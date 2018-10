Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65a7a6d9-1fff-409d-bfdd-3af0551775bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ráadásul nem sikerült túl jól a leszállás Los Angeles mellett, a kis retro repülő kigyulladt.","shortLead":"Ráadásul nem sikerült túl jól a leszállás Los Angeles mellett, a kis retro repülő kigyulladt.","id":"20181024_Bekesen_ment_az_autopalyan_amikor_egyszercsak_leszallt_mellette_egy_kisrepulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a7a6d9-1fff-409d-bfdd-3af0551775bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e0bafe-b3d5-4cf6-a77b-4b52950f0532","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181024_Bekesen_ment_az_autopalyan_amikor_egyszercsak_leszallt_mellette_egy_kisrepulo","timestamp":"2018. október. 24. 10:42","title":"Békésen ment az autópályán, amikor egyszer csak leszállt mellette egy kisrepülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elfogadhatatlan összevegyíteni a jogállamisággal összefüggő európai uniós eljárások miatt indított vitákat a migrációs politika terén kialakult vitákkal – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Parlament (EP) néppárti frakciójának vezetője a pártcsalád strasbourgi sajtótájékoztatóján, amikor a magyar kormány óriásplakátjairól kérdezték.","shortLead":"Elfogadhatatlan összevegyíteni a jogállamisággal összefüggő európai uniós eljárások miatt indított vitákat a migrációs...","id":"20181023_manfred_weber_orban_viktor_plakatkampany_guy_verhofstadt_migracios_politika_jogallamisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbc5392-d415-4e9c-a58b-3aeae76fa651","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_manfred_weber_orban_viktor_plakatkampany_guy_verhofstadt_migracios_politika_jogallamisag","timestamp":"2018. október. 23. 20:37","title":"Weber: \"Tanácsosabb lenne, ha Orbán irányt változtatna\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újabb személyes megbeszélést november 11-én tarthatják Párizsban. Trump is benne van. ","shortLead":"Az újabb személyes megbeszélést november 11-én tarthatják Párizsban. Trump is benne van. ","id":"20181023_donald_trump_vlagyimir_putyin_szemelyes_talalkozo_parizs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab26cb8-dad8-4f74-a51c-32abe753687f","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_donald_trump_vlagyimir_putyin_szemelyes_talalkozo_parizs","timestamp":"2018. október. 23. 18:23","title":"Putyin megint beszélgetne egyet Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Életünk során közel 10,5 évet töltünk munkával, azonban az időnk maximum 60 százalékát használjuk ki produktívan, ami azt is jelenti, hogy az 5 munkanapból mindössze 3 telik igazán hasznosan. Bezzeg a svájciak már az ingázás alatt is dolgoznak.","shortLead":"Életünk során közel 10,5 évet töltünk munkával, azonban az időnk maximum 60 százalékát használjuk ki produktívan, ami...","id":"20181024_Elkepesztoen_irorablo_szokasokkal_kurtitjuk_a_munkaidonket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec5c21e-db6b-4b1d-99ea-5eaf747ed217","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181024_Elkepesztoen_irorablo_szokasokkal_kurtitjuk_a_munkaidonket","timestamp":"2018. október. 24. 10:22","title":"Elképesztően időrabló szokásokkal kurtítjuk a munkaidőnket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az 1956-os forradalom ünnepén mindig előkerülnek a díszszázadok, a történelmi fegyverek. Ha kicsit a díszletek mögé nézünk, kiderül, hogy a helyzet nem lehetne kínosabb: a Magyar Honvédség fegyvereinek jó része még mindig szovjet technika, amelynek lecserélésére nincs pénz. Ezeket az oroszok újítják fel, és ők is képzik ki használatukra a magyarokat. Ami a 3-as metrónál is kellemetlen, az a honvédségnél egyenesen biztonsági kockázat lehet.","shortLead":"Az 1956-os forradalom ünnepén mindig előkerülnek a díszszázadok, a történelmi fegyverek. Ha kicsit a díszletek mögé...","id":"20181023_Bajban_a_hadero_Orban_kenytelen_szolni_hogy_az_orosz_katonak_jojjenek_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af41a1e7-ad63-456e-87ff-d5915610f744","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Bajban_a_hadero_Orban_kenytelen_szolni_hogy_az_orosz_katonak_jojjenek_vissza","timestamp":"2018. október. 23. 10:20","title":"Bajban a haderő: Orbán lassan kénytelen szólni, hogy az orosz katonák jöjjenek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2f9931-4047-4b3a-9e18-50e1eec58350","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megtalált arany pénzérméket és különleges fegyvereket szerdán mutatják meg a nagyközönségnek. ","shortLead":"A megtalált arany pénzérméket és különleges fegyvereket szerdán mutatják meg a nagyközönségnek. ","id":"20181024_Szenzacios_aranykincsek_is_elobukkantak_a_megapadt_Dunabol_Erdnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a2f9931-4047-4b3a-9e18-50e1eec58350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc12128-31f6-4f8b-811c-4c7268c7bf5e","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Szenzacios_aranykincsek_is_elobukkantak_a_megapadt_Dunabol_Erdnel","timestamp":"2018. október. 24. 08:28","title":"Szenzációs aranykincsek is előbukkantak a megapadt Dunából Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644252b6-23f4-4689-8538-bffd6c91345f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felcsúti kisvasút megállóinak neve helyére a 2009-ben megszüntetett nyíregyházi kisvonat megállóinak neveit ragasztották, mivel a járművek onnan kerültek át Felcsútra, és akkor még utaztak is rajta.","shortLead":"A felcsúti kisvasút megállóinak neve helyére a 2009-ben megszüntetett nyíregyházi kisvonat megállóinak neveit...","id":"20181024_A_Ketfarku_megtrollkodta_a_felcsuti_kisvasutat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=644252b6-23f4-4689-8538-bffd6c91345f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e21077-4211-42e1-838e-9b34abd9fd9a","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_A_Ketfarku_megtrollkodta_a_felcsuti_kisvasutat","timestamp":"2018. október. 24. 15:24","title":"\"Hátha lesznek újra utasok\" - megtrollkodta a felcsúti kisvasutat a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363bc557-9fb4-4e10-8ca4-46125012e4e8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezek az egymást vontató amerikai járgányok szinte mind ugyanolyanok, leginkább csak méretükben fedezhető fel némi eltérés.","shortLead":"Ezek az egymást vontató amerikai járgányok szinte mind ugyanolyanok, leginkább csak méretükben fedezhető fel némi...","id":"20181023_a_nap_fotoi_a_vontatoautot_vontato_vontatot_vontato_vontato_texaco_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=363bc557-9fb4-4e10-8ca4-46125012e4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a05d91-e9df-430d-97fd-4d0417c97f15","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_a_nap_fotoi_a_vontatoautot_vontato_vontatot_vontato_vontato_texaco_usa","timestamp":"2018. október. 24. 06:41","title":"A nap fotói: a vontatóautót vontató vontatót vontató vontató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]