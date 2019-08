Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyre többször történik hasonló, tavaly ugyan ezen az autópálya-szakaszon három medvét gázoltak el.","shortLead":"Egyre többször történik hasonló, tavaly ugyan ezen az autópálya-szakaszon három medvét gázoltak el.","id":"20190818_Negy_autoval_utkozott_egy_medve_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfbb6da-7516-4d0d-901a-7ceaa7fce600","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_Negy_autoval_utkozott_egy_medve_Romaniaban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:50","title":"Négy autóval ütközött egy medve Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több Twitter-üzenetben ment neki a The New York Times című amerikai napilapnak Donald Trump amerikai elnök, miután egy kiszivárogtatott hangfelfelvétel alapján kiderült: a lap főszerkesztője, Dean Baquet azt kérte, hogy a jövőben a lap a Trumppal foglalkozó cikkekben az elnök állítólagos rasszizmusára koncentráljon.","shortLead":"Több Twitter-üzenetben ment neki a The New York Times című amerikai napilapnak Donald Trump amerikai elnök, miután...","id":"20190819_Trump_szerint_a_New_York_Times_ordogi_propagandagepezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f2b799-17f2-4536-8205-f5ca70c22050","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Trump_szerint_a_New_York_Times_ordogi_propagandagepezet","timestamp":"2019. augusztus. 19. 13:11","title":"Trump szerint a New York Times ördögi propagandagépezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3a45b5-5b8c-4877-8a53-7c3e8dcb6d25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor és Angela Merkel Sopronban, Orbán kiemelte az évről évre fejlődő magyar-német gazdasági kapcsolatokat, és nem lát olyan jelet, ami megzavarná a jó viszonyt. Cikkünk frissül. \r

\r

","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor és Angela Merkel Sopronban, Orbán kiemelte az évről évre fejlődő magyar-német...","id":"20190819_Orban_Nem_latok_olyan_elemet_ami_megzavarna_a_nemetmagyar_viszonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a45b5-5b8c-4877-8a53-7c3e8dcb6d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cef0a01-1191-4c58-a7d4-cd46f85550b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Orban_Nem_latok_olyan_elemet_ami_megzavarna_a_nemetmagyar_viszonyt","timestamp":"2019. augusztus. 19. 13:08","title":"Orbán: A magyar demokráciát ért bírálatok politikai természetűek, nincs ténybeli alapjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75757e0-dc93-4040-b50e-9b590b73a3b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A dunai panoráma elég jelentősen dob az ingatlanok árán, állapítja meg az ingatlan.com elemzése.\r

\r

","shortLead":"A dunai panoráma elég jelentősen dob az ingatlanok árán, állapítja meg az ingatlan.com elemzése.\r

\r

","id":"20190819_Ha_sajat_lakasbol_nezne_a_tuzijatekot_szazmillios_kiadasa_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75757e0-dc93-4040-b50e-9b590b73a3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4a3c3a-e488-436f-abf1-6ee54e8ae27e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190819_Ha_sajat_lakasbol_nezne_a_tuzijatekot_szazmillios_kiadasa_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 19. 09:32","title":"Ha saját lakásból nézné a tűzijátékot, százmilliós kiadása lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ec91a-4a5f-482d-90aa-489fc44ee167","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A spanyol kormány engedélyt ad az Open Arms nevű spanyol civil hajónak, hogy kikössön a partjainál.","shortLead":"A spanyol kormány engedélyt ad az Open Arms nevű spanyol civil hajónak, hogy kikössön a partjainál.","id":"20190818_Spanyolorszag_engedelyezi_az_Open_Arms_kikoteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=373ec91a-4a5f-482d-90aa-489fc44ee167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a41002d-3d98-4caa-8603-9af10a510aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Spanyolorszag_engedelyezi_az_Open_Arms_kikoteset","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:20","title":"Spanyolország engedélyezi az Open Arms kikötését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezután magával is végzett.","shortLead":"Ezután magával is végzett.","id":"20190818_Ot_csaladtagjat_majd_magat_is_megolte_egy_orosz_tizeneves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac9a703-9f13-4e1f-bdf5-2bc52dbe70e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Ot_csaladtagjat_majd_magat_is_megolte_egy_orosz_tizeneves","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:53","title":"Kiirtotta családját egy orosz tizenéves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szakadó eső ellenére is százezrek követelik az utcán Hongkongban a helyi vezető távozását, a kínai függés csökkentését.","shortLead":"A szakadó eső ellenére is százezrek követelik az utcán Hongkongban a helyi vezető távozását, a kínai függés...","id":"20190818_Tuntetes_Hongkongban_gyulekezo_katonak_Shenzenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ffbcb-d510-44f0-862b-35f47e9914b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Tuntetes_Hongkongban_gyulekezo_katonak_Shenzenben","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:34","title":"Százezrek tüntetnek Hongkongban, a szomszédos Sencsenben pedig gyakorlatoznak a katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190818_A_Bakats_teren_rabolt_es_verekedett_keresi_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3300dc14-a396-4e0f-b03e-4ccdee660069","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_A_Bakats_teren_rabolt_es_verekedett_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 18. 15:59","title":"A Bakáts téren rabolt és verekedett, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]