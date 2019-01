A Bp-i Autósok Közössége Facebook oldalára került ki egy videó, amelyben a leírás szerint egy dízel Mazda 6-os motorja semmisül meg percek alatt egy forgalmas fővárosi út közepén.

A kommentekből és a Vezess.hu egyik korábbi cikkéből is kiderül valószínűleg miről lehetett szó.

A dízelmotor égésterébe olaj kerülhetett, amely beindította az öngerjesztő, kontrollálhatatlan öngyulladási folyamatot. A dízelmotorok égéstérben ugyanis külön gyújtószikra nélkül, csupán a nagy levegő nyomás és némi éghető anyag elegye miatt jön létre a munkát végző robbanás.

Ez a működési elv viszont azt jelenti, hogy ha nem csak a szabályozottan befecskendezett üzemanyag kerül be ebbe a térbe, hanem nagy mennyiségű motorolaj is, akkor beindulhat ez az ördögi folyamat, amit nem is igazán lehet leállítani, mert egyre nagyobb intenzitással zajlik az öngyulladás. Ennek a folyamatnak a vége jellemzően, hogy a motor addig megy, amíg olajat tud szívni, illetve, ha addig szét nem verődnek benne az alkatrészek.

Mint írják, ilyenkor a motorba jutó levegő útját kellene valahogyan eltorlaszolni, vagy esetleg ha lehetséges, lefullasztani a kocsit. Például a legmagasabb fokozatba kapcsolva, leugrani a kuplungról.

