[{"available":true,"c_guid":"d8aa1f2c-7a9d-449c-b770-470a5d2d3e05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, az egyik fel is borult. ","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik fel is borult. ","id":"20190724_Felborult_egy_auto_a_IX_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8aa1f2c-7a9d-449c-b770-470a5d2d3e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a149ea43-95e8-4b00-880e-ac2f1426b0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Felborult_egy_auto_a_IX_keruletben","timestamp":"2019. július. 24. 14:26","title":"Felborult egy autó a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem túl gyakori, hogy egy légitársaság egy esetleges légikatasztrófa túlélési esélyeit latolgassa, márpedig a KLM így tett. A bejegyzés azóta eltűnt, de aligha a tartalma miatt döntöttek úgy, hogy törlik.","shortLead":"Nem túl gyakori, hogy egy légitársaság egy esetleges légikatasztrófa túlélési esélyeit latolgassa, márpedig a KLM...","id":"20190724_klm_legitarsasag_hova_uljunk_a_repulon_hogy_tuleljuk_repules_tanulmany_biztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff58799e-16d8-4904-8f04-2278f91f26f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_klm_legitarsasag_hova_uljunk_a_repulon_hogy_tuleljuk_repules_tanulmany_biztonsag","timestamp":"2019. július. 24. 08:03","title":"Kiírta a KLM, melyik ülésben nem hal meg az utas, ha lezuhan a gép – aztán inkább bocsánatot kértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég 800 millió dollár adózott veszteséget jelentett az amerikai Boeing repülőgépgyártó az első fél évben.","shortLead":"A cég 800 millió dollár adózott veszteséget jelentett az amerikai Boeing repülőgépgyártó az első fél évben.","id":"20190724_boeing_737_max_eredemenykimutatas_veszteseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591c7db4-918b-4ce1-85dd-09e44c076876","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_boeing_737_max_eredemenykimutatas_veszteseg","timestamp":"2019. július. 24. 15:28","title":"Óriásit bukott a Boeing a MAX-ok hibái miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint a kormányhivatali vizsgálat is megerősítette, hogy a gimnázium vezetése hibázott.","shortLead":"A minisztérium szerint a kormányhivatali vizsgálat is megerősítette, hogy a gimnázium vezetése hibázott.","id":"20190725_Vizsgalja_az_Emmi_a_Szinyei_felelosseget_az_erettsegi_botrany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2189129-79ae-44e8-b2ec-72db8ca3c6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Vizsgalja_az_Emmi_a_Szinyei_felelosseget_az_erettsegi_botrany_miatt","timestamp":"2019. július. 25. 13:17","title":"Vizsgálja az Emmi a Szinyei felelősségét az érettségi botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26e0bad-7f8a-4b67-83db-2a07fe60867a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár összességében nem túl nagy játékos a Tinder, dominóhatást idézhet elő azzal, hogy kikerüli a Google Play rendszerét az appon belüli fizetésnél. Példáját sorra követhetik a jövedelmező alkalmazások.","shortLead":"Bár összességében nem túl nagy játékos a Tinder, dominóhatást idézhet elő azzal, hogy kikerüli a Google Play rendszerét...","id":"20190724_google_play_aruhaz_megkerulese_tinder","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26e0bad-7f8a-4b67-83db-2a07fe60867a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88faa6c-8d01-402f-bff4-3872ab9436e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_google_play_aruhaz_megkerulese_tinder","timestamp":"2019. július. 24. 10:03","title":"Dőlhet a dominó: már a Tinder sem akar fizetni a Google-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megjelent a Magyar Közlönyben a négygyerekes nők személyijövedelemadó-mentességéről szóló törvénymódosítás – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerdán az MTI-vel.","shortLead":"Megjelent a Magyar Közlönyben a négygyerekes nők személyijövedelemadó-mentességéről szóló törvénymódosítás – közölte...","id":"20190724_Nok_szjamentessege_megjelent_a_torvenymodositas_szovege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853ab5ef-f166-4730-9878-0976740b7587","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Nok_szjamentessege_megjelent_a_torvenymodositas_szovege","timestamp":"2019. július. 24. 15:35","title":"Nők szja-mentessége: megjelentek a részletek a Magyar Közlönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef08e10-7891-4f58-bb7b-14273106c747","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül a \"kórházba szöktették\". ","shortLead":"Végül a \"kórházba szöktették\". ","id":"20190724_Eskuvo_allergias_roham_menyasszony_OMSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ef08e10-7891-4f58-bb7b-14273106c747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72418e95-c65b-4aef-8a14-f91fa19351a1","keywords":null,"link":"/elet/20190724_Eskuvo_allergias_roham_menyasszony_OMSZ","timestamp":"2019. július. 24. 10:30","title":"Negyven perccel az esküvője előtt kapott allergiás rohamot egy budapesti menyasszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2634c1-7a39-4851-860e-ecc880a1d09e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szervezett utak királya Görögország, az egyénieké Horvátország. Olaszország pedig bronzérmes.","shortLead":"A szervezett utak királya Görögország, az egyénieké Horvátország. Olaszország pedig bronzérmes.","id":"20190724_Horvatorszag_es_Gorogorszag_a_ket_slager_ha_kulfoldi_nyaralasrol_van_szo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a2634c1-7a39-4851-860e-ecc880a1d09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d19922-d8e4-44aa-8caf-952eed3f9d85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Horvatorszag_es_Gorogorszag_a_ket_slager_ha_kulfoldi_nyaralasrol_van_szo","timestamp":"2019. július. 24. 05:26","title":"Horvátország és Görögország a két sláger, ha külföldi nyaralásról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]