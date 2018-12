Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"351978af-8596-459a-9fe4-3010555706bb","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nemcsak a jelentést, de egy amszterdami közmunkaprogramot is Judith Sargentiniről neveztek el. A holland politikus jövőre távozik az Európai Parlamentből, és egy időre visszavonul. A HVG karácsonyi számában megjelent portréban arról mesélt, mi motiválta a politikában, mire büszke, és milyen volt Orbán Viktorral találkozni. Az alábbi interjút nem sokkal Mikulás után vettük fel.","shortLead":"Nemcsak a jelentést, de egy amszterdami közmunkaprogramot is Judith Sargentiniről neveztek el. A holland politikus...","id":"20181228_Judith_Sargentini_A_kulturat_nem_vedeni_kell_hanem_apolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=351978af-8596-459a-9fe4-3010555706bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12639eae-206d-43ae-a23b-bbe09b2575a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Judith_Sargentini_A_kulturat_nem_vedeni_kell_hanem_apolni","timestamp":"2018. december. 28. 12:40","title":"Judith Sargentini: A kultúrát nem védeni kell, hanem ápolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac35080-b8eb-4422-a547-e1629e8ab8f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy mexikói Chrysler szalonban vették videóra.","shortLead":"Egy mexikói Chrysler szalonban vették videóra.","id":"20181228_krokodil_mexiko_chrysler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac35080-b8eb-4422-a547-e1629e8ab8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c498199-34ec-482b-9b79-5cae24e2364f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_krokodil_mexiko_chrysler","timestamp":"2018. december. 28. 17:44","title":"Videó: úgy sétálgatott egy krokodil egy autókereskedésben, mintha ott dolgozna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b2abe0-4709-4284-a90d-d123d433e8f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik kicsit túl magabiztosan vezette a Bayern egyik sztárja 720 lóerős autóját, ami most nem volt olyan engedelmes. ","shortLead":"Úgy tűnik kicsit túl magabiztosan vezette a Bayern egyik sztárja 720 lóerős autóját, ami most nem volt olyan...","id":"20181227_kingsley_coman_mclaren_720","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1b2abe0-4709-4284-a90d-d123d433e8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839bddbc-65f4-41d1-a744-61523fd5fecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_kingsley_coman_mclaren_720","timestamp":"2018. december. 27. 18:20","title":"Autópálya-korlátnak csapódott McLarenjével a Bayern focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff12a674-4c1d-4652-95bc-89bf9defa849","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több szaúd-arábiai nő posztol olyan képeket a közösségi oldalakon, amelyeken megtapossák a közel-keleti királyságban még kötelezőnek számító, arcot takaró kendőket. Miközben a lázadás terjed, akadnak, akik követendő hagyománynak tartják a tradicionális viseletet.","shortLead":"Egyre több szaúd-arábiai nő posztol olyan képeket a közösségi oldalakon, amelyeken megtapossák a közel-keleti...","id":"20181229_Lazadnak_a_szaudi_nok_a_kotelezo_ruhadarabok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff12a674-4c1d-4652-95bc-89bf9defa849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51ef9f7-57d3-4014-bb0b-a78074fe00c0","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Lazadnak_a_szaudi_nok_a_kotelezo_ruhadarabok_ellen","timestamp":"2018. december. 29. 14:47","title":"Lázadnak a szaúdi nők a kötelező ruhadarabok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49544457-2a6d-4f1d-b563-6275b76a8ed7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis román államfő a múlt hónapban azt mondta, hazája még nem készült fel arra, hogy átvegye az EU soros elnöki tisztét. Most hasonlóan nyilatkozott Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is.","shortLead":"Klaus Iohannis román államfő a múlt hónapban azt mondta, hazája még nem készült fel arra, hogy átvegye az EU soros...","id":"20181229_Romania_nem_alkalmas_az_EU_soros_elnoki_tisztenek_betoltesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49544457-2a6d-4f1d-b563-6275b76a8ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17d72b5-9619-4e9d-97c9-3dafa1e0da87","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Romania_nem_alkalmas_az_EU_soros_elnoki_tisztenek_betoltesere","timestamp":"2018. december. 29. 12:18","title":"Románia nem alkalmas az EU soros elnöki tisztének betöltésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38667da4-aaf0-4872-a5b3-9dcd44e37bfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén szilveszterkor és az új év első napján – szokás szerint – csúcsforgalom várható a fővárosi taxizásban. A Taxify tavalyhoz képest idén kétszer több, 16 ezer fuvarra készül. Az utazásszervező cég informatikusai elkészítették Budapest és az agglomeráció első taxis hőtérképét, amely mutatja a legfrekventáltabb pontokat.","shortLead":"Idén szilveszterkor és az új év első napján – szokás szerint – csúcsforgalom várható a fővárosi taxizásban. A Taxify...","id":"20181229_taxify_budapest_taxi_hoterkep_szilveszter_ujev_taxirendeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38667da4-aaf0-4872-a5b3-9dcd44e37bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128371ec-48a2-46ed-94dc-b551760f209e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181229_taxify_budapest_taxi_hoterkep_szilveszter_ujev_taxirendeles","timestamp":"2018. december. 29. 14:03","title":"Azt ígérik, 10-15 perc alatt jön majd szilveszter este taxi: íme Budapest taxis hőtérképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac87753d-2226-48c6-aa9b-e1d9e3fd7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt publicista vetette fel, az ellenzéki tüntetések után ideje lenne Békemenetet szervezni, Gulyás Gergely miniszter érdemes mérlegelni a kérdést. ","shortLead":"Bayer Zsolt publicista vetette fel, az ellenzéki tüntetések után ideje lenne Békemenetet szervezni, Gulyás Gergely...","id":"20181228_Gulyas_Gergely_szerint_el_lehet_gondolkodni_a_Bekemeneten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac87753d-2226-48c6-aa9b-e1d9e3fd7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4670f644-3ea7-4cb4-9afd-fb50b0482e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Gulyas_Gergely_szerint_el_lehet_gondolkodni_a_Bekemeneten","timestamp":"2018. december. 28. 17:16","title":"Gulyás Gergely szerint el lehet gondolkodni a Békemeneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4633a3-e02b-4f60-93e6-1fbf1d2e19c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kábítószert páncélozott járművekkel, fegyveres kísérettel szállították a helyszínre.","shortLead":"A kábítószert páncélozott járművekkel, fegyveres kísérettel szállították a helyszínre.","id":"20181227_Tobb_mint_harom_tonna_drogot_egetett_el_a_nemet_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c4633a3-e02b-4f60-93e6-1fbf1d2e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6eb949b-0378-45b2-aea7-41cba2ef06f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Tobb_mint_harom_tonna_drogot_egetett_el_a_nemet_rendorseg","timestamp":"2018. december. 27. 18:29","title":"Több mint három tonna drogot égetett el a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]