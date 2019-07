Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem úgy tűnik, mintha a kamuüzenetek írói szabadságra mentek volna, nyáron is aktívak. A téma természetesen a facebookos tiltások, ismét ezzel kapcsolatban terjesztik a sületlenségeket.","shortLead":"Nem úgy tűnik, mintha a kamuüzenetek írói szabadságra mentek volna, nyáron is aktívak. A téma természetesen...","id":"20190704_facebook_tiltas_chat_atveres_kamu_uzenet_messenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f64715e-48c3-4c71-9865-93e25e6994c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_facebook_tiltas_chat_atveres_kamu_uzenet_messenger","timestamp":"2019. július. 04. 17:03","title":"Ismét óriási nagy kamu terjed a facebookos tiltásokról, ne küldje tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190704_Tippjatek_1010_mikori_ez_a_HVGcimlap_HVG40_kiallitas_szavazzon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deb142c-42c8-445c-ae4f-b9ee890f48fc","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_Tippjatek_1010_mikori_ez_a_HVGcimlap_HVG40_kiallitas_szavazzon","timestamp":"2019. július. 04. 10:15","title":"Tippjáték 10/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63a5958-2149-4bab-a576-961fa5ec52bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a régi kétütemű autót fel sem kellett újítani, eredeti állapotában is makulátlan minőségű. ","shortLead":"Ezt a régi kétütemű autót fel sem kellett újítani, eredeti állapotában is makulátlan minőségű. ","id":"20190706_a_legdragabb_hazai_wartburg_teljesen_patika_ez_a_rackevei_peldany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c63a5958-2149-4bab-a576-961fa5ec52bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af8b135-4ad2-4b21-934a-68d5ad2b35ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_a_legdragabb_hazai_wartburg_teljesen_patika_ez_a_rackevei_peldany","timestamp":"2019. július. 06. 06:41","title":"A legdrágább hazai Wartburg: teljesen patika ez a ráckevei példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem ütközik uniós jogba a bolti kiskereskedelmi árbevételre kivetett különadó az Európai Bíróság főtanácsnoka, Juliane Kokott szerint.","shortLead":"Nem ütközik uniós jogba a bolti kiskereskedelmi árbevételre kivetett különadó az Európai Bíróság főtanácsnoka, Juliane...","id":"20190704_Az_EB_fotanacsnoka_a_kulonado_miatt_a_Tesconak_Miert_nem_hasznaltak_a_kiskaput","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b08902b-395f-4a5e-89aa-ff57b5fcdaed","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Az_EB_fotanacsnoka_a_kulonado_miatt_a_Tesconak_Miert_nem_hasznaltak_a_kiskaput","timestamp":"2019. július. 04. 11:14","title":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka a különadó ügyében a Tescónak: Miért nem használták a kiskaput?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020-ban válna mindenki számára elérhetővé a Facebook nemrég bejelentett saját pénze, a Libra, de az amerikai politikusok szerint átfogó kockázatelemzésre lenne szükség a bevezetés előtt.","shortLead":"A tervek szerint 2020-ban válna mindenki számára elérhetővé a Facebook nemrég bejelentett saját pénze, a Libra, de...","id":"20190704_facebook_libra_kriptopenz_kriptovaluta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74111e1-49f7-4029-85df-4145a9c0bece","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_facebook_libra_kriptopenz_kriptovaluta","timestamp":"2019. július. 04. 11:33","title":"Elhalasztanák a Facebook Libra bevezetését az amerikai politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34382c2-a4dd-4f97-88d8-929e39c76c70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dj Snake hirtelen lemondta fellépését a Balaton Soundon, helyette Alessot sikerült lekötniük a Sound vasárnapjára a szervezőknek.","shortLead":"Dj Snake hirtelen lemondta fellépését a Balaton Soundon, helyette Alessot sikerült lekötniük a Sound vasárnapjára...","id":"20190706_Valtozas_a_Balaton_Sound_programjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d34382c2-a4dd-4f97-88d8-929e39c76c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26e4ca4-c3d0-462b-ae0b-9fd7f8b74146","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Valtozas_a_Balaton_Sound_programjaban","timestamp":"2019. július. 06. 08:44","title":"Változás a Balaton Sound programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4d1a85-1951-4b97-91ed-8d22a27c21fe","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Háttér Társaság működtet egy információs és lelkisegély-szolgálatot, operátoraik a hét minden napján fogadják a hívásokat, elsősorban LMBTQI-témákban. Van olyan hívó, aki nem szól bele a telefonba, csak sír, van, akiből dől a szó. Előfordult már, hogy önkielégítést végzett egy telefonáló, de olyan is volt már, hogy öngyilkosságot fontolgatott a hozzájuk forduló.","shortLead":"A Háttér Társaság működtet egy információs és lelkisegély-szolgálatot, operátoraik a hét minden napján fogadják...","id":"20190706_Ha_nem_hivom_fel_oket_mar_nem_elnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c4d1a85-1951-4b97-91ed-8d22a27c21fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6036b6-55df-498d-97b2-7a0185b2864f","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Ha_nem_hivom_fel_oket_mar_nem_elnek","timestamp":"2019. július. 06. 07:00","title":"Ha nem hívom fel őket, már nem élnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02263b6-8dff-4d77-81e1-aaaaa1f38adb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyák és a gyerekek közti kötődés a klinikai szakpszichológus szerint nagyban meghatározza a felnőttkori kapcsolatokat. Vannak, akiknek súrlódásmentes, másoknak vesszőfutás az életük.","shortLead":"Az anyák és a gyerekek közti kötődés a klinikai szakpszichológus szerint nagyban meghatározza a felnőttkori...","id":"20190704_Kotodes_felnott_kapcsolatok_intimitas_bizalom_Grego_Eniko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b02263b6-8dff-4d77-81e1-aaaaa1f38adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474783de-9e07-4ab5-875d-0741b4623af6","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Kotodes_felnott_kapcsolatok_intimitas_bizalom_Grego_Eniko","timestamp":"2019. július. 04. 13:32","title":"Katasztrófa lehet abból, ha két, kötődési problémákkal küszködő ember egymásba szeret?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]