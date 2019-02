Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elismerést posztumusz ítélte oda a képviselő-testület.","shortLead":"Az elismerést posztumusz ítélte oda a képviselő-testület.","id":"20190130_kisvarda_diszpolgara_lett_andy_vajna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec93377-f7ce-4b90-b831-e5dd213b19c8","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_kisvarda_diszpolgara_lett_andy_vajna","timestamp":"2019. január. 30. 12:35","title":"Kisvárda díszpolgára lett Andy Vajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e9cc00-291e-403a-8281-9023cacd1ccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A való élet akcióhősei.","shortLead":"A való élet akcióhősei.","id":"20190131_autos_video_nyuzsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97e9cc00-291e-403a-8281-9023cacd1ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c006af56-ab76-4dcb-826b-75a645cc56d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_autos_video_nyuzsi","timestamp":"2019. február. 01. 04:04","title":"Videó: amikor 1 másodperced van elugrani két egymásnak csapódó kamion elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset egyik sérültjét feszítővágóval kellett kiszabadítani.","shortLead":"A baleset egyik sérültjét feszítővágóval kellett kiszabadítani.","id":"20190201_Harmas_karambol_es_serultek_az_54es_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307425df-7c40-4983-935b-479f3acf59ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Harmas_karambol_es_serultek_az_54es_uton","timestamp":"2019. február. 01. 06:25","title":"Hármas karambol és sérültek az 54-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a82f98-0d99-41ff-bde0-86e21cc16817","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Sokak vágyainak netovábbja Hawaii, ahol még egy egyszerű aligátorkörte is világszenzációvá képes kinőni magát. Szó szerint. \r

","shortLead":"Sokak vágyainak netovábbja Hawaii, ahol még egy egyszerű aligátorkörte is világszenzációvá képes kinőni magát. Szó...","id":"20190130_Hawaaii_legujabb_csodaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9a82f98-0d99-41ff-bde0-86e21cc16817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d98a9-3f37-43af-847e-4ad60a7f3c69","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Hawaaii_legujabb_csodaja","timestamp":"2019. január. 30. 19:21","title":"Hawaii legújabb csodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú kedden tűnt el. ","shortLead":"A fiú kedden tűnt el. ","id":"20190131_Eltunt_egy_17_eves_fiu_Kispestrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991ef1d5-e28a-477b-8ec2-76ba4cd18395","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Eltunt_egy_17_eves_fiu_Kispestrol","timestamp":"2019. január. 31. 18:56","title":"Eltűnt egy 17 éves fiú Kispestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"44 centi volt a hely, most már elfér egy kövér ember is.","shortLead":"44 centi volt a hely, most már elfér egy kövér ember is.","id":"20190201_Elbontottak_az_oszlopot_a_Realtanoda_utcai_szuperkarcsu_jardarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadff986-2efe-42f3-aa28-9890f3a6fef1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Elbontottak_az_oszlopot_a_Realtanoda_utcai_szuperkarcsu_jardarol","timestamp":"2019. február. 01. 10:29","title":"Elbontották az oszlopot a Reáltanoda utcai szuperkarcsú járdáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7","c_author":"","category":"kkv","description":"A közbeszerzésen az a cég tarolt, amelyik korábban az online pénztárgépek forgalmazásán is nyert.","shortLead":"A közbeszerzésen az a cég tarolt, amelyik korábban az online pénztárgépek forgalmazásán is nyert.","id":"20190131_30_millio_forintert_racsozta_le_egyik_folyosojat_az_MTVA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24035e1a-f251-47be-8f3f-4feb7be7eea9","keywords":null,"link":"/kkv/20190131_30_millio_forintert_racsozta_le_egyik_folyosojat_az_MTVA","timestamp":"2019. január. 31. 14:14","title":"30 millió forintért rácsozta le egyik folyosóját az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27a09eb-4d93-4c6e-bfcb-6ebf393e6560","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Elsősorban a Déli-parton, van, ahol 3-4 centi vastag, de az embert sok helyen nem bírja el, veszélyes.","shortLead":"Elsősorban a Déli-parton, van, ahol 3-4 centi vastag, de az embert sok helyen nem bírja el, veszélyes.","id":"20190130_Vastagodik_a_jeg_a_Balatonon_de_nem_lehet_ramenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f27a09eb-4d93-4c6e-bfcb-6ebf393e6560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1def06c0-07e8-4ce7-b4ea-0445eb4fdf01","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Vastagodik_a_jeg_a_Balatonon_de_nem_lehet_ramenni","timestamp":"2019. január. 30. 21:47","title":"Vastagodik a jég a Balatonon, de nem lehet rámenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]