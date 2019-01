Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy autóbaleset után a rossz lábát műtötték meg egy férfinak a ceglédi kórházban. Az intézmény éveken át érdemi reakció nélkül hagyta a férfi kárigényét, míg kérdéseket nem kaptak az Indextől, ekkor hirtelen sikerült megállapodniuk.","shortLead":"Egy autóbaleset után a rossz lábát műtötték meg egy férfinak a ceglédi kórházban. Az intézmény éveken át érdemi reakció...","id":"20190115_Rossz_labat_mutottek_meg_csak_akkor_fizettek_karteritest_amikor_az_Index_rakerdezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd3c686-5933-4381-bb4b-55fda1a9e4f0","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Rossz_labat_mutottek_meg_csak_akkor_fizettek_karteritest_amikor_az_Index_rakerdezett","timestamp":"2019. január. 15. 10:09","title":"Rossz lábát műtötték meg, és csak akkor kapott kártérítést, amikor a médiához fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9490aee-ec6c-4385-b377-e1df2d162eba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-26-ra legyőzte Katar csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-26-ra legyőzte Katar csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság...","id":"20190114_kezilabda_valogatott_katar_vilagbajnoksag_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9490aee-ec6c-4385-b377-e1df2d162eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da973a75-8265-4bd6-bf83-c6b7567f93e1","keywords":null,"link":"/sport/20190114_kezilabda_valogatott_katar_vilagbajnoksag_gyozelem","timestamp":"2019. január. 14. 17:27","title":"Fontos győzelmet aratott a kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cf7ffb-95f8-4fcb-a4c5-f43fb3f2d524","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dühkezelés meglehetősen fizikai formáját kínálja egy kínai vállalkozás. Van rá kereslet.","shortLead":"A dühkezelés meglehetősen fizikai formáját kínálja egy kínai vállalkozás. Van rá kereslet.","id":"20190114_Duhos_Csapjon_oda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56cf7ffb-95f8-4fcb-a4c5-f43fb3f2d524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb5b703-e637-43ab-9f6c-7fb1903d7ae0","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Duhos_Csapjon_oda","timestamp":"2019. január. 15. 08:15","title":"Dühös? Csapjon oda!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétséges, hogy bármire elég lesz-e a kísérlet.","shortLead":"Kétséges, hogy bármire elég lesz-e a kísérlet.","id":"20190114_Brexit_az_EU_dobott_mentomellenyt_a_bukasra_varo_brit_kormanyfonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1610585-f5f4-47c4-8b1d-4390a28ed1ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Brexit_az_EU_dobott_mentomellenyt_a_bukasra_varo_brit_kormanyfonek","timestamp":"2019. január. 14. 13:43","title":"Brexit: Az EU dobott mentőmellényt a bukásra váró brit kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1c5061-0124-4b11-9e6c-98ae0989c10c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kai-Fu Lee korábban a Microsoftnál és a Google-nél is részt vett a mesterséges intelligenciára alapuló szolgáltatások és funkciók fejlesztésében. Most azt mondja, valóban nagy változás előtt állunk.","shortLead":"Kai-Fu Lee korábban a Microsoftnál és a Google-nél is részt vett a mesterséges intelligenciára alapuló szolgáltatások...","id":"20190114_mesterseges_intelligencia_automatizacio_kai_fu_lee_emberi_munkaero_levaltasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c5061-0124-4b11-9e6c-98ae0989c10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719d875f-5563-422c-9225-a62d7e6b1983","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_mesterseges_intelligencia_automatizacio_kai_fu_lee_emberi_munkaero_levaltasa","timestamp":"2019. január. 14. 09:03","title":"10-ből 4 ember elveszti a munkáját 15 éven belül – állítja egy nem kispályás szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hangony község külterületén talált vaddisznótetemben mutatta ki vasárnap az afrikai sertéspestis (ASP) vírusát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma. ","shortLead":"A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hangony község külterületén talált vaddisznótetemben mutatta ki vasárnap az afrikai...","id":"20190114_afrikai_sertespestis_borsod_abauj_zemplen_megye_nebih_vaddiszno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb13237-f1f0-4b20-9812-c07ff96cca40","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_afrikai_sertespestis_borsod_abauj_zemplen_megye_nebih_vaddiszno","timestamp":"2019. január. 14. 16:45","title":"Újabb helyen bukkant fel az afrikai sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ryuk nevű zsarolóvírus a kiberbiztonsági szakértők szerint orosz munka eredménye. 2018 augusztusa óta már mintegy 1 milliárd forintnyi Bitcoint zsebelt be, és a java még csak most jöhet.","shortLead":"A Ryuk nevű zsarolóvírus a kiberbiztonsági szakértők szerint orosz munka eredménye. 2018 augusztusa óta már mintegy 1...","id":"20190114_ryuk_zsarolovirus_hackertamadas_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb4ffa-488b-4237-8f7e-3eac105ac6e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_ryuk_zsarolovirus_hackertamadas_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. január. 14. 16:03","title":"Ebből baj lehet: a legnagyobb rendszereket támadja és nagyon türelmes egy új zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"2010 óta ugyanolyan módon végzik ki az intézményrendszereket. A közoktatás, a felsőoktatás, a média, a bíróságok után most a szakképzés és az Akadémia van soron.","shortLead":"2010 óta ugyanolyan módon végzik ki az intézményrendszereket. A közoktatás, a felsőoktatás, a média, a bíróságok után...","id":"20190115_gyarmathy_eva_palkovics_laszlo_a_tokeletes_pitbullt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a1c8a3-59a4-4fd4-8633-7d04aa51ceed","keywords":null,"link":"/elet/20190115_gyarmathy_eva_palkovics_laszlo_a_tokeletes_pitbullt","timestamp":"2019. január. 15. 10:40","title":"Gyarmathy Éva: Ez az, fiúk, először a lámpát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]