[{"available":true,"c_guid":"4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös barátság alakult ki két búvár, Jake Wilton és Monthy Hall, valamint egy óriásrája között: Az utóbbi a mélytengeri búvárok segítségét kérte, hogy szedjék ki a szeme alá beakadt horgot.","shortLead":"Különös barátság alakult ki két búvár, Jake Wilton és Monthy Hall, valamint egy óriásrája között: Az utóbbi...","id":"20190714_Videon_ahogy_az_oriasraja_a_buvaroktol_ker_segitseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb677259-ea18-42f5-9f6a-fb2ed5f430fa","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Videon_ahogy_az_oriasraja_a_buvaroktol_ker_segitseget","timestamp":"2019. július. 14. 13:03","title":"Videón, ahogy az óriásrája a búvároktól kér segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"27 éve nem növekedett ilyen lassan a világ második legnagyobb gazdasága, melynek exportja és importja is visszaesett. A GDP negyedéves mutatója, a 6,2 százalékos növekedés mégis optimizmussal töltötte el a befektetőket, akik felhajtották az árfolyamokat a tőzsdéken. ","shortLead":"27 éve nem növekedett ilyen lassan a világ második legnagyobb gazdasága, melynek exportja és importja is visszaesett...","id":"20190715_Lassul_a_kinaiak_gazdasagi_novekedese_a_tozsdek_megis_kedvezoen_reagaltak_a_pekingi_statisztikakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9e85fe-7e7e-4061-b36b-cd645d41ee0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Lassul_a_kinaiak_gazdasagi_novekedese_a_tozsdek_megis_kedvezoen_reagaltak_a_pekingi_statisztikakra","timestamp":"2019. július. 15. 13:20","title":"Lassul a kínaiak gazdasági növekedése, a tőzsdék mégis kedvezően reagáltak a pekingi statisztikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb56e61-2721-442c-9499-ca11327ffb6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Japán éveken át exportált olyan stratégiai felhasználású, illetve luxustermékeket Észak-Koreába, amelyeket tiltanak az ENSZ Phenjant sújtó büntetőintézkedései - olvasható a világszervezet több jelentésében, amelyekről vasárnap számolt be a Yonhap japán hírügynökség.","shortLead":"Japán éveken át exportált olyan stratégiai felhasználású, illetve luxustermékeket Észak-Koreába, amelyeket tiltanak...","id":"20190714_Japan_atvert_mindekit_eveken_at_tiltott_arut_szallitott_EszakKoreaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feb56e61-2721-442c-9499-ca11327ffb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582db908-dc71-4cf4-b6d8-8a0518b7c5d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Japan_atvert_mindekit_eveken_at_tiltott_arut_szallitott_EszakKoreaba","timestamp":"2019. július. 14. 06:45","title":"Japán átvert mindekit, éveken át tiltott árut szállított Észak-Koreába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2009-es megjelenése óta a bitcoinnak még nem sikerült betörnie a mindennapokba, tömegközlekedési, és más nagyvállalatok viszont már elfogadják, a bitcoin tulajdonosok száma világszerte ötven millió körül jár, a kriptopénz piac egésze dinamikusan fejlődik. Ráadásul közel két év pangás után az árfolyam ismét emelkedik, június végén már a tízezer dolláros, lélektani határt is újra átlépte. A kriptopénzek, és a blokklánc technológia térnyerése mára megállíthatatlanná vált, ezért érdemes megismerkednünk a jelenséggel. A hvg.hu tízrészes kriptovaluta-sorozatának első cikkét olvashatják.","shortLead":"2009-es megjelenése óta a bitcoinnak még nem sikerült betörnie a mindennapokba, tömegközlekedési, és más nagyvállalatok...","id":"20190714_400_000_000_dollarnyi_bitcoin_tranzakcio_kevesebb_mint_700_forint_koltseggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9a2ea7-07db-42e1-ab2f-14c0e680d0f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190714_400_000_000_dollarnyi_bitcoin_tranzakcio_kevesebb_mint_700_forint_koltseggel","timestamp":"2019. július. 14. 10:00","title":"400 millió dollárnyi bitcoin tranzakció kevesebb, mint 700 forint költséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc04b8ff-11cc-4195-a5b4-b246f1fd6554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"

Esőkabátot viselő, száját sállal átkötő fiatal férfi tört be a napokban az egyik philadelphiai dohányboltba, s fegyverrel kényszerítette a boltost a pénztárgépben lévő pénz átadására. Az elrabolt pénzt viszont egyből visszaadta, az ugyanis nem elég a gyermeke szervátültetésének a kifizetésére.","shortLead":"

Esőkabátot viselő, száját sállal átkötő fiatal férfi tört be a napokban az egyik philadelphiai dohányboltba, s...","id":"20190714_Nem_eleg_a_gyerek_szervatultetesere__mondta_a_rablo_majd_visszaadta_a_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc04b8ff-11cc-4195-a5b4-b246f1fd6554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e03fc3-a3c7-4cb0-8c04-a7edf73b5063","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Nem_eleg_a_gyerek_szervatultetesere__mondta_a_rablo_majd_visszaadta_a_penzt","timestamp":"2019. július. 14. 11:49","title":"Nem elég a gyerek szervátültetésére – mondta a rabló, majd visszaadta a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszíntől az M1-es felé lépésben haladnak a járművek.","shortLead":"A helyszíntől az M1-es felé lépésben haladnak a járművek.","id":"20190715_Ot_auto_utkozott_az_M0ason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de991e90-e207-4301-b913-1e5a12113510","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Ot_auto_utkozott_az_M0ason","timestamp":"2019. július. 15. 07:42","title":"Öt autó ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrségi ügyeleest, Natalja Bashatovát egy orjoli nő hívta fel, s arra panaszkodott, hogy élettársa bántalmazza őt. A tiszt nem volt hajlandó érdemben foglalkozni vele, a telefonáló nő egy órával később már nem élt, most a tisztet kétéves börtönre ítélték hanyagság miatt. ","shortLead":"A rendőrségi ügyeleest, Natalja Bashatovát egy orjoli nő hívta fel, s arra panaszkodott, hogy élettársa bántalmazza őt...","id":"20190714_Jojjon_vissza_ha_mar_nem_el__mondta_az_orosz_rendortiszt_egy_segelykeronek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49012e39-0463-4d21-bfd4-88cc9c185522","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Jojjon_vissza_ha_mar_nem_el__mondta_az_orosz_rendortiszt_egy_segelykeronek","timestamp":"2019. július. 14. 15:14","title":"Jöjjön vissza, ha már nem él - mondta az orosz rendőrtiszt egy segélykérőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3415a50-669e-473e-8469-abb599141993","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kinőtte a magyar parlamenti kereteket a hazaárulózás, miközben Tarlós István tányércsörgésig vitt egy ügyet Orbánnál. Ez a hvg.hu belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Kinőtte a magyar parlamenti kereteket a hazaárulózás, miközben Tarlós István tányércsörgésig vitt egy ügyet Orbánnál...","id":"20190714_Az_EPben_tort_ki_a_haboru_a_Fidesz_es_az_ellenzek_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3415a50-669e-473e-8469-abb599141993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93eb82d8-cda6-4af0-b551-6b1c47403ef7","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Az_EPben_tort_ki_a_haboru_a_Fidesz_es_az_ellenzek_kozott","timestamp":"2019. július. 14. 13:00","title":"Az EP-ben tört ki a háború a Fidesz és az ellenzék között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]