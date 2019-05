Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Előítéletek alapján dönt sok tisztségviselő a menekültek sorsáról ahelyett, hogy azt vizsgálná, miért menekültek el - áll a jelentésben. Az osztrák kancellár szerint Ausztriát rágalmazza az ENSZ emberi jogi hivatala. Előítéletek alapján dönt sok tisztségviselő a menekültek sorsáról ahelyett, hogy azt vizsgálná, miért menekültek el... ENSZ: emberi jogi normákat sért, ahogy Ausztriában bánnak a menekültekkel

Zuckerberg Macronnal tanácskozik fake news ügyben
Az EP-választás miatt is sürgős a helyzet. A cég a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult, de hiányosan adta be a kérelmét, az pedig nem számított, hogy a döntőbizottság elírt egy iktatószámot. A cég a bírósághoz fordul emiatt. A táblák leszállításában egyébként „alvállalkozóként" a Neptunt, az elektronikus naplót és a közoktatás univerzális informatikai rendszerét fejlesztő cégcsoport vesz részt. Egy cég feleannyiért szállított volna interaktív táblákat az iskolákba, mint Mészáros Lőrinc érdekeltsége, de... Kalandos úton jutottak Mészárosék a 4,4 milliárdos állami megrendeléshez

Letartóztatták a törökszentmiklósi verekedőt, aki miatt már Toroczkai is szervezkedett
A gyanúsított először egy szórakozóhelyen, majd egy dohányboltban támadott ok nélkül emberekre. ","shortLead":"A gyanúsított először egy szórakozóhelyen, majd egy dohányboltban támadott ok nélkül emberekre. Veszettségben meghalt egy norvég nő, akit kölyökkutya harapott meg a nyaralásán
A fiatal nő az út szélén találta a kóbor állatot a Fülöp-szigeteken, és magával vitte üdülőhelyükre. ","shortLead":"A fiatal nő az út szélén találta a kóbor állatot a Fülöp-szigeteken, és magával vitte üdülőhelyükre. ","id":"20190510_Veszettsegben_meghalt_egy_norveg_no_akit_kolyokkutya_harapott_meg_a_nyaralasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2148ca7f-d648-4858-8db0-fca7565317a4","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Veszettsegben_meghalt_egy_norveg_no_akit_kolyokkutya_harapott_meg_a_nyaralasan","timestamp":"2019. május. 10. 19:42","title":"Veszettségben meghalt egy norvég nő, akit kölyökkutya harapott meg a nyaralásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekkel korábban maga Chris Hughes is sokat tett, hogy a Facebook ne csak egyetemi projekt legyen. Mostanra azonban gyökeresen megváltozott a véleménye. Mostanra azonban... Túl nagy hatalom összpontosul Zuckerberg kezében, lépnünk kell – üzente a Facebook társalapítója
Évekkel korábban maga Chris Hughes is sokat tett, hogy a Facebook ne csak egyetemi projekt legyen. Itt vannak az angolérettségi megoldásai
A diákok ma angolból érettségiztek.