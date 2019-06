Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választás eredménye felkavarta az állóvizet, valódi versenyhelyzet alakult ki az előválasztás esetében is. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az EP-választás eredménye felkavarta az állóvizet, valódi versenyhelyzet alakult ki az előválasztás esetében is...","id":"20190615_Fulke_gyurcsany_ferenc_kalman_olga_fopolgarmester_valasztas_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f5e39c-0412-492e-bcb2-5139865ced98","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Fulke_gyurcsany_ferenc_kalman_olga_fopolgarmester_valasztas_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 15. 17:30","title":"Fülke: Gyurcsánynak 557 ezer oka van ejteni Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37e86e-caef-46ca-99a4-efa085d427a0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jánosi Katalin harminc évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy lesz egy új önkényuralom Magyarországon. A Nagy Imre Alapítvány kurátora a hvg.hu kérésére visszaemlékezik, mi történt az újratemetéskor, amit ő nem is hív újratemetésnek. A Hősök terén összegyűlt tömeg emelkedett némasága, a nemzet lelkiismeretének hangjai, a gyász és a tisztelet nagy emberi kárpótlást nyújtottak neki 1989. június 16-án. De – veti fel – talán mégsem Orbán Viktorra kellett volna bízni a feladatot, hogy szóljon az összegyűltekhez. Elmondja azt is, mi bántotta igazán abban a beszédben.","shortLead":"Jánosi Katalin harminc évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy lesz egy új önkényuralom Magyarországon. A Nagy Imre...","id":"20190616_Nagy_Imre_unokaja_janosi_katalin_diktatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b37e86e-caef-46ca-99a4-efa085d427a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abbf411-1843-449c-bb90-af5105484871","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Nagy_Imre_unokaja_janosi_katalin_diktatura","timestamp":"2019. június. 16. 07:00","title":"Nagy Imre unokája: A diktatúra a nyakunkba liheg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa682d7-2903-4dd9-aa2f-8f87c29ea087","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Székesfehérvári befutóval ért véget a Tour de Hongrie.","shortLead":"Székesfehérvári befutóval ért véget a Tour de Hongrie.","id":"20190616_Lett_bringas_nyerte_a_Tour_de_Hongriet_ket_magyar_alt_a_dobogon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfa682d7-2903-4dd9-aa2f-8f87c29ea087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ba3b4d-971d-4c9a-9555-3822bedabdef","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Lett_bringas_nyerte_a_Tour_de_Hongriet_ket_magyar_alt_a_dobogon","timestamp":"2019. június. 16. 15:50","title":"Lett bringás nyerte a Tour de Hongrie-t, két magyar állt a dobogón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Jó alkalom lehet az idei nyár, hogy máshol keressen új kihívást - mondta Paul Pogba.","shortLead":"Jó alkalom lehet az idei nyár, hogy máshol keressen új kihívást - mondta Paul Pogba.","id":"20190616_Paul_Pogba_tavozna_a_Manchester_Unitedtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7101f81a-f7d1-483a-a396-e02e5ae730d4","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Paul_Pogba_tavozna_a_Manchester_Unitedtol","timestamp":"2019. június. 16. 14:31","title":"Paul Pogba távozna a Manchester Unitedtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787d6f32-a4f6-481d-9a4d-5912eca9f7cc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Kínában tökéletesen megvalósul, amit Orbán Viktor igyekszik csinálni a bankrendszerrel - magyarázza a pekingi Cheung Kong magánegyetem professzora, akinek kutatási területe a társadalmi gének örökítőereje a totalitárius rendszerekben. Interjú.","shortLead":"Kínában tökéletesen megvalósul, amit Orbán Viktor igyekszik csinálni a bankrendszerrel - magyarázza a pekingi Cheung...","id":"201924__hszu_csenkang__huaweirol_uj_selyemutrol_demokraciarol__azok_afranya_genek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=787d6f32-a4f6-481d-9a4d-5912eca9f7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d346ef-4dac-40b9-9c8a-4e49d8f3db0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201924__hszu_csenkang__huaweirol_uj_selyemutrol_demokraciarol__azok_afranya_genek","timestamp":"2019. június. 16. 12:30","title":"\"Magyarország nincs túl jól eleresztve demokratikus génekkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cedac9-ea40-4d2e-9b5c-cf6c70ac2406","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többen saját, HVG-vel kapcsolatos emlékeiket is megosztották. ","shortLead":"Többen saját, HVG-vel kapcsolatos emlékeiket is megosztották. ","id":"20190615_Partolo_tagok_kaptak_rendhagyo_tarlatvezetest_a_HVG_cimlapkiallitason__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21cedac9-ea40-4d2e-9b5c-cf6c70ac2406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd28492-41eb-433f-a1d1-9fd46afe9ab8","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Partolo_tagok_kaptak_rendhagyo_tarlatvezetest_a_HVG_cimlapkiallitason__video","timestamp":"2019. június. 15. 13:10","title":"Pártoló tagok kaptak rendhagyó tárlatvezetést a HVG címlapkiállításon - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bc16d6-2f89-45a6-ae12-5733d4899d31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Napfivér, Holdnővér és számtalan operafeldolgozás rendezője 96 éves volt. ","shortLead":"A Napfivér, Holdnővér és számtalan operafeldolgozás rendezője 96 éves volt. ","id":"20190615_Meghalt_Franco_Zeffirelli_vilaghiru_rendezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11bc16d6-2f89-45a6-ae12-5733d4899d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f58de1-de98-430d-a3b2-3064d8db1c2e","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Meghalt_Franco_Zeffirelli_vilaghiru_rendezo","timestamp":"2019. június. 15. 13:33","title":"Meghalt Franco Zeffirelli világhírű rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92915c57-379c-4ef0-853b-bba179009330","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok 95. életévében hunyt el.","shortLead":"Az olimpiai bajnok 95. életévében hunyt el.","id":"20190616_Meghalt_Koteles_Erzsebet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92915c57-379c-4ef0-853b-bba179009330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f57b34c-313e-43bd-b6a9-fa21d0a16cd8","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Meghalt_Koteles_Erzsebet","timestamp":"2019. június. 16. 17:32","title":"Meghalt Köteles Erzsébet tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]