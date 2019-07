Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Lopás miatt folyik eljárás ellene a rendőrségen. ","id":"20190719_futar_lopas_mobiltelefon_szorakoztatoelektronika_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bccb9d5-2079-4e82-9874-8cae4d1f34d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_futar_lopas_mobiltelefon_szorakoztatoelektronika_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2019. július. 19. 10:58","title":"Megdézsmálta a küldeményeket a futár, főleg mobilokra utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793b7b41-5923-4625-aa7a-611a0bcfcef5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sofőr menet közben kiugrott.","shortLead":"A sofőr menet közben kiugrott.","id":"20190720_bevandorlok_balkan_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=793b7b41-5923-4625-aa7a-611a0bcfcef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bf6cbd-baf1-4bf8-979e-0a2fdf0c53d4","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_bevandorlok_balkan_baleset","timestamp":"2019. július. 20. 16:23","title":"14 méteres árokba zuhant egy illegális bevándorlókkal teli busz Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1ee48e-d581-4675-b77e-086bcec124f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ehelyett jó hangulatú találkozóról írtak. Ehelyett jó hangulatú találkozóról írtak. ","id":"20190719_Nem_cafolta_a_kulugy_hogy_Orban_tenyleg_a_civil_szervezetek_ellen_lobbizott_Trumpnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1ee48e-d581-4675-b77e-086bcec124f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbd5ae0-4c36-43de-b84f-4224bb0103a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Nem_cafolta_a_kulugy_hogy_Orban_tenyleg_a_civil_szervezetek_ellen_lobbizott_Trumpnal","timestamp":"2019. július. 19. 17:48","title":"Nem cáfolta a külügy, hogy Orbán a civil szervezetek ellen lobbizott Trumpnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d562049-c514-4076-9dd6-9190ff9c964e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megdöbbentő statisztikát publikáltak a dán kutatók.","shortLead":"Megdöbbentő statisztikát publikáltak a dán kutatók.","id":"20190719_Muanyagot_nyelt_le_a_dan_partoknal_elpusztult_viharmadarak_95_szazaleka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d562049-c514-4076-9dd6-9190ff9c964e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e740b3e7-d390-4a1f-a8c8-80e1d839a072","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Muanyagot_nyelt_le_a_dan_partoknal_elpusztult_viharmadarak_95_szazaleka","timestamp":"2019. július. 19. 17:29","title":"A viharmadár is gyönyörű állat, kár, hogy éhen hal a műanyag miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia filozófus szerint Magyarország legjobbja volt a pénteken elhunyt gondolkodó.","shortLead":"A francia filozófus szerint Magyarország legjobbja volt a pénteken elhunyt gondolkodó.","id":"20190720_bhl_heller_emlekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e6817-f7f1-4196-bdc8-734912825379","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_bhl_heller_emlekezes","timestamp":"2019. július. 20. 13:54","title":"Bernard-Henri Lévy Heller Ágnesről: Ha Európának arca volna, az övé lenne az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39399a6-ba50-43fa-bdab-235b84dcf721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Edzene együtt egy mozgássérülttel? - kérdeztük három éve, amikor beszámoltunk a Suhanj! Edzene együtt egy mozgássérülttel? - kérdeztük három éve, amikor beszámoltunk a Suhanj! Fitness megnyitásáról. Azóta több mint 70 ezren válaszoltak igennel, azzal, hogy elmentek az ország első integratív, akadálymentesített, de az épek számára is nyitott edzőtermébe sportolni. Csakhogy át kell alakulniuk, nemcsak szimbolikus értelemben, de ténylegesen is le kell bontaniuk a falakat - amihez a közösség segítségét kérik. Azóta...","id":"20190719_Segitseget_ker_a_Suhanj_Fitness","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c39399a6-ba50-43fa-bdab-235b84dcf721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaf7bab-881c-4c75-ae0a-28d8930006b9","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Segitseget_ker_a_Suhanj_Fitness","timestamp":"2019. július. 20. 07:40","title":"Segítséget kér az edzőterem, ahol nincs \"más\", csak sportolni vágyó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Wesley Snipes után a kétszeres Oscar-díjas Mahershala Ali bújik a legendás vámpírvadász bőrébe. Wesley Snipes után a kétszeres Oscar-díjas Mahershala Ali bújik a legendás vámpírvadász bőrébe. ","id":"20190721_Jon_az_uj_Penge_es_nem_akarki_kapta_a_foszerepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7c0dae-1dc9-4311-ac64-ec224f14addb","keywords":null,"link":"/kultura/20190721_Jon_az_uj_Penge_es_nem_akarki_kapta_a_foszerepet","timestamp":"2019. július. 21. 09:45","title":"Jön az új Penge, és nem akárki kapta a főszerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencven éves volt. Az MTA balatonalmádi üdülőjének strandjáról indult úszni, de ismerősei hiába várták a parton. A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencven éves volt. Az MTA balatonalmádi üdülőjének strandjáról indult úszni, de ismerősei hiába várták a parton.