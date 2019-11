Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aáry-Tamás Lajos aggódik, hogy egyes szakok, szakmák és intézmények számára súlyos következményekkel jár, ha érvényben marad a jogszabály.","shortLead":"Aáry-Tamás Lajos aggódik, hogy egyes szakok, szakmák és intézmények számára súlyos következményekkel jár, ha érvényben...","id":"20191030_oktatasi_jogok_biztosa_nyelvvizsga_felveteli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e99199e-4263-4cd8-936c-04c6f03ede35","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_oktatasi_jogok_biztosa_nyelvvizsga_felveteli","timestamp":"2019. október. 30. 13:23","title":"Az oktatási jogok biztosa szerint túl szigorú, hogy nyelvvizsgához kötik a felvételit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae376d40-b97b-4520-a0bf-8ef2ead9c7d5","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A gázkereskedelemben európai szinten is egyre jelentősebb MET-csoport korábbi menedzsere november 1-jétől az Opus Global Nyrt. energetikai vezetője.","shortLead":"A gázkereskedelemben európai szinten is egyre jelentősebb MET-csoport korábbi menedzsere november 1-jétől az Opus...","id":"20191031_Putyin_itt_volt_Meszarosek_pedig_fontos_embert_igazoltak_az_Opusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae376d40-b97b-4520-a0bf-8ef2ead9c7d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9b7b65-9c47-4857-a5e6-7261010e3c2e","keywords":null,"link":"/360/20191031_Putyin_itt_volt_Meszarosek_pedig_fontos_embert_igazoltak_az_Opusban","timestamp":"2019. október. 31. 15:30","title":"Putyin itt volt, Mészárosék pedig fontos embert igazoltak az Opushoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f30603-68f0-475d-9b3c-1476e284dea8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat jövője a tét, elkerülhetetlenné vált a létszámleépítés. ","shortLead":"A vállalat jövője a tét, elkerülhetetlenné vált a létszámleépítés. ","id":"20191030_dunaferr_dolgozok_dunaujvaros_letszamleepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47f30603-68f0-475d-9b3c-1476e284dea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4abf5e0-3405-44c6-91fa-d56a29ee889f","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_dunaferr_dolgozok_dunaujvaros_letszamleepites","timestamp":"2019. október. 30. 11:02","title":"Elbocsátások indulnak a Dunaferrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acfdb2e5-3ef1-4846-9807-dea14fe97eb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilenc kormánypárti képviselőt mázsált meg a házelnök, mert az akciójuk nem felelt meg a házszabályi rendelkezések előírásainak.","shortLead":"Kilenc kormánypárti képviselőt mázsált meg a házelnök, mert az akciójuk nem felelt meg a házszabályi rendelkezések...","id":"20191030_Kover_nem_csak_Hadhazyt_buntette_a_tablas_akcio_miatt_hanem_a_fideszeseket_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acfdb2e5-3ef1-4846-9807-dea14fe97eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae47513-52eb-4d5f-9167-938674ebb8a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Kover_nem_csak_Hadhazyt_buntette_a_tablas_akcio_miatt_hanem_a_fideszeseket_is","timestamp":"2019. október. 30. 21:20","title":"Kövér nem csak Hadházyt büntette a táblás akció miatt, hanem a fideszeseket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a04665f-1d66-4544-8664-941ec9c6ba0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a 2010 óta tartó hagyomány: idén is találkozik Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin. A magyar kormányfő és az orosz elnök közös sajtótájékoztatón számol be a tárgyalások eredményeiről, legalábbis azokról, amiket a nyilvánosságnak szánnak. ","shortLead":"Folytatódik a 2010 óta tartó hagyomány: idén is találkozik Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin. A magyar kormányfő és...","id":"20191030_Most_kiderul_mirol_targyalt_Orban_es_Putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a04665f-1d66-4544-8664-941ec9c6ba0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eca9208-d3b5-4b9d-8297-0fc08e1e538e","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Most_kiderul_mirol_targyalt_Orban_es_Putyin","timestamp":"2019. október. 30. 17:00","title":"Orbán Viktor: Egyensúlytalan a helyzet a magyarok és az oroszok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EB távozó elnökét a kórházi ápolása alatt Frans Timmermans fogja helyettesíteni.","shortLead":"Az EB távozó elnökét a kórházi ápolása alatt Frans Timmermans fogja helyettesíteni.","id":"20191031_Meg_kell_muteni_JeanClaude_Junckert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12494d1-b892-4133-aa3c-794760dd89ef","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_Meg_kell_muteni_JeanClaude_Junckert","timestamp":"2019. október. 31. 15:48","title":"Meg kell műteni Jean-Claude Junckert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d08d05b-4bf2-4e7f-9647-7b15a7010c09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A DESI ötezer miniteleszkópból áll, amelyek mindegyike 20 percenként képes felvételt készíteni egy-egy galaxisról. Ezzel a teljesítménnyel egy év alatt a kutatók több galaxist vizsgálhatnak meg, mint a világ összes többi teleszkópjával együttvéve.","shortLead":"A DESI ötezer miniteleszkópból áll, amelyek mindegyike 20 percenként képes felvételt készíteni egy-egy galaxisról...","id":"20191030_sotet_energia_teleszkop_kutatas_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d08d05b-4bf2-4e7f-9647-7b15a7010c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44873b8-7258-4dd5-809e-ba54d7481d3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_sotet_energia_teleszkop_kutatas_csillagaszat","timestamp":"2019. október. 30. 17:44","title":"A sötét energiát kutatja a most beindított óriási teleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dc4c80-bcaa-4faf-ae72-6885f62755f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy igen sportos családi autóra vágyik, ezzel a bajor újdonsággal nem lőhet mellé.","shortLead":"Ha valaki egy igen sportos családi autóra vágyik, ezzel a bajor újdonsággal nem lőhet mellé.","id":"20191030_sportkombi_a_javabol_hazankban_a_374_loeros_puttonyos_3as_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6dc4c80-bcaa-4faf-ae72-6885f62755f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e763408-bca2-4be6-8602-1e4d0b5a3978","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_sportkombi_a_javabol_hazankban_a_374_loeros_puttonyos_3as_bmw","timestamp":"2019. október. 30. 11:21","title":"Sportkombi a javából: nálunk is kapható a 374 lóerős puttonyos 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]