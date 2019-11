Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16e0c0e1-9663-4802-88ac-8f5284b7f19b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Delta egykori műsorvezetője Goldmark Péter Károly-díjat kapott.","shortLead":"A Delta egykori műsorvezetője Goldmark Péter Károly-díjat kapott.","id":"20191111_Kituntettek_Kudlik_Juliat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16e0c0e1-9663-4802-88ac-8f5284b7f19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96ec408-3ec5-43e7-847a-8f90f6aa58f3","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Kituntettek_Kudlik_Juliat","timestamp":"2019. november. 11. 17:27","title":"Kitüntették Kudlik Júliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f57b37-3096-41d0-88c8-a78ef1318a72","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Ma már néhány óra alatt el lehet jutni vonattal Londonból Párizsba vagy Brüsszelből Londonba, és ez még csak a kezdet. Már tervezik a nagysebességű vasúti hálózat kibővítését Németországig. ","shortLead":"Ma már néhány óra alatt el lehet jutni vonattal Londonból Párizsba vagy Brüsszelből Londonba, és ez még csak a kezdet...","id":"20191112_Eurostar_evfordulo_szeretettel_brusszelbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7f57b37-3096-41d0-88c8-a78ef1318a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9943213a-a7a7-4199-b56a-aa3de1b2c41d","keywords":null,"link":"/360/20191112_Eurostar_evfordulo_szeretettel_brusszelbol","timestamp":"2019. november. 12. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Vasúti síneken forrt össze Európa – 25 éves az Eurostar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 19-én indul a Google játékszolgáltatása, a Stadia, és most azt is megmondták, milyen menetrendben érkeznek majd meg a játékok.","shortLead":"November 19-én indul a Google játékszolgáltatása, a Stadia, és most azt is megmondták, milyen menetrendben érkeznek...","id":"20191112_google_stadia_elerheto_jatekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f6c69f-ea0e-4ec3-a762-ffb3794bb2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_google_stadia_elerheto_jatekok","timestamp":"2019. november. 12. 10:33","title":"Ezekkel a játékokkal indul a Google videójátékos szolgáltatása, a Stadia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9e2f2-94f0-49ea-82d8-1e1fe3915518","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennél pontosabban nem lehet megragadni a lényeget.","shortLead":"Ennél pontosabban nem lehet megragadni a lényeget.","id":"20191110_Fabry_megfejtette_a_valasztasi_eredmenyt_a_Fidesz_vegyen_vissza_az_arcabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28d9e2f2-94f0-49ea-82d8-1e1fe3915518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89882527-83ad-479d-a2c1-8f25a8d14f23","keywords":null,"link":"/kultura/20191110_Fabry_megfejtette_a_valasztasi_eredmenyt_a_Fidesz_vegyen_vissza_az_arcabol","timestamp":"2019. november. 10. 19:01","title":"Fábry megfejtette a választási eredményt: a Fidesz vegyen vissza az arcából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8101c33d-e361-4aa4-84e8-b19e4f526029","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fantasy világáért sokan rajonganak, így kifizetődő lehet olyan terméket fejleszteni, amely erre fókuszálva készül. A Dispel Dice minden várakozást felülmúlt.","shortLead":"A fantasy világáért sokan rajonganak, így kifizetődő lehet olyan terméket fejleszteni, amely erre fókuszálva készül...","id":"20191111_dispel_dice_jatekkocka_kickstarter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8101c33d-e361-4aa4-84e8-b19e4f526029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dda99f-931b-4d04-94d2-098a75b89d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_dispel_dice_jatekkocka_kickstarter","timestamp":"2019. november. 11. 09:03","title":"Megőrülnek a netezők pár apró kis kockáért, néhány nap alatt százmilliókat hoztak kitalálójuknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bdfe83-99c0-4fe3-9c24-0091f96430cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képek alapján nem könnyű elhinni, hogy a balesetben nem sérült meg senki.\r

\r

","shortLead":"A képek alapján nem könnyű elhinni, hogy a balesetben nem sérült meg senki.\r

\r

","id":"20191111_Feltrancsirozta_a_vonat_a_taxit_Vecsesnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5bdfe83-99c0-4fe3-9c24-0091f96430cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b67e3eb-e820-4a6e-89b4-0b013ac65eec","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Feltrancsirozta_a_vonat_a_taxit_Vecsesnel","timestamp":"2019. november. 11. 08:25","title":"Feltrancsírozta a vonat a taxit Vecsésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e259f5-b0cc-4fd8-a586-e0d4acefb6bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok szankciókat helyezett kilátásba Törökországgal szemben.","shortLead":"Az Egyesült Államok szankciókat helyezett kilátásba Törökországgal szemben.","id":"20191110_A_NATOban_nincs_helyuk_orosz_fegyverrendszereknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6e259f5-b0cc-4fd8-a586-e0d4acefb6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb15405-444d-4622-ba5f-1cdd8d5cf3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_A_NATOban_nincs_helyuk_orosz_fegyverrendszereknek","timestamp":"2019. november. 10. 22:05","title":"Amerikai üzenet a törököknek: \"A NATO-ban nincs helyük orosz fegyverrendszereknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7b95aa-4ce3-4a72-9b4e-854479174b0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali.hu az Országgyűlés Hivatala és a házelnök ellen is pert indít. Kövér László szerintük jelentősen korlátozta a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.","shortLead":"Az Azonnali.hu az Országgyűlés Hivatala és a házelnök ellen is pert indít. Kövér László szerintük jelentősen korlátozta...","id":"20191111_kover_laszlo_hazelnok_orszaghaz_per_azonnali_ujsagirok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd7b95aa-4ce3-4a72-9b4e-854479174b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5b716c-65ae-476e-85d5-3b199b5974c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_kover_laszlo_hazelnok_orszaghaz_per_azonnali_ujsagirok","timestamp":"2019. november. 11. 17:32","title":"Beperlik Kövér Lászlót, mert mikrofonállvánnyá fokozta le az újságírókat az Országházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]