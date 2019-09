Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d620e0f9-0fbe-49b8-b90d-ee87775dff37","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyerekeknél egyre gyakrabban és egyre korábban jelentkeznek a stressz okozta, sokszor megmagyarázhatatlannak tűnő testi tünetek. Ezeket nem könnyű felismerni, különösen, ha a szülők maguk is rohannak, feszültek, és a saját mindennapi problémáikkal küzdenek.



","shortLead":"A gyerekeknél egyre gyakrabban és egyre korábban jelentkeznek a stressz okozta, sokszor megmagyarázhatatlannak tűnő...","id":"20190929_Anya_faj_a_hasam_Mi_allhat_a_testi_tunetek_hattereben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d620e0f9-0fbe-49b8-b90d-ee87775dff37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05089c5d-6e8e-45eb-9af5-607cb1bc2d93","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190929_Anya_faj_a_hasam_Mi_allhat_a_testi_tunetek_hattereben","timestamp":"2019. szeptember. 29. 20:15","title":"„Anya, fáj a hasam!” Mi állhat a testi tünetek hátterében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","shortLead":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","id":"20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37689af4-a2f3-4da5-ae80-e67552dda38b","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:21","title":"Ricky Martin a negyedik gyereket várja a férjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7468f7f0-c6ca-42b0-b601-0b30b9fed9ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd elnökségi tagjai felismerték a beszélgetéseket, kiderült az is, hogy a hangfelvételen Szabó Tímea gyereke hallható. A Párbeszéd társelnöke szerint ez az elmúlt időszak legnagyobb politikai botránya.","shortLead":"A Párbeszéd elnökségi tagjai felismerték a beszélgetéseket, kiderült az is, hogy a hangfelvételen Szabó Tímea gyereke...","id":"20190929_Parbeszed_kepviseloi_irodahaz_hangfelvetel_Karacsony_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7468f7f0-c6ca-42b0-b601-0b30b9fed9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8dc8b7-5dc9-4ead-a3e5-284596ea3b7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Parbeszed_kepviseloi_irodahaz_hangfelvetel_Karacsony_Gergely","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:23","title":" A Párbeszéd szerint a Képviselői Irodaházban tartott elnökségi üléseiket hallgatták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1dc9fa-d722-4d4d-ab6f-0660cfe020f6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint az egyházak asszisztálnak az Orbán-rendszerhez, amit számításból tesznek: ha szállítják a szavazatokat, hozzájuk is több pénz érkezik. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint az egyházak asszisztálnak az Orbán-rendszerhez, amit számításból tesznek: ha szállítják...","id":"201939_politikai_pedofilia_es_mas_kereszteny_ertekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f1dc9fa-d722-4d4d-ab6f-0660cfe020f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c478e99c-1202-4376-8ea8-a8f42aa7b198","keywords":null,"link":"/360/201939_politikai_pedofilia_es_mas_kereszteny_ertekek","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:20","title":"Balavány: politikai pedofília és más keresztény értékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8ee7de-0d4e-41ba-8ddc-b255fbc5cafe","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nemcsak számítógépes rendszert, hanem közönséges liftet is meg lehet hackelni. Ez is jelzi, hogy védeni kell mindent, ami kóddal működik.","shortLead":"Nemcsak számítógépes rendszert, hanem közönséges liftet is meg lehet hackelni. Ez is jelzi, hogy védeni kell mindent...","id":"201939__telefonbetyarkodas_liftekkel__egy_ajelszonk__phreaking__felvonokura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb8ee7de-0d4e-41ba-8ddc-b255fbc5cafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803c4f57-eb99-4a35-abb8-abdb2c048e25","keywords":null,"link":"/360/201939__telefonbetyarkodas_liftekkel__egy_ajelszonk__phreaking__felvonokura","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:00","title":"Még a liftek is meghackelhetők, így le lehet hallgatni a beszélgetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f417134a-07ef-4273-a738-a1bf36169fbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Ladik utcai elhagyatott házban találtak rá a nő holttestére, a rendőrségnek még nem sikerült azonosítania. Figyelem, a cikkben egyes részletek felkavaróak lehetnek! ","shortLead":"Egy Ladik utcai elhagyatott házban találtak rá a nő holttestére, a rendőrségnek még nem sikerült azonosítania...","id":"20190930_Osszeroncsoltak_az_Obudan_holtan_talalt_no_arcat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f417134a-07ef-4273-a738-a1bf36169fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0126ba4-1578-4fa4-8c8b-67466a3fef58","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Osszeroncsoltak_az_Obudan_holtan_talalt_no_arcat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 05:58","title":"Felkavaró részletek derültek ki az Óbudán holtan talált nőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hilal al-Hadzs reményteljes kungfuzó volt, Marokkóból akart beúszni a spanyol területnek számító Melillába. Egy erőteljes hullám aztán elsodorta. 25 éve volt.\r

\r

","shortLead":"Hilal al-Hadzs reményteljes kungfuzó volt, Marokkóból akart beúszni a spanyol területnek számító Melillába...","id":"20190928_Spanyol_teruletre_uszva_remelt_jobb_sorsot_a_jemeni_kungfubajnok_de_tengerbe_fulladt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aa5871-e5ec-4eb9-b47f-fc854dbe724b","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Spanyol_teruletre_uszva_remelt_jobb_sorsot_a_jemeni_kungfubajnok_de_tengerbe_fulladt","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:48","title":"Spanyol területre úszva remélt jobb sorsot a jemeni kungfubajnok, de tengerbe fulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab6b275-70d5-48fa-b684-386d4dfcdd5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek a vízi élménypark vagy a lézerharc pálya nem volna elég. Meg persze maga a tengerjáró.\r

\r

","shortLead":"Ha valakinek a vízi élménypark vagy a lézerharc pálya nem volna elég. Meg persze maga a tengerjáró.\r

\r

","id":"20190928_Mivel_lehet_meg_feldobni_az_oceanjarokat_Peldaul_gokartpalyaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ab6b275-70d5-48fa-b684-386d4dfcdd5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5ca0e6-2e86-40fd-ac25-8a87e10df9f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Mivel_lehet_meg_feldobni_az_oceanjarokat_Peldaul_gokartpalyaval","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:33","title":"Mivel lehet még feldobni az óceánjárókat? Például gokartpályával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]