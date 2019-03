Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje, Rudy Giuliani szerint a hatóságoknak ki kell deríteniük, hogy indokolt volt-e az elnök elleni Mueller-vizsgálat megindítása. A hírszerzési bizottság elnöke nem elégszik meg a részletekkel.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje, Rudy Giuliani szerint a hatóságoknak ki kell deríteniük, hogy indokolt...","id":"20190325_Trump_ugyvedje_vizsgalatot_kovetel_a_Muellerjelentes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e059e67e-4fdd-4f6f-975f-984fb89ae326","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_Trump_ugyvedje_vizsgalatot_kovetel_a_Muellerjelentes_miatt","timestamp":"2019. március. 25. 07:28","title":"Trump ügyvédje vizsgálatot követel, a hírszerzési bizottság elnöke a teljes jelentést látni akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt, hónapok óta most először az európai uniós csúcstalálkozóról sem posztolt a miniszterelnök.","shortLead":"Sőt, hónapok óta most először az európai uniós csúcstalálkozóról sem posztolt a miniszterelnök.","id":"20190325_Elhallgatta_a_nepparti_felfuggesztest_Orban_Viktor_Facebookoldala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc2f671-da04-4dc5-bf5b-0b63721a8e05","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Elhallgatta_a_nepparti_felfuggesztest_Orban_Viktor_Facebookoldala","timestamp":"2019. március. 25. 13:49","title":"Elhallgatta a néppárti felfüggesztést Orbán Viktor Facebook-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Hamász, a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista terrorszervezet bejelentette, hogy tűzszünetet kötött Izraellel – közölte az izraeli tizenhármas kereskedelmi tévécsatorna hétfő este. ","shortLead":"A Hamász, a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista terrorszervezet bejelentette, hogy tűzszünetet kötött Izraellel –...","id":"20190325_izrael_hamasz_tuzszunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767c8e28-53f3-4bdb-85c8-78bed46cf5dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_izrael_hamasz_tuzszunet","timestamp":"2019. március. 25. 22:16","title":"Tűzszünetet kötött Izrael és a Hamász, de kiújultak a harcok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Felelőtlenség\" lenne a kutatók részéről humán reprodukciós célokra használni a génszerkesztést – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új szakértői bizottsága, amely a biotechnológiai beavatkozással kapcsolatos tudományos, etikai, társadalmi és jogi kérdéseket vizsgálta Genfben tartott első ülésén.","shortLead":"\"Felelőtlenség\" lenne a kutatók részéről humán reprodukciós célokra használni a génszerkesztést – közölte...","id":"20190324_who_emberi_genszerkesztes_human_reprodukcio_crispr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192507a6-1ce3-40a8-9290-d22c34f9bcf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_who_emberi_genszerkesztes_human_reprodukcio_crispr","timestamp":"2019. március. 24. 18:03","title":"Felszólalt a WHO: felelőtlenség lenne emberi reprodukciós célokra használni a génszerkesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30528fa2-3cd2-4971-a5db-9815e0cb509a","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az ideiglenes forgalmi rend várhatóan két hónap múlva módosul újra. ","shortLead":"Az ideiglenes forgalmi rend várhatóan két hónap múlva módosul újra. ","id":"20190324_Pasareti_ut_also_szakasz_egyiranyusitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30528fa2-3cd2-4971-a5db-9815e0cb509a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bc9900-d295-483b-907d-635823eaa394","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190324_Pasareti_ut_also_szakasz_egyiranyusitas","timestamp":"2019. március. 24. 15:59","title":"Egyirányúsítják a Pasaréti út alsó szakaszát keddtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2785692b-9b0e-4ab7-8168-aabfa44d8f17","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Vajon mennyivel tud kevesebbet egy pár ezer forintért megvásárolható aktivitásmérő, mint az 50 ezer forintot kóstáló társa? Vagy esetleg van, amiben még sokkal jobb is az olcsóbb alternatíva? Jövünk a válaszokkal.","shortLead":"Vajon mennyivel tud kevesebbet egy pár ezer forintért megvásárolható aktivitásmérő, mint az 50 ezer forintot kóstáló...","id":"20190324_xiaomi_mi_band3_fitbit_charge_3_aktivitasmerok_fitneszkarkoto_okosora_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2785692b-9b0e-4ab7-8168-aabfa44d8f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f0a474-beab-438a-a309-1440a2b93096","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_xiaomi_mi_band3_fitbit_charge_3_aktivitasmerok_fitneszkarkoto_okosora_teszt","timestamp":"2019. március. 24. 16:00","title":"Ami ötször drágább, az ötször jobb is? Kipróbáltuk a csuklónkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A német külügyminiszter bírálta Olaszország résztvételét Kína világméretű gazdasági tervében.","shortLead":"A német külügyminiszter bírálta Olaszország résztvételét Kína világméretű gazdasági tervében.","id":"20190324_Nemet_kulugyminiszter_Aki_azt_hiszi_a_kinaiakkal_ravasz_uzleteket_kothet_meg_fog_lepodni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82938395-a784-4fdd-abd2-e93a809fabdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Nemet_kulugyminiszter_Aki_azt_hiszi_a_kinaiakkal_ravasz_uzleteket_kothet_meg_fog_lepodni","timestamp":"2019. március. 24. 16:51","title":"Német külügyminiszter: Aki azt hiszi, a kínaiakkal ravasz üzleteket köthet, meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyugdíjasok igényeire szabott digitális oktatás középiskolásoktól az iskolai közösségi szolgálat keretében – ezzel az elemmel bővült a Magyar Telekom Legyélteis! elnevezésű, digitális edukációs programjait összefogó kezdeményezése, amely öt budapesti iskolában indul el. A kezdeményezés célja kettős: egyrészt segíteni az idősebb generációt a digitális világban való eligazodásban, másrészt a középiskolások közösségi szolgálatára érdekes és hasznos feladatot kínálni.","shortLead":"Nyugdíjasok igényeire szabott digitális oktatás középiskolásoktól az iskolai közösségi szolgálat keretében – ezzel...","id":"20190324_magyar_telekom_legyelteis_digitalis_edukacio_kozossegi_szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503da5ac-9c16-4c4f-a03e-e1eec7cea0fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_magyar_telekom_legyelteis_digitalis_edukacio_kozossegi_szolgalat","timestamp":"2019. március. 24. 19:48","title":"A gimisek és a nyugdíjasok is örülhetnek a Telekom újításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]