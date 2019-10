Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"512ebb75-1a59-4877-b385-d397b5403525","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai törvények nem teszik lehetővé, hogy a civilek használják azt a radartechnológiát, amit a Google belepakolt új telefonjaiba.","shortLead":"Az indiai törvények nem teszik lehetővé, hogy a civilek használják azt a radartechnológiát, amit a Google belepakolt új...","id":"20191024_google_pixel_4_okostelefon_google_pixel_4_xl_erintes_nelkuli_vezerles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=512ebb75-1a59-4877-b385-d397b5403525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fad85d-89b3-4ed4-8a44-004274a9f89c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_google_pixel_4_okostelefon_google_pixel_4_xl_erintes_nelkuli_vezerles","timestamp":"2019. október. 24. 10:03","title":"Olyan radartechnológia van a Google új telefonjaiban, hogy Indiában piacra sem dobhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f14788a-984f-4978-af23-b43025ce1362","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Torontói Egyetem kutatói több száz, az égésgátló anyagokról szóló tanulmányt vizsgáltak át, és kiderült, ezek a matériák sokkal nagyobb hatással lehetnek az életünkre, mint azt elsőre gondolnánk.","shortLead":"A Torontói Egyetem kutatói több száz, az égésgátló anyagokról szóló tanulmányt vizsgáltak át, és kiderült, ezek...","id":"20191024_egesgatlo_szer_tanulmany_mergezo_anyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f14788a-984f-4978-af23-b43025ce1362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387a1703-2c45-4a62-b9e7-cf41a38a6045","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_egesgatlo_szer_tanulmany_mergezo_anyag","timestamp":"2019. október. 24. 20:03","title":"Megnézték a tudósok, hol található mérgező égésgátló anyag, az eredmény kissé ijesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De a tüntetők öt követeléséből így is csak egy teljesült.","shortLead":"De a tüntetők öt követeléséből így is csak egy teljesült.","id":"20191023_Hivatalosa_is_visszavontak_a_torvenyjavaslatot_amely_miatt_Hongkongban_honapok_ota_tuntetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc93efbc-9b72-434e-8178-d848864e3042","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Hivatalosa_is_visszavontak_a_torvenyjavaslatot_amely_miatt_Hongkongban_honapok_ota_tuntetnek","timestamp":"2019. október. 23. 13:20","title":"Hivatalosan is visszavonták a törvényjavaslatot, amely miatt Hongkongban hónapok óta tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22f29f8-de2b-47da-85ac-43061ea04408","c_author":"IKEA","category":"brandcontent","description":"Kevés rosszabb dolog létezik annál, mint sötét éjszakákon álmatlanul forgolódni az ágyunkban. 