-9112-4306-9c02-3325eceec429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járókelők hallották meg keserves nyávogását.","shortLead":"A járókelők hallották meg keserves nyávogását.","id":"20181009_Esovizelvezetobe_szorult_Miri_a_tulsulyos_kandur_de_sikerult_kiszabaditani__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41e12e13-9112-4306-9c02-3325eceec429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2458349-8e46-4085-a0de-087a16866d43","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Esovizelvezetobe_szorult_Miri_a_tulsulyos_kandur_de_sikerult_kiszabaditani__video","timestamp":"2018. október. 09. 09:28","title":"Esővíz-elvezetőbe szorult Miri, a túlsúlyos kandúr, de sikerült kiszabadítani – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5934c52-c7c5-495f-baf4-3f7c9274ce71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre a karakter- és a tárgykészítés folyamata is szemügyre vehető, hála a PC Gamer csapatának, amelynek lehetősége nyílt idő előtt megtekinteni a Bethesda Softworks novemberi újdonságát. ","shortLead":"Végre a karakter- és a tárgykészítés folyamata is szemügyre vehető, hála a PC Gamer csapatának, amelynek lehetősége...","id":"20181008_fallout_76_gameplay_jatekmenet_video_bethesda_softworks","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5934c52-c7c5-495f-baf4-3f7c9274ce71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2caa5d-a7cf-467e-85fb-ac71f0836a6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_fallout_76_gameplay_jatekmenet_video_bethesda_softworks","timestamp":"2018. október. 08. 23:03","title":"Kijött több mint fél órányi gameplay az új Fallout-játékról, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa2f7f45-f986-43a2-a5d3-c4538435853c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járda egyszer csak beszakadt, egy hatalmas lyuk tátongott alatta.","shortLead":"A járda egyszer csak beszakadt, egy hatalmas lyuk tátongott alatta.","id":"20181010_Negy_embert_olt_meg_a_jarda_alatt_megnyilo_viznyelo_Kinaban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa2f7f45-f986-43a2-a5d3-c4538435853c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97577e5b-a37c-41c9-8bed-6ac4f5bdc5b3","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Negy_embert_olt_meg_a_jarda_alatt_megnyilo_viznyelo_Kinaban__video","timestamp":"2018. október. 10. 10:57","title":"Négy embert ölt meg a járda alatt megnyíló víznyelő Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cc3ba2-9161-4702-b594-546b029243c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Deciem nevű, 2013 óta a teljes kozmetikai ipart felforgató cég szinte az összes boltját bezárta, miután a tulajdonos ámokfutást rendezett az Instagramon.","shortLead":"A Deciem nevű, 2013 óta a teljes kozmetikai ipart felforgató cég szinte az összes boltját bezárta, miután a tulajdonos...","id":"20181010_Csodbe_viheti_furcsa_viselkedesevel_a_tulajdonos_a_vilaghiru_abnormalis_kozmetikai_markat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89cc3ba2-9161-4702-b594-546b029243c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81f258a-d099-480d-9e23-df5064913c52","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Csodbe_viheti_furcsa_viselkedesevel_a_tulajdonos_a_vilaghiru_abnormalis_kozmetikai_markat","timestamp":"2018. október. 10. 12:34","title":"Csődbe viheti furcsa viselkedésével a tulajdonos a világhírű „abnormális” kozmetikai márkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az új Puskás-stadion és a Duna Aréna után a harmadik legdrágább magyar sportberuházás kezdődik el.","shortLead":"Az új Puskás-stadion és a Duna Aréna után a harmadik legdrágább magyar sportberuházás kezdődik el.","id":"20181009_Garancsi_Istvan_Market_Szekesfehervar_sportcsarnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bec329c-947a-4cd4-a7b2-1812b092efb4","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Garancsi_Istvan_Market_Szekesfehervar_sportcsarnok","timestamp":"2018. október. 09. 13:54","title":"25 milliárd forintból építhet sportcsarnokot Garancsi István cége Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]