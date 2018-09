Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Allergiás reakciót okozott egy szendvics.","shortLead":"Allergiás reakciót okozott egy szendvics.","id":"20180923_A_szezammagtol_halhatott_meg_egy_tini_repules_kozben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608ff26a-f73e-4136-9004-81261a171128","keywords":null,"link":"/kkv/20180923_A_szezammagtol_halhatott_meg_egy_tini_repules_kozben","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:16","title":"A szezámmagtól halhatott meg egy tini repülés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s politikus meg akarja tudni, mennyibe kerül ez a köznek, hol, hogy és hányszor fogunk majd belefutni.","shortLead":"Az LMP-s politikus meg akarja tudni, mennyibe kerül ez a köznek, hol, hogy és hányszor fogunk majd belefutni.","id":"20180924_Szel_utanamegy_a_ellenSargentinikampanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e30ff6-f401-4017-b395-fc208cd95d52","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Szel_utanamegy_a_ellenSargentinikampanynak","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:42","title":"Szél utánamegy az ellen-Sargentini-kampány részleteinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Homolya Róbert szerint bőven lenne mit javítani az infrastruktúrán, de vannak dolgok, amelyekre nincs pénze a társaságnak.","shortLead":"Homolya Róbert szerint bőven lenne mit javítani az infrastruktúrán, de vannak dolgok, amelyekre nincs pénze...","id":"20180924_Sok_eszkozunk_otvenhatvan_eves_es_veszelyes_uzem_vagyunk__interjut_adott_a_MAV_elnokvezerigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425c015b-6197-483e-8518-a5ab8d4834e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Sok_eszkozunk_otvenhatvan_eves_es_veszelyes_uzem_vagyunk__interjut_adott_a_MAV_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:22","title":"Sok eszközünk ötven-hatvan éves, veszélyes üzem vagyunk – interjút adott a MÁV elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25 év alatt több mint egymilliárddal csökkent a számuk.","shortLead":"25 év alatt több mint egymilliárddal csökkent a számuk.","id":"20180924_Kevesebben_elnek_melyszegenysegben_a_vilagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9642cd-af70-475f-b065-2ac9ae6db51d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Kevesebben_elnek_melyszegenysegben_a_vilagon","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:44","title":"Kevesebben élnek mélyszegénységben a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Teljes titokban házasodott meg szombaton a 62 éves francia író, költő, filmrendező és műfordító, Michel Houellebecq.","shortLead":"Teljes titokban házasodott meg szombaton a 62 éves francia író, költő, filmrendező és műfordító, Michel Houellebecq.","id":"20180923_Michel_Houellebecq_meghazasodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379d90c0-4128-45de-9be7-ee4c5ea5a49a","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Michel_Houellebecq_meghazasodott","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:42","title":"Michel Houellebecq megházasodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32355373-ef5f-4dc4-9b86-52d1538c0d34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél héttel azután, hogy az Apple bemutatta az idei iPhone-okat, az iFixit már szét is szedte az Xs és az Xs Max változatokat, hogy kiderüljön, mennyire szerelhető a két készülék.","shortLead":"Másfél héttel azután, hogy az Apple bemutatta az idei iPhone-okat, az iFixit már szét is szedte az Xs és az Xs Max...","id":"20180924_ifixit_iphone_xs_iphone_xs_max_teardown","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32355373-ef5f-4dc4-9b86-52d1538c0d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d8f445-2804-475e-9c54-a2c5978676a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_ifixit_iphone_xs_iphone_xs_max_teardown","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:03","title":"Szétszedték az új iPhone-okat, hogy kiderüljön, mi is van bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar kormányfő nem mutatott kompromisszumkészséget a Sargentini-jelentésről szóló európai parlamenti vitában - nyilatkozta Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője ","shortLead":"A magyar kormányfő nem mutatott kompromisszumkészséget a Sargentini-jelentésről szóló európai parlamenti vitában...","id":"20180923_Manfred_Weber_Orban_nem_mutatott_kompromisszumkeszseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b057ebc-9f38-4f37-93c0-d09009c48de2","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Manfred_Weber_Orban_nem_mutatott_kompromisszumkeszseget","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:22","title":"Manfred Weber: Orbán nem mutatott kompromisszumkészséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átszámolták az alkohol miatti halálozási adatokat úgy, hogy a részeg baleseteket és verekedéseket is belevették, és kiderült, ez a leggyakoribb halálok.","shortLead":"Átszámolták az alkohol miatti halálozási adatokat úgy, hogy a részeg baleseteket és verekedéseket is belevették, és...","id":"20180923_Naponta_nyolcezer_ember_hal_meg_az_alkohol_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4f0d7-1161-43a5-addc-03e8bccce158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Naponta_nyolcezer_ember_hal_meg_az_alkohol_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:35","title":"Naponta nyolcezer ember hal meg az alkohol miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]