[{"available":true,"c_guid":"54c932d2-780a-4b66-b9d0-e7380384ded3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint tíz év után újra feltűnt a Microsoft egykori Office Segédje, Clippy, a cég azonban 24 óra után már el is tűntette őt az internetről.","shortLead":"Több mint tíz év után újra feltűnt a Microsoft egykori Office Segédje, Clippy, a cég azonban 24 óra után már el is...","id":"20190324_microsoft_office_clips_clippy_microsoft_teams_matrica","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54c932d2-780a-4b66-b9d0-e7380384ded3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470ec89e-6f78-471b-beb1-2794d503745b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_microsoft_office_clips_clippy_microsoft_teams_matrica","timestamp":"2019. március. 24. 18:33","title":"Emlékszik még a gémkapocsra az Office-ból? Valami furcsát művelt vele a Microsoft, és senki sem érti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kaja Kallas lehet az első észt miniszterelnöknő, igaz, a kormánykoalíciót még össze kell kovácsolnia.","shortLead":"Kaja Kallas lehet az első észt miniszterelnöknő, igaz, a kormánykoalíciót még össze kell kovácsolnia.","id":"201912_kaja_kallas_azelso_eszt_miniszterelnokno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cb5258-2d8c-492b-a21b-10fee2687644","keywords":null,"link":"/vilag/201912_kaja_kallas_azelso_eszt_miniszterelnokno","timestamp":"2019. március. 24. 09:00","title":"Nem hallgatott tanácsadóira, és jól tette, így nyert választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fcbc9e-a9a0-45cc-92c0-e465d74b5fca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk a bajor gyártó immár belső égésű motor nélküli újdonságait, melyek hamarosan a kereskedésekbe is megérkeznek.","shortLead":"Mutatjuk a bajor gyártó immár belső égésű motor nélküli újdonságait, melyek hamarosan a kereskedésekbe is megérkeznek.","id":"20190325_hivatalos_fotokon_a_bmw_harom_uj_villanyautoja__retteghet_a_tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fcbc9e-a9a0-45cc-92c0-e465d74b5fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce84b15-ff7a-4c1c-a807-62439f81e418","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_hivatalos_fotokon_a_bmw_harom_uj_villanyautoja__retteghet_a_tesla","timestamp":"2019. március. 25. 16:21","title":"Hivatalos fotókon a BMW három új villanyautója – retteghet a Tesla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46be6237-f02e-4596-ae7d-4a1799b831fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt EP-programjában közös uniós hitelminősítő létrehozása, és az offshore cégek és adóparadicsomok elleni fellépés is szerepel. ","shortLead":"A párt EP-programjában közös uniós hitelminősítő létrehozása, és az offshore cégek és adóparadicsomok elleni fellépés...","id":"20190325_A_klimavaltozas_ellen_harcolna_az_Europai_Parlamentben_az_LMP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46be6237-f02e-4596-ae7d-4a1799b831fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf6e62c-ec71-4f3c-a9fa-c80b5b9ea3a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_A_klimavaltozas_ellen_harcolna_az_Europai_Parlamentben_az_LMP","timestamp":"2019. március. 25. 11:42","title":"A klímaváltozás ellen harcolna az Európai Parlamentben az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bea2dc-d09b-470b-9bce-23a33d4ad858","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aláírta azt a nyilatkozatot az amerikai elnök, amellyel az Egyesült Államok hivatalosan elismeri Izrael fennhatóságát a Golán-fennsík felett. Az ENSZ szerint nem változott a terület jogállása.","shortLead":"Aláírta azt a nyilatkozatot az amerikai elnök, amellyel az Egyesült Államok hivatalosan elismeri Izrael fennhatóságát...","id":"20190325_donald_trump_benjamin_netanjahu_usa_izrael_golan_fennsik_fennhatosag_hamasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20bea2dc-d09b-470b-9bce-23a33d4ad858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb765bf-e69f-4319-bc14-abe72b113516","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_donald_trump_benjamin_netanjahu_usa_izrael_golan_fennsik_fennhatosag_hamasz","timestamp":"2019. március. 25. 19:17","title":"Trump beváltotta az Izraelnek tett ígéretét, és ezzel sokakat felháborított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cd150b-d07a-40b1-8027-344fe7fcf7d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Időseket, gyerekeket és várandós nőket is lemészároltak, az okokat csak sejteni lehet.","shortLead":"Időseket, gyerekeket és várandós nőket is lemészároltak, az okokat csak sejteni lehet.","id":"20190324_Vadaszruhas_emberek_kiirtottak_egy_falut_Maliban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19cd150b-d07a-40b1-8027-344fe7fcf7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b498d2b-6392-4aef-a986-27137602d41e","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Vadaszruhas_emberek_kiirtottak_egy_falut_Maliban","timestamp":"2019. március. 24. 16:38","title":"Vadászruhás emberek kiirtottak egy falut Maliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef117031-925c-4efb-80a9-d188744870ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz delegáltjai korábban magabiztosan győztek itt, ezúttal viszont nagyon alulmaradtak az ellenzéki jelöltekkel szemben. ","shortLead":"A Fidesz delegáltjai korábban magabiztosan győztek itt, ezúttal viszont nagyon alulmaradtak az ellenzéki jelöltekkel...","id":"20190325_Ket_jobbikos_gyozelmevel_a_Fidesz_elveszitette_a_tobbseget_Puspokladanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef117031-925c-4efb-80a9-d188744870ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a67ace-7765-4c81-8b0e-3869c394b757","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Ket_jobbikos_gyozelmevel_a_Fidesz_elveszitette_a_tobbseget_Puspokladanyban","timestamp":"2019. március. 25. 13:44","title":"Két jobbikos győzelmével a Fidesz elveszítette a többségét Püspökladányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 3001 milliárd forintra értékelték a Fradi labdarúgócsapatát a legutóbbi tőkeemelési tranzakcióval, de természetesen nem ér ennyit a csapat, és a tőkeemelés sem piaci alapú tranzakció volt - írja a G7 gazdasági portál.","shortLead":"Nagyjából 3001 milliárd forintra értékelték a Fradi labdarúgócsapatát a legutóbbi tőkeemelési tranzakcióval, de...","id":"20190324_A_Fradi_ertekesebb_mint_a_Real_Madrid__legalabbis_a_legutobbi_ugyletuk_alapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d9170f-b315-4b54-b726-ad1f8e1b2c20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_A_Fradi_ertekesebb_mint_a_Real_Madrid__legalabbis_a_legutobbi_ugyletuk_alapjan","timestamp":"2019. március. 24. 11:17","title":"A Fradi értékesebb, mint a Real Madrid - legalábbis a legutóbbi ügyletük alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]