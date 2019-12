Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"140086f8-4065-429e-a516-c450630ceb90","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201950__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__ev_vegi_hajra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=140086f8-4065-429e-a516-c450630ceb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10a84f7-b16a-40d0-b9dc-bf96b2931b78","keywords":null,"link":"/360/201950__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__ev_vegi_hajra","timestamp":"2019. december. 15. 09:00","title":"HVG40: Selejttől a tömjénfüstig – bizony volt, hogy a Fidesz örült Gyurcsánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c435713-5c57-42ca-a6f7-ffd07f93b7ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lelet ritkasága azt sugallja, hogy a fogak szimbolikus jelentőséggel bírtak viselőik számára, de még a tudósok sem biztosak benne, hogy pontosan mire is használták őket.","shortLead":"A lelet ritkasága azt sugallja, hogy a fogak szimbolikus jelentőséggel bírtak viselőik számára, de még a tudósok sem...","id":"20191214_8500_eves_emberi_fogakat_fedeztek_fel_Torokorszagban_de_nem_ertik_mire_hasznaltak_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c435713-5c57-42ca-a6f7-ffd07f93b7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed28d55-cf94-4db0-a3dd-678b4e2d2d01","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_8500_eves_emberi_fogakat_fedeztek_fel_Torokorszagban_de_nem_ertik_mire_hasznaltak_oket","timestamp":"2019. december. 14. 18:46","title":"8500 éves emberi fogakat fedeztek fel Törökországban, de nem értik, milyen funkciójuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc37b4ec-9cf2-42e3-bc44-e9bb0e9efecf","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Még mindig jó befektetés az ingatlan, de azért alaposan meg kell fontolni, hol és mibe teszi az ember a pénzét. Olykor jobban megérheti államkötvényt venni.","shortLead":"Még mindig jó befektetés az ingatlan, de azért alaposan meg kell fontolni, hol és mibe teszi az ember a pénzét. Olykor...","id":"201950__ingatlanpiac__hozamvadaszat__csabito_map__novekvo_kiadasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc37b4ec-9cf2-42e3-bc44-e9bb0e9efecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87988592-c842-476d-b4bd-7d4271ee4270","keywords":null,"link":"/360/201950__ingatlanpiac__hozamvadaszat__csabito_map__novekvo_kiadasok","timestamp":"2019. december. 14. 12:00","title":"Ezekben a városokban érdemes most lakást venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5c3288-a600-4a3c-8455-a92866ae5e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kigyulladt egy társasházi lakás vasárnap délben a Budai Várban lévő Úri utcában.","shortLead":"Kigyulladt egy társasházi lakás vasárnap délben a Budai Várban lévő Úri utcában.","id":"20191215_Leegett_egy_lakas_a_Budai_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e5c3288-a600-4a3c-8455-a92866ae5e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd58d2-b982-4008-9670-2c9f1edd0320","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Leegett_egy_lakas_a_Budai_Varban","timestamp":"2019. december. 15. 15:54","title":"Leégett egy lakás a Budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd82420-dcca-43ae-a20d-781cd7f15001","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Klipet is készítettek a dalhoz.","shortLead":"Klipet is készítettek a dalhoz.","id":"20191215_Kulka_Janos_ujra_enekel_raadasul_Koncz_Zsuzsaval__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dd82420-dcca-43ae-a20d-781cd7f15001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40413abf-f992-436a-a130-a45c1f1de0ff","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_Kulka_Janos_ujra_enekel_raadasul_Koncz_Zsuzsaval__video","timestamp":"2019. december. 15. 13:50","title":"Kulka János újra énekel, ráadásul Koncz Zsuzsával - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d49798-05a3-4152-88ac-3472a32da795","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon Web Services (AWS) pályázatán egy olyan okostelefonos applikáció kapta meg az első díjat, amely írott szöveggé alakítja át a tanárok által elmondott tananyagot. A programot brit diákok készítették, hogy segítsék hallássérült társaikat.

","shortLead":"Az Amazon Web Services (AWS) pályázatán egy olyan okostelefonos applikáció kapta meg az első díjat, amely írott...","id":"20191215_Okostelefonos_applikaciot_keszitettek_brit_gyerekek_hallasserult_tarsaik_segitsegere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d49798-05a3-4152-88ac-3472a32da795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a73dd1-6191-47a5-830b-813480f01aea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Okostelefonos_applikaciot_keszitettek_brit_gyerekek_hallasserult_tarsaik_segitsegere","timestamp":"2019. december. 15. 10:25","title":"Okostelefonos applikációt készítettek brit gyerekek hallássérült társaik segítségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191216_Adventi_mesenaptar__december_16_parasztbiblia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8675f2cf-6e15-4489-8166-ab3b77f2de5d","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Adventi_mesenaptar__december_16_parasztbiblia","timestamp":"2019. december. 16. 08:01","title":"Adventi mesenaptár – december 16.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A cég új tulajdonosai földárverések győzteseiként ismertek.","shortLead":"A cég új tulajdonosai földárverések győzteseiként ismertek.","id":"201950_sas6_loft_invest_tavolabbafidesztol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75562f12-ed2a-46a6-96ac-3cca6457e688","keywords":null,"link":"/360/201950_sas6_loft_invest_tavolabbafidesztol","timestamp":"2019. december. 15. 10:00","title":"Távolabb kerülhetett a Fidesztől egy ingatlanos projektcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]