[{"available":true,"c_guid":"3bc4cf3a-48c9-4bd5-a4e2-2bd9e03ff4cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International Magyarország ügyvezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa beszélt arról, hogy az állami korrupció lényege a javak újraelosztása.","shortLead":"A Transparency International Magyarország ügyvezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa beszélt arról...","id":"20191202_Martin_Jozsef_Peter_Az_allami_korrupcio_lenyege_a_javak_ujraelosztasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bc4cf3a-48c9-4bd5-a4e2-2bd9e03ff4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4e27ae-e943-4f08-9a81-880f37619ec2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191202_Martin_Jozsef_Peter_Az_allami_korrupcio_lenyege_a_javak_ujraelosztasa","timestamp":"2019. december. 02. 09:08","title":"„Magyarországon a korrupciónak az Európai Unióban is egyedinek mondható formája épült ki”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7d45f2-ddb2-47f5-8fcf-77a1c4baa28f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) 22 tagállama ígéretet tett arra, hogy növeli a szervezet költségvetését újabb űrmissziók, tudományos kutatások támogatása céljából, köztük a klímaváltozás megfigyelésére új generációs műholdak földkörüli pályára állításához.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) 22 tagállama ígéretet tett arra, hogy növeli a szervezet költségvetését újabb űrmissziók...","id":"20191201_europai_urugynokseg_koltsegvetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e7d45f2-ddb2-47f5-8fcf-77a1c4baa28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f2ca23-ab22-4e0c-99fb-b09916bc4ad5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_europai_urugynokseg_koltsegvetese","timestamp":"2019. december. 01. 14:03","title":"Megirigyeltük a NASA-t, mi is elkezdjük önteni a pénzt az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b675d8a-5be1-45eb-b64b-8e2a4c2c23d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkoló fotó. ","shortLead":"Sokkoló fotó. ","id":"20191202_100_kilo_szemetet_talaltak_egy_partra_vetett_balna_gyomraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b675d8a-5be1-45eb-b64b-8e2a4c2c23d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23baf285-1735-4bc3-8ad1-16cd8e227e27","keywords":null,"link":"/elet/20191202_100_kilo_szemetet_talaltak_egy_partra_vetett_balna_gyomraban","timestamp":"2019. december. 02. 10:10","title":"100 kiló szemetet találtak egy partra vetett bálna gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0390171-4656-44b3-9cbb-3b8cea5a76e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadász Viktor, a Fővárosi Törvényszék büntetőbírája azt mondta, amikor elolvasta a levelet, elszégyellte magát magyar és európai bíróként is.","shortLead":"Vadász Viktor, a Fővárosi Törvényszék büntetőbírája azt mondta, amikor elolvasta a levelet, elszégyellte magát magyar...","id":"20191202_Szegyent_emleget_egy_biro_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_level_kapcsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0390171-4656-44b3-9cbb-3b8cea5a76e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8620f09-2139-4ec9-a8de-4afb289555e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Szegyent_emleget_egy_biro_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_level_kapcsan","timestamp":"2019. december. 02. 08:28","title":"Szégyent emleget egy bíró a Handó Tündének írt hálálkodó levél kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha ön páros számokra tippelt, akkor van egy rossz hírünk.","shortLead":"Ha ön páros számokra tippelt, akkor van egy rossz hírünk.","id":"20191130_Egeszen_paratlan_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2366d838-d56e-40b3-8ee4-11351fe11ca2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Egeszen_paratlan_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","timestamp":"2019. november. 30. 19:41","title":"Egészen páratlan számokat húztak ki az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sztráda Budapest felé vezető oldalán nyolc jármű ütközött össze.","shortLead":"A sztráda Budapest felé vezető oldalán nyolc jármű ütközött össze.","id":"20191202_baleset_m3_autopalya_hejokurt_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa3a3e9-4dcb-4e1d-8cbc-9f2b72863d85","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_baleset_m3_autopalya_hejokurt_tuzoltok","timestamp":"2019. december. 02. 18:24","title":"Tömegbaleset történt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint komoly fejtörést jelent az állatkerti biodóm, ennek befejezéséhez még 20 milliárd forint hiányzik.","shortLead":"A főpolgármester szerint komoly fejtörést jelent az állatkerti biodóm, ennek befejezéséhez még 20 milliárd forint...","id":"20191202_karacsony_gergely_budzse_fopolgarmester_lanchid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4d78f8-990d-4606-8e4c-21523e7a9ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_karacsony_gergely_budzse_fopolgarmester_lanchid","timestamp":"2019. december. 02. 09:18","title":"Karácsony: 150+50 milliárd hiányzik a kasszából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elég ember a hóeltakarításhoz – közölte a főpolgármester.","shortLead":"Nincs elég ember a hóeltakarításhoz – közölte a főpolgármester.","id":"20191202_Karacsony_A_latyak_eltakaritasa_most_meg_lassitana_a_forgalmat_ezert_azt_csak_este_kezdik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33418f0-53e8-41a4-98ee-54f38fffe51e","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Karacsony_A_latyak_eltakaritasa_most_meg_lassitana_a_forgalmat_ezert_azt_csak_este_kezdik","timestamp":"2019. december. 02. 10:43","title":"Karácsony: A latyak eltakarítása most még lassítaná a forgalmat, ezért azt csak este kezdik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]