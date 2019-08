Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5681d9a5-6f68-404f-8c2a-ee6c380e7dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érsek Zsolt függetlenként indul az őszi önkormányzati választásokon.","shortLead":"Érsek Zsolt függetlenként indul az őszi önkormányzati választásokon.","id":"20190827_ersek_zsolt_mszp_kilepes_hatvan_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5681d9a5-6f68-404f-8c2a-ee6c380e7dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c569c1-685b-4637-a293-ff37d9461d38","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_ersek_zsolt_mszp_kilepes_hatvan_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 20:55","title":"29 év után otthagyja az MSZP-t a volt hatvani polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban, írja az Átlátszó. Az intézményt megépülését a Belügyminisztérium is támogatta, a polgármester szerint még Hende Csaba is próbált segíteni, de nem történt előrelépés az ügyben, egészen a feljelentésig.","shortLead":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban...","id":"20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2f76a1-f037-470a-adab-773cda6e1df7","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:02","title":"Egy cikk kellett ahhoz, hogy rendőrség is vizsgálódjon Balogunyomon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190827_Konkretan_igy_gyujtjak_fel_az_oserdot_Braziliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7709e913-568e-4cf6-a410-7b0b6eabdd3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Konkretan_igy_gyujtjak_fel_az_oserdot_Braziliaban","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:47","title":"Konkrétan így gyújtják fel az őserdőt Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e0d73c-91f0-4342-bf1e-6fa18ab5a950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta hitelkártyájához található használati útmutatót az Apple, és hát vannak benne érdekességek. Például az, hogy mibe nem szabad belerakni.","shortLead":"Kiadta hitelkártyájához található használati útmutatót az Apple, és hát vannak benne érdekességek. Például az...","id":"20190826_apple_card_hitelkartya_penztarca_zseb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24e0d73c-91f0-4342-bf1e-6fa18ab5a950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb76cfc8-f5cc-40fd-873b-b30112e5f136","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_apple_card_hitelkartya_penztarca_zseb","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:33","title":"Van egy kis gond az Apple hitelkártyájával: nem szabad zsebben vagy pénztárcában tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb313d4-6cb3-4c51-a3ea-d8cb93fe8271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lázár János felügyelte állami ménesbirtok vezérigazgatója is bejelentkezett Mezőhegyesen a polgármesterségért. A kisvárosban így a jelenlegi városvezetővel és a korábban még Simonka György jóváhagyásával induló fideszes jelölttel együtt hárman versenyeznek a posztért.","shortLead":"A Lázár János felügyelte állami ménesbirtok vezérigazgatója is bejelentkezett Mezőhegyesen a polgármesterségért...","id":"20190826_papp_istvan_tibor_lazar_janos_mezohegyes_menesbirtok_simonka_gyorgy_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb313d4-6cb3-4c51-a3ea-d8cb93fe8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2970bee8-e1b5-42d5-9a61-5311925c2cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_papp_istvan_tibor_lazar_janos_mezohegyes_menesbirtok_simonka_gyorgy_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 22:02","title":"Polgármester lenne a mezőhegyesi ménesbirtok vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404dc506-555e-42df-b4f2-b54bf9c9c386","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Radioaktív gázfelhő átvonulása miatt nőtt meg átmenetileg a radioaktív háttérsugárzás az orosz haditengerészet Szeverodvinszk melletti kísérleti telepén történt robbanást követően – közölte hétfőn az Interfax hírügynökség az orosz hidrometeorológiai szolgálatra (Roszgidromet) hivatkozva.","shortLead":"Radioaktív gázfelhő átvonulása miatt nőtt meg átmenetileg a radioaktív háttérsugárzás az orosz haditengerészet...","id":"20190826_titkos_nuklearis_baleset_oroszorszag_radioaktiv_felho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=404dc506-555e-42df-b4f2-b54bf9c9c386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f7566c-67b4-40f4-b5e1-963693047721","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_titkos_nuklearis_baleset_oroszorszag_radioaktiv_felho","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:03","title":"Sokasodnak a kérdőjelek az orosz nukleáris baleset körül, most radioaktív felhőről beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisebbik cumisüvegét kitámasztotta, amíg elment cigizni, a nagyobbikat többször is megverte. ","shortLead":"A kisebbik cumisüvegét kitámasztotta, amíg elment cigizni, a nagyobbikat többször is megverte. ","id":"20190827_Mindket_fiat_elhanyagolta_a_tatabanyai_no_elitelte_a_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed95f73-b78f-44c0-88b0-e4c19b4f73c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Mindket_fiat_elhanyagolta_a_tatabanyai_no_elitelte_a_birosag","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:03","title":"Mindkét fiát elhanyagolta a tatabányai nő, elítélte a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038ee212-9343-4fc9-9cbf-f5f5b2ebaf24","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Összefogást jelentettek be a brit ellenzéki pártok, hogy elkerüljék a megállapodás nélküli Brexitet, akár jogszabály elfogadtatásával vagy bizalmatlansági indítvánnyal is.","shortLead":"Összefogást jelentettek be a brit ellenzéki pártok, hogy elkerüljék a megállapodás nélküli Brexitet, akár jogszabály...","id":"20190827_no_deal_brexit_brit_ellenzeki_partok_boris_johnson_jeremy_corbyn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=038ee212-9343-4fc9-9cbf-f5f5b2ebaf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad55828d-2843-4ce5-9d5f-b86565d05e92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_no_deal_brexit_brit_ellenzeki_partok_boris_johnson_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. augusztus. 27. 15:48","title":"Ha az ellenzéken múlik, nem zuhannak ki a britek az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]