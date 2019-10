Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a911d4a-e387-4247-a19e-d9c0b7c70b44","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"London nem csak a világ egyik legnagyobb üzleti központja.","shortLead":"London nem csak a világ egyik legnagyobb üzleti központja.","id":"20191025_Transparency_brit_elitiskolakon_keresztul_mosnak_tisztara_penzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a911d4a-e387-4247-a19e-d9c0b7c70b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e244eb97-19d6-408a-80ce-f104a6061565","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_Transparency_brit_elitiskolakon_keresztul_mosnak_tisztara_penzeket","timestamp":"2019. október. 25. 06:20","title":"Transparency: Brit elitiskolákon keresztül mosnak tisztára pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Takarékoskodni akartak.","shortLead":"Takarékoskodni akartak.","id":"20191024_A_Feher_Haz_lemondta_a_The_New_York_Times_es_a_The_Washington_Post_lapok_elofizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cddffd-ab30-47fe-a7d8-9ad12990b8ed","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_A_Feher_Haz_lemondta_a_The_New_York_Times_es_a_The_Washington_Post_lapok_elofizeteset","timestamp":"2019. október. 24. 21:59","title":"A Fehér Ház lemondta a The New York Times és a The Washington Post lapok előfizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök zárt térben, a Zeneakadémián mondott beszédet este, délután az ellenzéki pártok emlékeztek. Karácsony Gergely főpolgármester szerint Budapestnek a köztársasági eszme őrzőjének is kell lennie. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök zárt térben, a Zeneakadémián mondott beszédet este, délután az ellenzéki pártok emlékeztek...","id":"20191023_Oktober_23_orban_karacsony_gyurcsany_fekete_gyor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cbf5e5-5c28-4280-a960-3cfe71c0fecc","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Oktober_23_orban_karacsony_gyurcsany_fekete_gyor","timestamp":"2019. október. 23. 16:38","title":"\"Nem kerültünk közelebb az álmainkhoz\" - így ünnepeltek a pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben négyen megsérültek.","shortLead":"A balesetben négyen megsérültek.","id":"20191025_somogy_megy_lovas_kocsi_68_as_fout","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391b5a84-70c3-4329-a58a-ef9ed271e39c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_somogy_megy_lovas_kocsi_68_as_fout","timestamp":"2019. október. 25. 06:15","title":"Lovas kocsi ütközött teherautóval Somogyban, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6e0e68-f057-47d3-83f9-70fecaa29540","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Higgadtan kezelte a helyzetet. ","shortLead":"Higgadtan kezelte a helyzetet. ","id":"20191024_Parkolas_roham_anya_kislany_kituntetes_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6e0e68-f057-47d3-83f9-70fecaa29540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ac88b5-6c69-4505-8f6b-597ce2aa0d95","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Parkolas_roham_anya_kislany_kituntetes_rendorseg","timestamp":"2019. október. 24. 12:08","title":"Leparkolta az autót a 12 éves kislány, mert az anyja rohamot kapott a volán mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A várakozások azt mutatják, hogy a következő 12 hónapban fővárosi átlagban nem várható áremelkedés. Az irodapiac viszont tovább szárnyal.","shortLead":"A várakozások azt mutatják, hogy a következő 12 hónapban fővárosi átlagban nem várható áremelkedés. Az irodapiac...","id":"20191024_gki_lakaspiac_lakasarak_ingatlanok_aremelkedes_budapest_irodapiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da3d8de-c465-4bcf-8fe7-1b892a423f3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_gki_lakaspiac_lakasarak_ingatlanok_aremelkedes_budapest_irodapiac","timestamp":"2019. október. 24. 07:54","title":"A GKI szerint véget ért az emelkedő árak korszaka a lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22f29f8-de2b-47da-85ac-43061ea04408","c_author":"IKEA","category":"brandcontent","description":"Kevés rosszabb dolog létezik annál, mint sötét éjszakákon álmatlanul forgolódni az ágyunkban. Pedig ha nincs pihentető, minőségi alvás, akkor nincsenek energikus nappalok sem. Ha nem tudunk éjszaka feltöltődni, akkor oda a kreatív, innovatív munka vagy a mosoly az arcunkról a családi reggelinél. Mutatunk 7 tippet ahhoz, hogy okosra, szépre és kiegyensúlyozottra aludhassuk magunkat. ","shortLead":"Kevés rosszabb dolog létezik annál, mint sötét éjszakákon álmatlanul forgolódni az ágyunkban. Pedig ha nincs pihentető...","id":"20191024_Tippek_a_jo_es_igazan_pihenteto_alvashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22f29f8-de2b-47da-85ac-43061ea04408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8453a8-3ea0-4796-9fee-7a456badd4fa","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191024_Tippek_a_jo_es_igazan_pihenteto_alvashoz","timestamp":"2019. október. 24. 17:30","title":"Szép álmokat! – Tippek a jó és igazán pihentető alváshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pár éven belül minden füstokádó kocsi nem kívánatos elem lesz a román fővárosban.","shortLead":"Pár éven belül minden füstokádó kocsi nem kívánatos elem lesz a román fővárosban.","id":"20191025_oreg_regi_auto_bukarest_euro_3_szabvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1973d68e-8fdc-4d3c-b858-53c6a80173b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_oreg_regi_auto_bukarest_euro_3_szabvany","timestamp":"2019. október. 25. 05:05","title":"Kitiltják Bukarest utcáiról az öreg autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]