Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fd9171a-d90e-4671-b715-df9ea6b4b522","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy 1,4 millióval több szót hallanak ötéves korukig azok a gyerekek, akiknek szülei naponta öt könyvet is elolvasnak nekik, mint azok, akiknek szülei soha nem olvasnak mesét – állapították meg az Ohiói Egyetem kutatói. Ez a több mint \"egymilliós szószakadék\" kulcsfontosságú a gyerekek szókincsének és olvasási készségének fejlődése szempontjából.","shortLead":"Mintegy 1,4 millióval több szót hallanak ötéves korukig azok a gyerekek, akiknek szülei naponta öt könyvet is...","id":"20190408_gyerekek_meseolvasas_mesek_szokincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd9171a-d90e-4671-b715-df9ea6b4b522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f108e23c-64cb-433e-a90e-1a5290389bdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_gyerekek_meseolvasas_mesek_szokincs","timestamp":"2019. április. 08. 18:03","title":"Pórul járnak azok a gyerekek, akik nem hallanak elég mesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat találtak, melyek az emberrel hozhatók összefüggésbe – számolt be eredményeiről a kutatócsoport a Microbiome című szaklapban. ","shortLead":"Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat...","id":"20190408_konditerem_korhaz_bakterium_fertozes_gomba_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de04798-a8ad-461c-8e9a-850b1b5e5961","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_konditerem_korhaz_bakterium_fertozes_gomba_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. április. 08. 18:33","title":"Tele van gombákkal és baktériumokkal a Nemzetközi Űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a4be67-8407-487e-99d9-f9172f013428","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Aztán másnap visszavitte.","shortLead":"Aztán másnap visszavitte.","id":"20190409_A_leggazdagabb_afrikai_kivett_tizmillio_dollart_a_bankbol_csak_hogy_nezegesse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85a4be67-8407-487e-99d9-f9172f013428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3db387-023b-49f1-ae3a-2921622d9ae6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_A_leggazdagabb_afrikai_kivett_tizmillio_dollart_a_bankbol_csak_hogy_nezegesse","timestamp":"2019. április. 09. 16:57","title":"A leggazdagabb afrikai kivett tízmillió dollárt a bankból, csak hogy nézegesse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77a0cae-5812-465a-b18f-acda1ddc3ccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rajongók valószínűleg kívülről fújják, milyen járművek tűnnek fel a Csillagok háborújában. Ám azt valószínűleg ők sem sejtik, hogy valójában mekkorák is lennének ezek a hajók. ","shortLead":"A rajongók valószínűleg kívülről fújják, milyen járművek tűnnek fel a Csillagok háborújában. Ám azt valószínűleg ők sem...","id":"20190409_star_wars_jarmuvek_a_valosagban_csillagok_haboruja_urhajok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f77a0cae-5812-465a-b18f-acda1ddc3ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140196d1-64a4-4dd0-a5d6-9acb5340c5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_star_wars_jarmuvek_a_valosagban_csillagok_haboruja_urhajok","timestamp":"2019. április. 09. 16:03","title":"Elképed, ha meglátja: ekkorák lennének a valóságban a Star Wars ikonikus űrhajói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert azonban megerősítette, biztosan elindul a főpolgármesteri posztért.","shortLead":"Puzsér Róbert azonban megerősítette, biztosan elindul a főpolgármesteri posztért.","id":"20190409_LMP_Nem_adtunk_felhatalmazast_Puzsernak_hogy_kiszalljon_az_elovalasztasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2779c05f-e2e0-4c9b-8e4f-7aa752e406f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_LMP_Nem_adtunk_felhatalmazast_Puzsernak_hogy_kiszalljon_az_elovalasztasbol","timestamp":"2019. április. 09. 09:54","title":"Az LMP szerint Puzsér a párt beleegyezése nélkül szállt ki az előválasztásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Kulturálisan érzéketlen” reklámot kellett eltávolítania a gyorsétteremláncnak.","shortLead":"„Kulturálisan érzéketlen” reklámot kellett eltávolítania a gyorsétteremláncnak.","id":"20190409_A_Burger_King_is_beleszaladt_egy_rasszista_csapdaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebbcecc-c8a7-479a-8f5b-3f1ce53b1df2","keywords":null,"link":"/elet/20190409_A_Burger_King_is_beleszaladt_egy_rasszista_csapdaba","timestamp":"2019. április. 09. 11:11","title":"A Burger King is beleszaladt egy rasszista csapdába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ae5acf-77aa-4456-969a-7f2d1cd3df45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok milliárd forintos túlszámlázás történt 2014-ben az Öveges-program oktatási témájú EU-s pénzeivel, ám a mai napig nem történt vádemelés, a NAV 2016 óta nem jutott dűlőre az ügyben.\r

\r

","shortLead":"Sok milliárd forintos túlszámlázás történt 2014-ben az Öveges-program oktatási témájú EU-s pénzeivel, ám a mai napig...","id":"20190408_A_mai_napig_nincs_vademeles_a_2014es_Ovegesprogram_szabalytalansagai_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83ae5acf-77aa-4456-969a-7f2d1cd3df45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c853d80-dcca-49ea-a35d-8312998a2ea6","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_A_mai_napig_nincs_vademeles_a_2014es_Ovegesprogram_szabalytalansagai_ugyeben","timestamp":"2019. április. 08. 14:44","title":"A mai napig nincs vádemelés a 2014-es Öveges-program szabálytalanságai ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cbde18-6905-4af4-b8ee-be7944ac9351","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a BMW-alapokon nyugvó Alpina nemcsak 3 évtizede, hanem most is igen komoly tiszteletet érdemel.","shortLead":"Ez a BMW-alapokon nyugvó Alpina nemcsak 3 évtizede, hanem most is igen komoly tiszteletet érdemel.","id":"20190409_egy_darabka_80as_evek_elado_koranak_leggyorsabb_4_ajtos_kocsija_bmw_alpina_tuning","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6cbde18-6905-4af4-b8ee-be7944ac9351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb265385-4719-4a53-ada5-a2d50ab33bd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_egy_darabka_80as_evek_elado_koranak_leggyorsabb_4_ajtos_kocsija_bmw_alpina_tuning","timestamp":"2019. április. 09. 06:53","title":"Egy darabka 80-as évek: eladó korának leggyorsabb 4 ajtós kocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]