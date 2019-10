Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa74da10-f694-45ef-ac36-250f2b7df6b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő nem jön ki, az emeleten mondja el beszédét.","shortLead":"A kormányfő nem jön ki, az emeleten mondja el beszédét.","id":"20191013_balna_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa74da10-f694-45ef-ac36-250f2b7df6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090f37b6-3267-47b2-acb9-7fcd24335bf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_balna_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 19:12","title":"A Bálnán belül értékeli majd az eredményeket Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191013_Baranyi_nyeresre_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bc1d9c-72da-4969-865c-a6408f8e6d68","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Baranyi_nyeresre_all","timestamp":"2019. október. 13. 20:35","title":"Baranyi Krisztina nyerésre áll Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Puzsér Róberté 2018 novemberében készült, amikor politikai pályára lépett.","shortLead":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Puzsér Róberté...","id":"201847_puzser_robert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36889fe-b648-4873-94a3-187b10012052","keywords":null,"link":"/360/201847_puzser_robert","timestamp":"2019. október. 13. 08:00","title":"Puzsér Róbert: Ha nem választanak meg, visszalépek a kulturális térbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akad olyan, az autóiparban dolgozó munkavállaló, aki 31 napot dolgozott egy hónapban és hétvégén is 12 órázott – mondta a Népszavának a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke.","shortLead":"Akad olyan, az autóiparban dolgozó munkavállaló, aki 31 napot dolgozott egy hónapban és hétvégén is 12 órázott – mondta...","id":"20191012_Kezd_kiteljesedni_a_rabszolgatorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a667b05-db56-4271-bf8f-06ae13c4301c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Kezd_kiteljesedni_a_rabszolgatorveny","timestamp":"2019. október. 12. 20:48","title":"Egyre többen élnének a \"rabszolgatörvénnyel\" az autóiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4c386c-a5fd-483d-b8ec-fd0f5a5a2c72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak “ismerkedik” egymással a Boeing és a Porsche, de már körvonalazódik, milyen repülőgépet / repülő autót készítenének közösen.","shortLead":"Egyelőre csak “ismerkedik” egymással a Boeing és a Porsche, de már körvonalazódik, milyen repülőgépet / repülő autót...","id":"20191014_porsche_boeing_repulo_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e4c386c-a5fd-483d-b8ec-fd0f5a5a2c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ee4e87-f573-4521-85dc-cf61475cb9ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_porsche_boeing_repulo_auto","timestamp":"2019. október. 14. 12:33","title":"A Boeing és a Porsche nevéből összerakható, milyen nagy dobásra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e745d814-8097-4cd7-9022-4885a5a5f858","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,12 százaléka (89 867 szavazó) járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.","shortLead":"A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,12...","id":"20191013_Jol_indul_sokan_szavaztak_reggel_7ig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e745d814-8097-4cd7-9022-4885a5a5f858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a7daf6-a099-4575-b07a-4feb7a89378e","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Jol_indul_sokan_szavaztak_reggel_7ig","timestamp":"2019. október. 13. 08:15","title":"Jól indul: sokan szavaztak reggel 7-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győzelmi sajtótájékoztatót tartott a Mindenki Pécsért Egyesület, miután kiderült, hogy megnyerték a pécsi önkormányzati választást. ","shortLead":"Győzelmi sajtótájékoztatót tartott a Mindenki Pécsért Egyesület, miután kiderült, hogy megnyerték a pécsi önkormányzati...","id":"20191013_Peterffy_Elszamoltatassal_kezdik_a_munkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95704e5-1b64-408b-b22d-f7b849d1b4eb","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Peterffy_Elszamoltatassal_kezdik_a_munkat","timestamp":"2019. október. 13. 23:27","title":"Pécs új, ellenzéki polgármestere elszámoltatással kezdi a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e8a935-0285-40bf-9f0a-94d08d86d389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon jelentették be a hírt.","shortLead":"A Facebookon jelentették be a hírt.","id":"20191013_Masfel_ev_utan_valik_Nacsa_Oliver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9e8a935-0285-40bf-9f0a-94d08d86d389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191c3c5b-99eb-44e4-b71a-b775de550981","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Masfel_ev_utan_valik_Nacsa_Oliver","timestamp":"2019. október. 13. 08:52","title":"Másfél év után válik Nacsa Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]