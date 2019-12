Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b33ac96a-8f62-44d0-b1db-5a9168d82fae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De még csak nem is a focisták viszik el a legtöbb pénzt, a hokisok többet érnek.","shortLead":"De még csak nem is a focisták viszik el a legtöbb pénzt, a hokisok többet érnek.","id":"20191207_tao_penz_tamogatas_rendszer_labdarugas_jegkorong_orban_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b33ac96a-8f62-44d0-b1db-5a9168d82fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f5de6e-17c5-4d71-a777-3b002116bf0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_tao_penz_tamogatas_rendszer_labdarugas_jegkorong_orban_kormany","timestamp":"2019. december. 07. 12:35","title":"2,8 millió forint tao-pénzt költött egy új sportolóra az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig tervezettnél is kevesebb EU-forrás jutna Magyarországnak 2020 után egy új terv szerint; alig javult, de legalább már nem zuhan a magyar diákok teljesítménye; kiszámoltuk, mennyivel gazdagodtak Mészáros Lőrinc és Szíjj László építőipari cégei 2010 óta. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az eddig tervezettnél is kevesebb EU-forrás jutna Magyarországnak 2020 után egy új terv szerint; alig javult, de...","id":"20191208_Es_akkor_eu_pisa_felmeres_meszaros_lorinc_atletika_stadion_mav_raktar_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4514d6f5-8c6a-4e1a-a020-89bfec026f9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Es_akkor_eu_pisa_felmeres_meszaros_lorinc_atletika_stadion_mav_raktar_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 08. 07:00","title":"És akkor kiderült, Brüsszel néha tiszteli a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy trélerről leesett rámpa rongált meg több mint tíz autót az M0-s autóúton szombat délután - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.","shortLead":"Egy trélerről leesett rámpa rongált meg több mint tíz autót az M0-s autóúton szombat délután - közölte a Pest Megyei...","id":"20191207_Egy_roman_trelerrol_leesett_rampa_rongalt_meg_14_autot_az_M0son","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f03f81-d6b3-4409-b879-05bc163f4a9b","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Egy_roman_trelerrol_leesett_rampa_rongalt_meg_14_autot_az_M0son","timestamp":"2019. december. 07. 20:15","title":"Egy román trélerről leesett rámpa rongált meg 14 autót az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az ország néhány nyugati és déli részén nem kell rossz időre készülni ma.","shortLead":"Csak az ország néhány nyugati és déli részén nem kell rossz időre készülni ma.","id":"20191209_Onos_eso_kod_omsz_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49f40d4-3738-45c1-89e1-f0ac6457009e","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Onos_eso_kod_omsz_idojaras","timestamp":"2019. december. 09. 05:27","title":"Ónos esővel és a fél országra ráboruló köddel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d23bd26-c639-458b-a93a-9ebd8a055deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig ez a legnépszerűbb úticél.","shortLead":"Még mindig ez a legnépszerűbb úticél.","id":"20191208_magyar_nyaralas_horvatorszag_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d23bd26-c639-458b-a93a-9ebd8a055deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbbd815-15a8-4a28-bbd8-35f4d6a58171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_magyar_nyaralas_horvatorszag_romania","timestamp":"2019. december. 08. 19:27","title":"49 milliárd forintot nyaraltak el a magyarok Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét végén nem csak az kapott Győr legnépszerűbb és egyetlen napilapjából, aki elő is fizetett rá: szembetűnő módon valamiért rengeteg postaládában ott volt szerte a városban a Kisalföld legújabb száma – írta az azonnali.hu.

","shortLead":"A hét végén nem csak az kapott Győr legnépszerűbb és egyetlen napilapjából, aki elő is fizetett rá: szembetűnő módon...","id":"20191208_Ingyen_kampany_a_gyori_Fideszes_polgamesterjeloltnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f4ae09-c95a-4420-8181-2fdf9b25202a","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Ingyen_kampany_a_gyori_Fideszes_polgamesterjeloltnek","timestamp":"2019. december. 08. 09:12","title":"Ingyen kampány a győri fideszes polgámester-jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"","category":"cegauto","description":"Több ember megsérült, amikor két autó összeütközött a 44-es főúton Nyárlőrincnél vasárnap reggel - közölte a rendőrség a honlapján.\r

","shortLead":"Több ember megsérült, amikor két autó összeütközött a 44-es főúton Nyárlőrincnél vasárnap reggel - közölte a rendőrség...","id":"20191208_Tobb_ember_megserult_egy_balesetben_a_44es_fouton_teljes_utzar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4caaa7-676f-40d1-a983-211b7c91d965","keywords":null,"link":"/cegauto/20191208_Tobb_ember_megserult_egy_balesetben_a_44es_fouton_teljes_utzar","timestamp":"2019. december. 08. 08:31","title":"Több ember megsérült egy balesetben a 44-es főúton, teljes útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közleményt adott ki a színház társulata, arra kérnek mindenkit, menjenek el a hétfői megmozdulásra.\r

\r

","shortLead":"Közleményt adott ki a színház társulata, arra kérnek mindenkit, menjenek el a hétfői megmozdulásra.\r

\r

","id":"20191207_A_Katona_tarsulata_kiall_Mate_Gabor_mellett_es_elutasitja_a_zakalatoszinhaz_vadat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e85d36-f097-4f71-bad0-06929a893f12","keywords":null,"link":"/elet/20191207_A_Katona_tarsulata_kiall_Mate_Gabor_mellett_es_elutasitja_a_zakalatoszinhaz_vadat","timestamp":"2019. december. 07. 14:47","title":"A Katona társulata kiáll Máté Gábor mellett, és elutasítja a \"zaklatószínház\" vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]