[{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kérhetnek a szülők vagy a pedagógusok a szakszolgálatnál vizsgálatot, hogy alkalmas-e a gyerek az iskolakezdésre.","shortLead":"Nem kérhetnek a szülők vagy a pedagógusok a szakszolgálatnál vizsgálatot, hogy alkalmas-e a gyerek az iskolakezdésre.","id":"20200108_Ujabb_kiskaput_csuktak_be_azok_elott_akik_tovabb_szeretnek_a_gyerekuket_ovodaban_tartani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65dd752-e390-44a9-b089-471941be45b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Ujabb_kiskaput_csuktak_be_azok_elott_akik_tovabb_szeretnek_a_gyerekuket_ovodaban_tartani","timestamp":"2020. január. 08. 07:28","title":"Újabb kiskaput csuktak be azok előtt, akik tovább szeretnék a gyereküket óvodában tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c178871-b010-4e66-a9c1-3fc558753bac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legutóbbi parlamenti választások óta 29 milliárd forintot tett ki azoknak az egyedi kormányzati támogatások összege, amelyek kedvezményezettje valamelyik református gyülekezet volt.","shortLead":"A legutóbbi parlamenti választások óta 29 milliárd forintot tett ki azoknak az egyedi kormányzati támogatások összege...","id":"20200108_reformatus_gyulekezetek_tamogatas_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c178871-b010-4e66-a9c1-3fc558753bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53e08a2-5012-47b4-ba8c-aea8fc1b994d","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_reformatus_gyulekezetek_tamogatas_orban_viktor","timestamp":"2020. január. 08. 15:52","title":"Zúdítja a pénzt a református gyülekezetekre az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b996c-a7c2-42a2-95d6-8fa59f86b0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A decemberben történt floridai lövöldözés kapcsán újfent az Apple segítségét kéri két iPhone feltöréséhez a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).","shortLead":"A decemberben történt floridai lövöldözés kapcsán újfent az Apple segítségét kéri két iPhone feltöréséhez a Szövetségi...","id":"20200107_iphone_feltorese_apple_fbi_haditengereszeti_bazis_lovoldozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=340b996c-a7c2-42a2-95d6-8fa59f86b0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bf165a-213a-4d73-9845-7105efa413e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_iphone_feltorese_apple_fbi_haditengereszeti_bazis_lovoldozes","timestamp":"2020. január. 07. 20:20","title":"Az FBI megint iPhone-okat akar feltöretni az Apple-lel, most is egy gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért a novemberi 5,7 százalékos növekedési adat sem túlságosan rontja az éves átlagot.","shortLead":"Azért a novemberi 5,7 százalékos növekedési adat sem túlságosan rontja az éves átlagot.","id":"20200108_ipar_jarmugyartas_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53439502-1f2c-4045-b3c4-5736a4341c98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_ipar_jarmugyartas_ksh","timestamp":"2020. január. 08. 09:41","title":"Ráléptek az autógyárakban a fékre, lassult az egész magyar ipar növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország külügyminisztere szerint Donald Trump háborús bűncselekményeket követ el.","shortLead":"Az ország külügyminisztere szerint Donald Trump háborús bűncselekményeket követ el.","id":"20200107_Nem_biztos_hogy_Iran_kilep_az_atomalkubol_de_aranyos_valaszt_ad_Szulejmani_meggyilkolasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505d6b16-9d7d-4b55-b261-2776591316e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Nem_biztos_hogy_Iran_kilep_az_atomalkubol_de_aranyos_valaszt_ad_Szulejmani_meggyilkolasara","timestamp":"2020. január. 07. 15:52","title":"Nem biztos, hogy Irán kilép az atomalkuból, de „arányos választ” ad Szulejmáni meggyilkolására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745308b2-8c91-487d-9e03-127e306a8a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokat nem láthatott, talán érezni próbálta az utat, de nem jött össze.","shortLead":"Sokat nem láthatott, talán érezni próbálta az utat, de nem jött össze.","id":"20200108_lefagyott_szelvedo_autos_buntetes_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=745308b2-8c91-487d-9e03-127e306a8a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcba5289-7fcf-45ab-8570-9e8baac0db80","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_lefagyott_szelvedo_autos_buntetes_rendorseg","timestamp":"2020. január. 08. 14:01","title":"Teljesen lefagyott szélvédője miatt balesetezett egy autós – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1a39d-32a4-49c5-bc33-93320d2fb9f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy belvárosi hotelből távozott kedden reggel, azóta nem találják.","shortLead":"Egy belvárosi hotelből távozott kedden reggel, azóta nem találják.","id":"20200108_eltunt_egy_orosz_no_budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1a39d-32a4-49c5-bc33-93320d2fb9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cc0064-9e43-476b-ad81-57faf2f53c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_eltunt_egy_orosz_no_budapesten","timestamp":"2020. január. 08. 18:23","title":"Eltűnt egy orosz nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi azt állítja, hogy csak egy szörfdeszka-bizniszbe akarta bevonni a nőt, aki bepezsgőzött és túlszívta magát.","shortLead":"A férfi azt állítja, hogy csak egy szörfdeszka-bizniszbe akarta bevonni a nőt, aki bepezsgőzött és túlszívta magát.","id":"20200107_Tagadja_a_bunosseget_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_vadolt_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b11a592-c24e-4c8b-a114-291db658850a","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Tagadja_a_bunosseget_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_vadolt_ferfi","timestamp":"2020. január. 07. 13:15","title":"A VV Fanni meggyilkolásával vádolt férfi azt mondta, \"problémamegoldó emberekhez\" vitte a nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]