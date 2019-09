Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dominic Raab brit külügyminiszter szerint a kormány tartja magát ahhoz a törvényhez, amely megtiltja, hogy az Egyesült Királyság október végén megállapodás nélkül lépjen ki az Európai Unióból, de \"a tűréshatárig fogja tesztelni\" a jogszabályt.","shortLead":"Dominic Raab brit külügyminiszter szerint a kormány tartja magát ahhoz a törvényhez, amely megtiltja, hogy az Egyesült...","id":"20190908_Mar_sajat_bevallasa_szerint_is_a_tureshatart_teszteli_Boris_Johnson_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f27aca-9d5a-43c1-ab92-e2c0b69b86fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Mar_sajat_bevallasa_szerint_is_a_tureshatart_teszteli_Boris_Johnson_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 08. 11:46","title":"Már saját bevallása szerint is a tűréshatárt teszteli Boris Johnson kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b93a17-090f-4be9-8d3a-2aab8019ee4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ötvenen próbáltak behatolni az orosz űripari központba.","shortLead":"Ötvenen próbáltak behatolni az orosz űripari központba.","id":"20190908_Szabororoket_fogott_az_orosz_urkutatasi_hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b93a17-090f-4be9-8d3a-2aab8019ee4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c814cb1-3c61-42ed-aeb6-b6b9331eaf04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Szabororoket_fogott_az_orosz_urkutatasi_hivatal","timestamp":"2019. szeptember. 08. 16:25","title":"Szabotőröket fogott az orosz űrkutatási hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eredményt hirdettek a zánkai Erzsébet-tábor felújítására kiírt közbeszerzésen, a Mészáros-gyerekek cége vezette konzorcium lett a győztes – 57 százalékos áremelkedés mellett.","shortLead":"Eredményt hirdettek a zánkai Erzsébet-tábor felújítására kiírt közbeszerzésen, a Mészáros-gyerekek cége vezette...","id":"20190909_Hivatalos_a_Meszarosgyerekek_11_helyett_17_milliardert_ujitjak_fel_a_zankai_gyerektabort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a4e130-a28d-483f-96f0-2fa82387c918","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190909_Hivatalos_a_Meszarosgyerekek_11_helyett_17_milliardert_ujitjak_fel_a_zankai_gyerektabort","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:57","title":"Hivatalos: Mészáros Lőrinc gyerekei 11 helyett 17 milliárdért újítják fel a zánkai gyerektábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először csak a Dunántúlon jönnek zivatarok, aztán már máshol is. Jégeső is előfordulhat.","shortLead":"Először csak a Dunántúlon jönnek zivatarok, aztán már máshol is. Jégeső is előfordulhat.","id":"20190909_Riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99e0129-2e57-41af-8cfb-45516ac6dd6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:05","title":"Riasztást adtak ki a fél országra a zivatarok miatt – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roman Mikola élete egyik legboldogabb pillanatát élte át, amikor megtudta, hogy visszakapja a hegedűt.","shortLead":"Roman Mikola élete egyik legboldogabb pillanatát élte át, amikor megtudta, hogy visszakapja a hegedűt.","id":"20190909_elhagyott_hegedu_zenesz_roman_mikola_budapest_becsuletes_megtalalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f2e6f9-10b5-44a8-8a5f-9de294c74c30","keywords":null,"link":"/elet/20190909_elhagyott_hegedu_zenesz_roman_mikola_budapest_becsuletes_megtalalo","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:31","title":"Visszaadta a megtaláló a hegedűművész Budapesten elhagyott hangszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890e6531-71b8-4174-b6de-c8ca92ee6596","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egész utcát lezárta a rendőrség.","shortLead":"Az egész utcát lezárta a rendőrség.","id":"20190909_Bombariado_a_szlovak_koztarsasagi_elnok_hazanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=890e6531-71b8-4174-b6de-c8ca92ee6596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73546769-b19a-46ed-991d-1727f1da50cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Bombariado_a_szlovak_koztarsasagi_elnok_hazanal","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:20","title":"Bombariadó volt a szlovák köztársasági elnök házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymillió dollár volt a gyári kezelés, a kalózváltozat hétezer.","shortLead":"Egymillió dollár volt a gyári kezelés, a kalózváltozat hétezer.","id":"20190908_Hackerek_masoltak_le_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8272bd-5f8e-41aa-9fde-bb2a5871aa10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Hackerek_masoltak_le_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:39","title":"Hackerek másolták le a világ egyik legdrágább gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278d5433-20bd-4d8e-b258-efb102b85036","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az intézkedések nem érintik az ügyfelek értékpapír-állományát és pénzeszközeit. ","shortLead":"Az intézkedések nem érintik az ügyfelek értékpapír-állományát és pénzeszközeit. ","id":"20190909_Megbisagolta_az_MNB_az_Equilort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=278d5433-20bd-4d8e-b258-efb102b85036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4e5476-f495-4529-8dd9-ae4b75a66d30","keywords":null,"link":"/kkv/20190909_Megbisagolta_az_MNB_az_Equilort","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:14","title":"Megbíságolta az MNB az Equilort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]