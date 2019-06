Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soros György fia volt a vendég a CEU diplomaosztóján, ahol arról beszélt: az egyetemet elüldözték az országból. Kovács Zoltán rögvest billentyűt ragadott.","shortLead":"Soros György fia volt a vendég a CEU diplomaosztóján, ahol arról beszélt: az egyetemet elüldözték az országból. Kovács...","id":"20190624_ceu_diplomaoszto_kovacs_zoltan_alex_soros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb03540-7460-4217-8d12-3c37d9414c82","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_ceu_diplomaoszto_kovacs_zoltan_alex_soros","timestamp":"2019. június. 24. 18:17","title":"Visszaszólt Kovács Zoltán a CEU elüldözéséről beszélő Alex Sorosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két pályázat maradt versenyben az olimpiarendezésért, végül az olaszok győztek.","shortLead":"Két pályázat maradt versenyben az olimpiarendezésért, végül az olaszok győztek.","id":"20190624_Milano_Cortina_dAmpezzo_olimpia_2026","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeab00d-8bc5-415e-8b9c-97b68ed75c82","keywords":null,"link":"/sport/20190624_Milano_Cortina_dAmpezzo_olimpia_2026","timestamp":"2019. június. 24. 18:18","title":"Milánóban és Cortina d'Ampezzóban lesz a 2026-os téli olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3117a42-b17f-44f1-b105-9889c1f540ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Magányos tudósként próbál az Északi-sarkvidékről kapcsolatba lépni egy űrhajóval.","shortLead":"Magányos tudósként próbál az Északi-sarkvidékről kapcsolatba lépni egy űrhajóval.","id":"20190625_George_Clooney_filmet_rendez_a_Netflixnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3117a42-b17f-44f1-b105-9889c1f540ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc769472-43f8-438a-999b-e794df5c0346","keywords":null,"link":"/kultura/20190625_George_Clooney_filmet_rendez_a_Netflixnek","timestamp":"2019. június. 25. 11:17","title":"George Clooney filmet rendez a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A számlákat és közterheket időre ki tudja fizetni az Alföldvíz Zrt., de béremeléseket, amit korábban megígértek, nem tudják most teljesíteni, különben valóban a fizetésképtelenség felé sodródnának. Reagált a szakszervezet közleményére a munkáltató. ","shortLead":"A számlákat és közterheket időre ki tudja fizetni az Alföldvíz Zrt., de béremeléseket, amit korábban megígértek, nem...","id":"20190626_Alfoldviz_beremeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3918d067-1226-41f3-98df-66d76c96e2a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Alfoldviz_beremeles","timestamp":"2019. június. 26. 05:45","title":"Alföldvíz: akkor válna fizetésképtelenné a cég, ha a beígért béremelést megadnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai titkosszolgálat lezárta a Fehér Házat és a környező utcákat. Az újságírókat, akik épp az épületben voltak, nem engedik ki a sajtószobából.","shortLead":"Az amerikai titkosszolgálat lezárta a Fehér Házat és a környező utcákat. Az újságírókat, akik épp az épületben voltak...","id":"20190624_Gyanus_csomag_miatt_lezartak_a_Feher_Hazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2287eea-6917-4538-b64c-3451edf08526","keywords":null,"link":"/vilag/20190624_Gyanus_csomag_miatt_lezartak_a_Feher_Hazat","timestamp":"2019. június. 24. 17:51","title":"Gyanús csomag miatt lezárták a Fehér Házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2003 óta nem lehet változtatni a gyógyászati segédeszközök árain, viszont valamiből ki kell gazdálkodni a dolgozók fizetését. Válságtanácskozást tartottak a szakmai szervezetek.","shortLead":"2003 óta nem lehet változtatni a gyógyászati segédeszközök árain, viszont valamiből ki kell gazdálkodni a dolgozók...","id":"20190624_A_gyogyaszati_segedeszkozok_piacanak_osszeomlasaval_fenyegetnek_a_gyartok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682869b2-1b5f-432b-860a-5c0424898aa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_A_gyogyaszati_segedeszkozok_piacanak_osszeomlasaval_fenyegetnek_a_gyartok","timestamp":"2019. június. 24. 16:11","title":"A gyógyászati segédeszközök piacának összeomlásával fenyegetnek a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5085f55-9b59-423f-af4a-4db6fdbbd72b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Olyan világsztárokat adhatnak el idén, mint Gareth Bale vagy James Rodriguez.","shortLead":"Olyan világsztárokat adhatnak el idén, mint Gareth Bale vagy James Rodriguez.","id":"20190625_A_Real_Madrid_szamuzottjei_boven_erosebb_kezdot_alkotnanak_mint_az_europai_csapatok_tobbsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5085f55-9b59-423f-af4a-4db6fdbbd72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c47803c-a728-47c4-9c6c-7f45d55bb875","keywords":null,"link":"/sport/20190625_A_Real_Madrid_szamuzottjei_boven_erosebb_kezdot_alkotnanak_mint_az_europai_csapatok_tobbsege","timestamp":"2019. június. 25. 14:26","title":"A Real Madrid száműzöttjei bőven erősebb kezdőt alkotnának, mint az európai csapatok többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Maps nem csak iránymutatás miatt hasznos, sokak üzleti szempontból használják: ezzel is vevőket terelhetnek cégükhöz, például egy boltba. Mostanság azonban nem túl rózsás a helyzet.","shortLead":"A Google Maps nem csak iránymutatás miatt hasznos, sokak üzleti szempontból használják: ezzel is vevőket terelhetnek...","id":"20190624_google_maps_terkep_uzlet_csalo_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684dddde-2530-45e6-bf64-67bf9f362d11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_google_maps_terkep_uzlet_csalo_csalas","timestamp":"2019. június. 24. 11:03","title":"Csalók lepték el a Google Térképet, és nem sikerül őket kisöpörni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]