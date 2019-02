Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A pénzt átutalták a férfi özvegyének.","shortLead":"A pénzt átutalták a férfi özvegyének.","id":"20190220_Kollegium_tuz_Raday_utcai_kollegium_frfi_csalad_gyujtes_MRE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32e4598-f935-459b-b814-047ff72e1e80","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Kollegium_tuz_Raday_utcai_kollegium_frfi_csalad_gyujtes_MRE","timestamp":"2019. február. 20. 12:58","title":"Több mint 37 millió forint gyűlt össze a kollégiumtűzben elhunyt férfi családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy S10-esekkel egy napon, szerdán mutatja be a Xiaomi az eddigi legszebb és legerősebb telefonját, nem mellesleg jóval olcsóbban a konkurens modelleknél. A cégnél nem titoktartók: rengeteg részlet, sőt már egy igazi fotó is kikerült a készülékről.","shortLead":"A Galaxy S10-esekkel egy napon, szerdán mutatja be a Xiaomi az eddigi legszebb és legerősebb telefonját, nem mellesleg...","id":"20190219_xiaomi_mi_9_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab3f48a-dd89-4a27-875c-af0d41f79663","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_xiaomi_mi_9_specifikacio","timestamp":"2019. február. 19. 12:03","title":"Egyre többet tudni (és látni) a Xiaomi új, Galaxy S10-ütő csúcstelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663d1585-f692-4d50-a1de-9e461f0c8c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik feledtetné a múltját, de így nehéz lesz. ","shortLead":"A Jobbik feledtetné a múltját, de így nehéz lesz. ","id":"20190219_Ujabb_kinos_felvetel_Jakab_Peter_2010ben_aberraltnak_nevezte_a_homoszexualisokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=663d1585-f692-4d50-a1de-9e461f0c8c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f005cf8c-6fd8-47a3-8fbe-04a0a667f682","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Ujabb_kinos_felvetel_Jakab_Peter_2010ben_aberraltnak_nevezte_a_homoszexualisokat","timestamp":"2019. február. 19. 14:52","title":"Újabb kínos felvétel: Jakab Péter 2010-ben aberráltnak nevezte a homoszexuálisokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a30f40-970d-462a-af18-bdb1cba342a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencséjük van a fotósoknak, idén már másodszor láttak az országban fehér dámszarvast.","shortLead":"Szerencséjük van a fotósoknak, idén már másodszor láttak az országban fehér dámszarvast.","id":"20190220_Feher_szarvast_fotoztak_a_Matraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17a30f40-970d-462a-af18-bdb1cba342a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65eb998b-7e0d-4e97-9071-f15fec9e1c23","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Feher_szarvast_fotoztak_a_Matraban","timestamp":"2019. február. 20. 20:16","title":"Fehér szarvast fotóztak a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948cb1f-ffa1-4c2d-9697-f82d23fdadf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube régóta küzd a pedofil tartalmak ellen, ám az új módszerek miatt nagyon nehéz feladatuk van. Most egy újabb ilyen ütötte fel a fejét, és más problémák is jöttek vele.","shortLead":"A YouTube régóta küzd a pedofil tartalmak ellen, ám az új módszerek miatt nagyon nehéz feladatuk van. Most egy újabb...","id":"20190220_youtube_video_pedofilia_komment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5948cb1f-ffa1-4c2d-9697-f82d23fdadf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7874cf-d2b5-40f3-bae3-0a984bfa50c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_youtube_video_pedofilia_komment","timestamp":"2019. február. 20. 18:03","title":"Új trükköt alkalmaznak a pedofilok a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d8eee2-3da6-4076-a137-7353c8e09e40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymillió tranzakcióval közel 3,9 milliárd forintot költöttek a K&H mobiltárcás ügyfelei a másfél évvel ezelőtti indulás óta. A mérföldkő apropóján kiadott banki közlemény igen jelentős különbségre mutat rá a nemek között.","shortLead":"Egymillió tranzakcióval közel 3,9 milliárd forintot költöttek a K&H mobiltárcás ügyfelei a másfél évvel ezelőtti...","id":"20190219_kh_bank_mobiltarca_egymillio_tranzakcio_mobilfizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d8eee2-3da6-4076-a137-7353c8e09e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa2bc05-a45b-4097-920d-f988fc601dd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_kh_bank_mobiltarca_egymillio_tranzakcio_mobilfizetes","timestamp":"2019. február. 19. 15:03","title":"Különös férfi-női különbség jött ki, amikor a K&H megnézte, kik fizetnek a telefonjukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper kijött az elvonóról, meghívták a rádiós műsorba. De nem vette fel a telefont. Így nem tudott telefonos vendég lenni. Majd megmagyarázta a történteket.","shortLead":"A rapper kijött az elvonóról, meghívták a rádiós műsorba. De nem vette fel a telefont. Így nem tudott telefonos vendég...","id":"20190220_Sebestyen_Balazseknal_vendegeskedett_volna_Curtis_de_elfelejtette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54674fa2-409b-4e60-b562-931654850417","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Sebestyen_Balazseknal_vendegeskedett_volna_Curtis_de_elfelejtette","timestamp":"2019. február. 20. 11:17","title":"Sebestyén Balázséknál vendégeskedett volna Curtis, de elfelejtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f2f2a8-a168-4c88-a431-9298b228c089","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Magyarország száz év alatt negyedik alkalommal hagyta el a nyugati utat - mondta Tölgyessy Péter rendszerváltást körüljáró szerdai előadásában, viszont szerinte a helyzet kudarcos ugyan, de nem reménytelen. Az eddigi nagy nekirugaszkodásból semmi sem lett – mondta, ma pedig, a harmadik Fidesz-kétharmad után, harminc évvel a rendszerváltás után a kínai berendezkedés nyugati szélén vagyunk.\r

","shortLead":"Magyarország száz év alatt negyedik alkalommal hagyta el a nyugati utat - mondta Tölgyessy Péter rendszerváltást...","id":"20190220_Tolgyessy_Peter_rendszervaltas_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96f2f2a8-a168-4c88-a431-9298b228c089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91bebb7-e736-4067-bd43-1cb8a34aa0df","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Tolgyessy_Peter_rendszervaltas_Orban_Viktor","timestamp":"2019. február. 20. 20:17","title":"Tölgyessy: Orbán letért a nyugati útról, és kiderül, megint rossz oldalra állt-e az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]