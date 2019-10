Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e057c887-7757-4ee9-86b0-eb03213e1644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hasonmások legalább 13 vizsgára ültek be helyette. A politikust kirúgták az egyetemről.","shortLead":"A hasonmások legalább 13 vizsgára ültek be helyette. A politikust kirúgták az egyetemről.","id":"20191021_banglades_politikus_tamanna_nusrat_csalas_hasonmas_egyetemi_vizsga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e057c887-7757-4ee9-86b0-eb03213e1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473f69d9-7426-4d6d-9f4d-3ed612344ac1","keywords":null,"link":"/elet/20191021_banglades_politikus_tamanna_nusrat_csalas_hasonmas_egyetemi_vizsga","timestamp":"2019. október. 21. 17:47","title":"Egy bangladesi politikus nyolc hasonmással csináltatta meg a saját egyetemi vizsgáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856db0c1-370b-4aab-bf48-0bbba2659006","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilvános a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi és Dokumentumfilm Fesztivál programja. A november közepén induló fesztiválon kiemelt téma lesz a Földünk kizsigerelése, a fake news jelensége és a független média kérdése, valamint igazi szenzáció, hogy ezúttal már VR-szemüveggel is meg tudunk nézni néhány alkotást. ","shortLead":"Nyilvános a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi és Dokumentumfilm Fesztivál programja. A november közepén induló fesztiválon...","id":"20191022_A_jovo_megerkezett_eloszor_lathatunk_VRfilmeket_a_legmenobb_dokumentumfilmes_szemlen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=856db0c1-370b-4aab-bf48-0bbba2659006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de6f642-f40a-482b-a714-1f460334d3a6","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_A_jovo_megerkezett_eloszor_lathatunk_VRfilmeket_a_legmenobb_dokumentumfilmes_szemlen","timestamp":"2019. október. 22. 11:07","title":"A jövő megérkezett: először láthatunk VR-filmeket a legmenőbb dokumentumfilmes szemlén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d4f7d4-c4ec-4bd0-96eb-87c59264989e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor azt mondta, Magyarország egy klímabajnok.","shortLead":"Orbán Viktor azt mondta, Magyarország egy klímabajnok.","id":"20191022_A_kormany_nem_hirdeti_ki_a_klimaveszhelyzetet_de_dolgoznak_egy_klimastrategian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19d4f7d4-c4ec-4bd0-96eb-87c59264989e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e640b4f8-19c3-4322-a37a-7585340efbf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_A_kormany_nem_hirdeti_ki_a_klimaveszhelyzetet_de_dolgoznak_egy_klimastrategian","timestamp":"2019. október. 22. 11:28","title":"A kormány nem hirdeti ki a klímavészhelyzetet, de dolgoznak egy klímastratégián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ffc958-e551-46dc-ab45-5e4f444d26e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítások szerint 2050-re már évente mintegy 110 millió tonna e-hulladék keletkezhet, ennek jelentős részét a műanyag teheti ki. Uniós kampány indul azért, hogy a vásárlók előnyben részesítsék a környezettudatos készülékgyártókat.","shortLead":"A számítások szerint 2050-re már évente mintegy 110 millió tonna e-hulladék keletkezhet, ennek jelentős részét...","id":"20191022_e_hulladek_muanyag_ujrahasznositas_polyce","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ffc958-e551-46dc-ab45-5e4f444d26e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df75c8d1-15ea-40e9-a5e7-d79bd0dce6ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_e_hulladek_muanyag_ujrahasznositas_polyce","timestamp":"2019. október. 22. 19:03","title":"Tudja, milyen műanyag van a telefonjában? Igazán odafigyelhetne rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36adb7d-82ae-46b7-a7d9-746f7b6358eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kövér László volt ott az ünnepélyes zászlófelvonáson, Orbán Viktor este, zárt körben fog beszédet tartani.","shortLead":"Kövér László volt ott az ünnepélyes zászlófelvonáson, Orbán Viktor este, zárt körben fog beszédet tartani.","id":"20191023_Elkezdodtek_az_oktober_23i_megemlekezesek__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d36adb7d-82ae-46b7-a7d9-746f7b6358eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2399e078-46ec-44d2-92bd-e9c7d87516d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Elkezdodtek_az_oktober_23i_megemlekezesek__fotok","timestamp":"2019. október. 23. 10:19","title":"Elkezdődtek az október 23-i megemlékezések - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb2361f-a0ec-4271-822a-0110c266c767","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A csődből kilábalt Est Media stratégái az államtól kevéssé függő, régiós informatikai céget építenének. De miből, és kivel?","shortLead":"A csődből kilábalt Est Media stratégái az államtól kevéssé függő, régiós informatikai céget építenének. De miből, és...","id":"201942__est_media__tamadasok__kiszamithatatlansag__fuggo_jatszma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb2361f-a0ec-4271-822a-0110c266c767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84559794-de51-49ac-9188-db43715472d1","keywords":null,"link":"/360/201942__est_media__tamadasok__kiszamithatatlansag__fuggo_jatszma","timestamp":"2019. október. 21. 13:20","title":"Hazárdjáték részesének érzik magukat a volt Vajna-cég kisrészvényesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ddf7c5f-e9e8-4ab1-9f50-720e1bc265d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába olyan fontos Orbán Viktor számára az uniós bővítés, egyelőre nem tud sikereket felmutatni ezen a téren. Igaz, ezúttal nem Magyarország, hanem Emmanuel Macron francia államfő a bűnbak, de a magyar kormányfő nyilatkozatai aligha segítenek. Két, egymástól nem független történet a bővítés állásáról.","shortLead":"Hiába olyan fontos Orbán Viktor számára az uniós bővítés, egyelőre nem tud sikereket felmutatni ezen a téren. Igaz...","id":"20191021_eu_bovites_orban_eszak_macedonia_albania_macron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ddf7c5f-e9e8-4ab1-9f50-720e1bc265d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781bbd09-769f-4e2e-912d-2fecf000942f","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_eu_bovites_orban_eszak_macedonia_albania_macron","timestamp":"2019. október. 21. 17:30","title":"Merészet lépett Emmanuel Macron, Orbán Viktor is megihatja a levét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8b0590-dd69-4dab-aa0f-9b51ca7c128b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állat több társával együtt megszökött a város határában lévő cirkuszból.","shortLead":"Az állat több társával együtt megszökött a város határában lévő cirkuszból.","id":"20191022_teve_cirkusz_miskolc_gazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e8b0590-dd69-4dab-aa0f-9b51ca7c128b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344e550d-79c7-494f-9ae8-c59ca674f5db","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_teve_cirkusz_miskolc_gazolas","timestamp":"2019. október. 22. 14:36","title":"Tevét gázolt egy autós Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]