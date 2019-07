Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Valójában mennyit nőtt az ország gazdasági teljesítménye Orbánék 2010-es hatalomra lépése óta? Mennyire jött be a keleti nyitás? Mekkora esélye van a munkaerőpiacon annak, aki felsőfokú-, és mennyi annak, aki szinte semmilyen végzettséggel nem rendelkezik? Immár 25. alkalommal jelent meg a KSH éves összefoglalója az országról. Szinte minden kiderül belőle - mutatunk néhány példát. Mennyire jött be a keleti nyitás? 2019. július. 11. 17:25 Így éltünk 2018-ban Magyarországon

Mind a magyar, mind a külföldi vendégek kevesebb éjszakát töltöttek a magyar szálláshelyeken májusban, mint egy évvel korábban. Az év első öt hónapjában sem hasított a szektor. 2019. július. 11. 10:10 Nincs jó évük a szálláshelyeknek

A héten megtudtuk, Tarlós István megvívta harcát Orbán Viktorral, és nyert: mégis átbeszélik a tabutémát, amit Orbán az indulásért cserébe sem volt hajlandó megadni számára. Az egységes fővárosi parkolás bevezetéséről van szó, amit Tarlós évek óta nem tudott átvinni. Viszont ahogy telik az idő, a nyilatkozatok egyre furcsábbak, mindenesetre csütörtökön csak betört a piacra egy Mészáros Lőrinccel is kapcsolatba került volt államtitkár. 2019. július. 13. 07:00 Orbán tényleg vitába száll saját polgármestereivel, vagy az egész csak terelés?

Arról már korábban beszámoltunk, hogy az MVM 150 millió forintot adott az idei Fitbalance Arénára és a Nemzeti Futóversenyre, akkor viszont még nem lehetett tudni, hogy mindehhez mennyit tett hozzá az Antenna Hungária Zrt. - az állami cég viszont pénteken elküldte a hvg.hu-nak az adatokat. 2019. július. 12. 15:30 Újabb állami cég támogatja tízmilliókkal a Rogán Cecíliához köthető eseményeket

Ma még csak Kelet-Magyarországon lesz rossz idő, de nemsokára az egész országban. 2019. július. 11. 16:42 Érkezik a vihar, riasztást adtak ki

A tervek szerint a filmet - a korabeli hangulatot felidézve - fekete-fehér filmszalagra forgatják majd. ","shortLead":"A tervek szerint a filmet - a korabeli hangulatot felidézve - fekete-fehér filmszalagra forgatják majd. ","id":"20190711_Gary_Oldman_David_Fincher_film_Herman_Mankiewicz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eadae4d-c1a1-40af-aac2-305e2e13c0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a09e54c-7bd2-4775-bc67-7226953c8617","keywords":null,"link":"/kultura/20190711_Gary_Oldman_David_Fincher_film_Herman_Mankiewicz","timestamp":"2019. július. 11. 16:53","title":"Gary Oldmannel készül David Fincher új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben sokkal több információt kaphatunk majd arról, hogy miért látunk a hírfolyamban egy adott hirdetést, és honnan tudta meg a Facebook az ehhez szükséges információkat.","shortLead":"A jövőben sokkal több információt kaphatunk majd arról, hogy miért látunk a hírfolyamban egy adott hirdetést, és honnan...","id":"20190711_hirdetes_a_facebookon_miert_latom_ezt_a_hirdetest_targetalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1e9811-9d39-46c5-a818-099fcf3a691d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_hirdetes_a_facebookon_miert_latom_ezt_a_hirdetest_targetalas","timestamp":"2019. július. 11. 19:33","title":"Idegesítik a facebookos hirdetések? Hamarosan nagyobb hatással lehet rájuk

Két régi, Vatikánváros falain belül fekvő nemesi sírt is felnyitottak csütörtökön abban a reményben, hogy megoldódhat a közelmúlt egyik legrejtélyesebb eltűnési ügye. Eredmény azonban nincs, így továbbra sem tudni, mi lett a sorsa a 36 éve eltűnt Emanuela Orlandinak, egy vatikáni alkalmazott 15 éves lányának. 2019. július. 11. 16:09 "Nézd, merre mutat az angyal": sírokat nyitottak fel a Vatikánban, de a 36 éves titok nem oldódott meg