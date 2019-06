Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d03cb51-0975-40e3-bf66-251115287c53","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nyolcrészes sorozatban elkerülték a megrázó felvételeket. ","shortLead":"A nyolcrészes sorozatban elkerülték a megrázó felvételeket. ","id":"20190606_Tevesorozat_keszult_gyerekeknek_a_masodik_vilaghaborurol_es_a_holokausztrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d03cb51-0975-40e3-bf66-251115287c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf74abe-92e2-45cf-8fab-0b087cec3c1d","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Tevesorozat_keszult_gyerekeknek_a_masodik_vilaghaborurol_es_a_holokausztrol","timestamp":"2019. június. 06. 21:55","title":"Tévésorozat készült gyerekeknek a második világháborúról és a holokausztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vidék kultúrája el van nyomva. Jól ír, de igazából rockzenész. Magyarországon abból lesz író, akit a kiadója íróként felépít, a mai globális kultúra pedig élményalapon hálózza be az ifjúságot – Demeter Szilárd, az egykori utcai harcos, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója adott interjút a 168 Órának.","shortLead":"A vidék kultúrája el van nyomva. Jól ír, de igazából rockzenész. Magyarországon abból lesz író, akit a kiadója íróként...","id":"20190606_Demeter_Szilard_Minden_hatalom_celja_az_ertelmisegi_holdudvaranak_jutalmazasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7a1306-32a2-4824-a334-1eda39341743","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Demeter_Szilard_Minden_hatalom_celja_az_ertelmisegi_holdudvaranak_jutalmazasa","timestamp":"2019. június. 06. 17:39","title":"Demeter Szilárd: \"Minden hatalom célja az értelmiségi holdudvarának jutalmazása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5567108-df5f-4033-aa19-76a6dd8ecdac","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"A győriek (köz)pénzéből költenek a Fidesz bevett rendezvényének számító Bálványosi Nyári Szabadegyetemre, a közgyűlés erre már rá is bólintott. Borkai Zsolt polgármester javaslatát a szocialistákon kívül mindenki megszavazta. Az összeg nem nagy, de a nyílt fideszes támogatáson kiakadt a helyi MSZP.","shortLead":"A győriek (köz)pénzéből költenek a Fidesz bevett rendezvényének számító Bálványosi Nyári Szabadegyetemre, a közgyűlés...","id":"20190607_Borkai_Zsolt_attolta_A_gyoriek_penzebol_koltenek_Orban_hazi_szabadegyetemere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5567108-df5f-4033-aa19-76a6dd8ecdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7ec52c-e062-4988-b716-ff8a32558dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Borkai_Zsolt_attolta_A_gyoriek_penzebol_koltenek_Orban_hazi_szabadegyetemere","timestamp":"2019. június. 07. 05:55","title":"Borkai Zsolt áttolta: A győriek pénzéből költenek Orbán házi szabadegyetemére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néppárti (EPP), a szociáldemokrata (S&D), illetve a liberális (ALDE) pártcsalád koordinátorai egyeztetnek Brüsszelben.\r

\r

","shortLead":"A néppárti (EPP), a szociáldemokrata (S&D), illetve a liberális (ALDE) pártcsalád koordinátorai egyeztetnek...","id":"20190607_Hat_kormanyfo_egyeztet_pentek_este_az_Europai_Bizottsag_elnokerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bd44f3-5ab5-4bf0-b075-35e8b268f6cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Hat_kormanyfo_egyeztet_pentek_este_az_Europai_Bizottsag_elnokerol","timestamp":"2019. június. 07. 19:47","title":"Hat kormányfő egyeztet péntek este az Európai Bizottság elnökéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Google, milyen játékok lesznek elérhetők a csak erős internetet igénylő új szolgáltatásához, a Stadia nevű felülethez.","shortLead":"Közzétette a Google, milyen játékok lesznek elérhetők a csak erős internetet igénylő új szolgáltatásához, a Stadia nevű...","id":"20190607_google_stadia_jatekok_streaming_szolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c50623-22f4-4f3e-b882-7d60042d8085","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_google_stadia_jatekok_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2019. június. 07. 18:03","title":"Izgalmas játékokkal indul a Stadia, a Google nagyreményű szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EB szerint az uniós minimumküszöbhöz kell igazítani a dohánytermékekre kivetett adót Magyarországon. ","shortLead":"Az EB szerint az uniós minimumküszöbhöz kell igazítani a dohánytermékekre kivetett adót Magyarországon. ","id":"20190607_Ujra_dragul_a_cigaretta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38ae415-c31c-4ba7-8ff5-8e453aff178d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Ujra_dragul_a_cigaretta","timestamp":"2019. június. 07. 20:45","title":"Újra drágul a cigaretta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Napi 4000 kalóriánál nagyobb energiafelhasználás nem tartható, állapították meg amerikai kutatók. ","shortLead":"Napi 4000 kalóriánál nagyobb energiafelhasználás nem tartható, állapították meg amerikai kutatók. ","id":"20190606_A_varandos_nok_az_allokepesseg_bajnokai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e84d96-6d45-4fc3-bcab-f0c86d69620e","keywords":null,"link":"/elet/20190606_A_varandos_nok_az_allokepesseg_bajnokai","timestamp":"2019. június. 06. 14:35","title":"A várandós nők az állóképesség bajnokai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6015ba2c-4ac8-449b-8135-5ba1d088484e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos emblémás gyártó most leleplezett sportmotorja a Kecskeméten készülő CLA-kba is be fog kerülni. ","shortLead":"A csillagos emblémás gyártó most leleplezett sportmotorja a Kecskeméten készülő CLA-kba is be fog kerülni. ","id":"20190607_uj_rekord_vegletekig_kihegyezett_szupereros_uj_mercedes_motor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6015ba2c-4ac8-449b-8135-5ba1d088484e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd544c61-ba3e-4335-9521-3961f98c0a13","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_uj_rekord_vegletekig_kihegyezett_szupereros_uj_mercedes_motor","timestamp":"2019. június. 07. 08:21","title":"Új rekord: végletekig kihegyezett, szupererős Mercedes motort mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]