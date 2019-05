Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Most a BAIC szerezne öt százalék részesedést a német járműgyártóban. ","shortLead":"Most a BAIC szerezne öt százalék részesedést a német járműgyártóban. ","id":"20190512_A_kinai_autogyartoknak_a_Daimlerre_faj_a_foguk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4b283c-a5be-4b0e-862e-de45e194d6f6","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_A_kinai_autogyartoknak_a_Daimlerre_faj_a_foguk","timestamp":"2019. május. 12. 11:38","title":"A kínai autógyártóknak a Daimler-részvényekre fáj a foguk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b07519-b637-49d9-a062-54b5babb9050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közmédia szerint ők váltak meg a Forma-1-es kommentátortól. Szujó azt mondta, nem politikai okai vannak a távozásának.","shortLead":"A közmédia szerint ők váltak meg a Forma-1-es kommentátortól. Szujó azt mondta, nem politikai okai vannak a távozásának.","id":"20190511_MTVA_Szujo_Zoltantol_szerzodesszeges_miatt_valunk_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70b07519-b637-49d9-a062-54b5babb9050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4ec9b0-e229-4a74-970f-d2d814be671c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_MTVA_Szujo_Zoltantol_szerzodesszeges_miatt_valunk_meg","timestamp":"2019. május. 11. 17:25","title":"MTVA: Szujó Zoltántól szerződésszegés miatt válunk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd674c6-5de3-4d54-bad0-3063453be77a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a Roszatom vezérigazgatóját. ","shortLead":"A miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a Roszatom vezérigazgatóját. ","id":"20190512_Orban_a_paksi_fejlesztes_Magyarorszag_nemzeti_erdeke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afd674c6-5de3-4d54-bad0-3063453be77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc46378c-917f-4cc2-95bc-6ace67d81467","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Orban_a_paksi_fejlesztes_Magyarorszag_nemzeti_erdeke","timestamp":"2019. május. 12. 13:58","title":"Orbán: a paksi fejlesztés nemzeti érdek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b7ae59-3553-4001-bc55-6d994e439c3c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gereben Lívia kezelését már el is kezdték a Szent László kórházban. ","shortLead":"Gereben Lívia kezelését már el is kezdték a Szent László kórházban. ","id":"20190512_Leukemias_a_magyar_valogatott_fiatal_20_eves_kosarlabdazoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50b7ae59-3553-4001-bc55-6d994e439c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3286bdb8-0e61-4c04-ab62-86e702724fba","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Leukemias_a_magyar_valogatott_fiatal_20_eves_kosarlabdazoja","timestamp":"2019. május. 12. 08:40","title":"Leukémiás a magyar válogatott 20 éves kosárlabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 16 hónapos fiút órákra magára hagyták, mire felfedezték, már nem volt magánál. Az eset Kanadában, Brit Kolumbiában történt.","shortLead":"A 16 hónapos fiút órákra magára hagyták, mire felfedezték, már nem volt magánál. Az eset Kanadában, Brit Kolumbiában...","id":"20190511_Forro_autoban_hagytak_a_kicsi_gyermeket_par_ora_mulva_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf03e382-9312-4a4e-b5f6-2eaeebce3a52","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Forro_autoban_hagytak_a_kicsi_gyermeket_par_ora_mulva_meghalt","timestamp":"2019. május. 11. 13:20","title":"Forró autóban hagyták a kicsi gyermeket, pár óra múlva meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros ígéri, nyárra kicseréli a köz- és gyerekintézményekben az ólom vízcsöveket, amelyek miatt ólomszennyezett lehet az ivóvíz. A szennyeződés mértéke a víz keménységétől, lágyságától is függ.



","shortLead":"A főváros ígéri, nyárra kicseréli a köz- és gyerekintézményekben az ólom vízcsöveket, amelyek miatt ólomszennyezett...","id":"20190510_Fovaros_vannak_meg_olom_vizcsovek_egyes_gyerekintezmenyekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd532eb-a231-461d-bf64-61ba088e1e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Fovaros_vannak_meg_olom_vizcsovek_egyes_gyerekintezmenyekben","timestamp":"2019. május. 10. 18:43","title":"Főváros: Vannak még ólom vízcsövek egyes gyerekintézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egyszerű, mint a pofon: legyen 137 millió követője, mint Kim Kardashiannak.","shortLead":"Egyszerű, mint a pofon: legyen 137 millió követője, mint Kim Kardashiannak.","id":"20190510_Hogy_kereshet_egy_Instagramposzttal_140_milliot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30db3420-8cf4-4a34-b57b-3f2994137bba","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190510_Hogy_kereshet_egy_Instagramposzttal_140_milliot","timestamp":"2019. május. 10. 17:04","title":"Hogy kereshet egy Instagram-poszttal 140 milliót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy összegű pénzbüntetéssel sújtaná a migránsokat mentőket az olasz belügyminiszter. Egy kimentett emberért több ezer eurós büntetést fizettetne.\r

\r

","shortLead":"Nagy összegű pénzbüntetéssel sújtaná a migránsokat mentőket az olasz belügyminiszter. Egy kimentett emberért több ezer...","id":"20190511_Megjott_Salvini_uj_otlete_penzbuntetest_kap_aki_megmenti_egy_migrans_eletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070564af-fe0a-4dcd-965e-1986b385018d","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Megjott_Salvini_uj_otlete_penzbuntetest_kap_aki_megmenti_egy_migrans_eletet","timestamp":"2019. május. 11. 14:26","title":"Salvini új ötlete: pénzbüntetést kap, aki megmenti egy migráns életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]