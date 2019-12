Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozás indult az ügyben.","shortLead":"Nyomozás indult az ügyben.","id":"20191221_40_tonna_hulladekot_tett_le_Baranyaban_mielott_beragadt_a_sarba_egy_olasz_kamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6f9fee-3783-4238-8790-a46df22e73bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_40_tonna_hulladekot_tett_le_Baranyaban_mielott_beragadt_a_sarba_egy_olasz_kamion","timestamp":"2019. december. 21. 19:36","title":"A komlói sár ejtette csapdába a kamionost, aki 40 tonna szemetet rakott le illegálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739ba7d6-a272-45d7-907b-34b352c36179","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canalys piackutató cég viselhető eszközök piacának harmadik negyedévre vonatkozó adatai nem okoztak meglepetést.","shortLead":"A Canalys piackutató cég viselhető eszközök piacának harmadik negyedévre vonatkozó adatai nem okoztak meglepetést.","id":"20191223_viselheto_technologia_okosorak_fitneszkarpantok_gyartok_piaci_reszesedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=739ba7d6-a272-45d7-907b-34b352c36179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7294291f-40f0-4a32-85be-d7204edeecf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_viselheto_technologia_okosorak_fitneszkarpantok_gyartok_piaci_reszesedese","timestamp":"2019. december. 23. 14:03","title":"Milyen okosórákat és fitneszkarpántokat vesznek most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b051acb1-1983-4f8c-9642-b368fc1a6fb6","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Két anakronizmus vagy valami más? Csizmadia Ervin fontosnak tartotta elővenni Kis János 2013-ban írt történelmi tablóját a Fideszről és az MSZP-ről.","shortLead":"Két anakronizmus vagy valami más? Csizmadia Ervin fontosnak tartotta elővenni Kis János 2013-ban írt történelmi...","id":"20191223_Ket_anakronizmus_vagy_valami_mas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b051acb1-1983-4f8c-9642-b368fc1a6fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ca6f87-a8e7-4ab9-a84f-c86169c932cc","keywords":null,"link":"/360/20191223_Ket_anakronizmus_vagy_valami_mas","timestamp":"2019. december. 23. 07:00","title":"A '89-eshez mérhető, de tartósabb megegyezés lehetősége - Csizmadia Ervin elemzi Kis János írását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az alkotmánybíróságként is működő izraeli legfelsőbb bíróság az év utolsó napján dönteni fog arról, hogy megbízható-e kormányalakítással Benjámin Netanjahu, a jelenlegi átmeneti kormány miniszterelnöke, aki ellen három vádiratot nyújt be az ügyészség - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az alkotmánybíróságként is működő izraeli legfelsőbb bíróság az év utolsó napján dönteni fog arról, hogy megbízható-e...","id":"20191222_A_legfelsobb_birosag_donthet_Netanjahu_sorsarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d5c5bb-5423-47d8-8d26-da53e732a1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_A_legfelsobb_birosag_donthet_Netanjahu_sorsarol","timestamp":"2019. december. 22. 20:48","title":"A legfelsőbb bíróság dönthet Netanjahu sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1b05a6-249d-4286-965b-01a75f3c267c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Meghalt 86 éves korában Emanuel Ungaro olasz származású francia divattervező.","shortLead":"Meghalt 86 éves korában Emanuel Ungaro olasz származású francia divattervező.","id":"20191222_Elhunyt_Emanuel_Ungaro_a_francia_divatvilag_legendas_alakja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b05a6-249d-4286-965b-01a75f3c267c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c231b02e-c068-4b99-98a1-21e9bb19b4a7","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Elhunyt_Emanuel_Ungaro_a_francia_divatvilag_legendas_alakja","timestamp":"2019. december. 22. 16:59","title":"Elhunyt Emanuel Ungaro, a francia divatvilág legendás alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a2b67e-9e35-4d9d-94b4-e96141d66d2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kamuhírek szerzői az év minden percét arra áldozzák fel, hogy valótlanságokat terjesszenek, és ez alól az ünnepi időszak sem kivétel. Két most terjedő átveréssel újra az időseket próbálják becsapni.","shortLead":"A kamuhírek szerzői az év minden percét arra áldozzák fel, hogy valótlanságokat terjesszenek, és ez alól az ünnepi...","id":"20191223_70_ev_felett_eltorolnem_a_nyugdjat_gulyas_gergely_kamuhr_alhir_atveres_nyugdijasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33a2b67e-9e35-4d9d-94b4-e96141d66d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e604c44-dcd4-4c26-b430-86d31af41f59","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_70_ev_felett_eltorolnem_a_nyugdjat_gulyas_gergely_kamuhr_alhir_atveres_nyugdijasok","timestamp":"2019. december. 23. 08:03","title":"Az utóbbi idők legnagyobb hülyesége terjed a magyar nyugdíjakról, Gulyás Gergelyt is belekeverték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aláírta Áder János a tb-törvényt; Mészáros Lőrinc elmondta, hogy soha nem volt üzleti kapcsolata Orbán Viktorral, Csányi Sándor pedig azt, hogy rosszul értelmeztük az oligarcha szót; végre megszavazták a Brexit-megállapodást. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aláírta Áder János a tb-törvényt; Mészáros Lőrinc elmondta, hogy soha nem volt üzleti kapcsolata Orbán Viktorral...","id":"20191222_Es_akkor_tb_torveny_egeszsegugy_csanyi_oligarcha_meszaros_karacsony_konyv_budapest_simonka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cc6472-908b-4d37-9055-6d2d9050cfda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191222_Es_akkor_tb_torveny_egeszsegugy_csanyi_oligarcha_meszaros_karacsony_konyv_budapest_simonka","timestamp":"2019. december. 22. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogy Magyarországon nincsenek oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db248605-7ea9-47bf-b9e2-b6247c82b0fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A \"Lady Carneval\" októberben elhunyt énekesét már korábban elbúcsúztatták, de a temetésére csak most került sor. ","shortLead":"A \"Lady Carneval\" októberben elhunyt énekesét már korábban elbúcsúztatták, de a temetésére csak most került sor. ","id":"20191221_Eltemettek_Karel_Gottot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db248605-7ea9-47bf-b9e2-b6247c82b0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a398e7-9650-4f2b-bf55-f3449ea2a4a7","keywords":null,"link":"/kultura/20191221_Eltemettek_Karel_Gottot","timestamp":"2019. december. 21. 18:10","title":"Eltemették Karel Gottot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]