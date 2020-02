Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","shortLead":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","id":"20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19df9811-6bf9-44c4-9a47-37ea949b46ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","timestamp":"2020. február. 10. 17:10","title":"Lezárták Tóásó Előd ügyét Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b1c0d8-0afb-4a7f-9843-ab82815d742d","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"kultura","description":"Hetvenöt éve a mai napon törtek ki a német és a magyar katonák a Budai Várból. A megemlékezések körül eddig is volt botrány, idén talán még nagyobbra is nőtt, mint eddig. Hogyan jutott oda az ország, hogy a magyarságot érintő egyik legnagyobb tragédiára, Budapest ostromára nem lehet békésen emlékezni?\r

\r

","shortLead":"Hetvenöt éve a mai napon törtek ki a német és a magyar katonák a Budai Várból. A megemlékezések körül eddig is volt...","id":"20200211_A_kitores_napjatol_a_becsulet_napjaig_miert_nem_tudjuk_meggyaszolni_Budapest_ostromat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59b1c0d8-0afb-4a7f-9843-ab82815d742d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52946859-bd89-4ca7-a318-60877bc9077f","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_A_kitores_napjatol_a_becsulet_napjaig_miert_nem_tudjuk_meggyaszolni_Budapest_ostromat","timestamp":"2020. február. 11. 17:30","title":"A kitörés napjától a becsület napjáig: miért nem tudjuk meggyászolni Budapest ostromát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a735f03-a4a0-41c8-abe0-438b4c39d407","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Borsi-Kálmán Béla Az Aranycsapat - és ami utána következik című könyve olyan filozofikus mű, amire a B-közép régóta vár.","shortLead":"Borsi-Kálmán Béla Az Aranycsapat - és ami utána következik című könyve olyan filozofikus mű, amire a B-közép régóta vár.","id":"202006_konyv__taktikai_fegyelem_borsikalman_bela_azaranycsapat__es_ami_utana_kovetkezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a735f03-a4a0-41c8-abe0-438b4c39d407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b1d287-1b98-4030-8397-93ff14f8f51f","keywords":null,"link":"/360/202006_konyv__taktikai_fegyelem_borsikalman_bela_azaranycsapat__es_ami_utana_kovetkezik","timestamp":"2020. február. 11. 12:00","title":"Erre a könyvre vártak a magyar futballrajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c439cad0-9fa9-4a1a-98a8-e4d9d92ae3ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az R-Kord Építőipari Kft. győzött a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső közötti vágányra kiírt tenderen.","shortLead":"Az R-Kord Építőipari Kft. győzött a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső közötti vágányra kiírt tenderen.","id":"20200211_r_kord_vasutepites_nif_tender","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c439cad0-9fa9-4a1a-98a8-e4d9d92ae3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ea0c8f-bfb0-4ab5-8108-95656534b5d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_r_kord_vasutepites_nif_tender","timestamp":"2020. február. 11. 18:02","title":"9,5 milliárdért építhet vasutat a Mészáros-közeli sikercég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e58ae7-b604-410a-8441-d0ebaaeb28b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenet Csehországban játszódott le és egyszerűen rossz nézni.","shortLead":"A jelenet Csehországban játszódott le és egyszerűen rossz nézni.","id":"20200210_Tilos_jelzesenel_es_lezart_soromponal_vezetik_at_a_sineken_az_ovodasokat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5e58ae7-b604-410a-8441-d0ebaaeb28b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e865aa-4ebf-461e-87d8-802ae1767e84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Tilos_jelzesenel_es_lezart_soromponal_vezetik_at_a_sineken_az_ovodasokat__video","timestamp":"2020. február. 10. 10:33","title":"Tilos jelzésénél és lezárt sorompónál vezetik át a síneken az óvodásokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"P. Szűcs Julianna képzőművészeti szakíró Nagytotál című kiadványában a fontos, gyönyörködtető, vagy éppenséggel vitatható köztéri, építészeti műveket mutatja be. Nem vitatja a művészi kvalitást, ha van, a tárgyat és a szándékot annál inkább. ","shortLead":"P. Szűcs Julianna képzőművészeti szakíró Nagytotál című kiadványában a fontos, gyönyörködtető, vagy éppenséggel...","id":"202006_konyv__barbarok_kora_p_szucs_julianna_nagytotal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff477f7-77fa-4136-a7af-cb1e4421ecbe","keywords":null,"link":"/360/202006_konyv__barbarok_kora_p_szucs_julianna_nagytotal","timestamp":"2020. február. 10. 10:00","title":"P. Szűcs: A szakralizált nacionalista emlékműveké lesz a jövő, ha nem vigyázunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Távozik a CDU-t vezető Annegret Kramp-Karrenbauer, aki a megválasztása óta nem tudta növelni a pártja népszerűségét.","shortLead":"Távozik a CDU-t vezető Annegret Kramp-Karrenbauer, aki a megválasztása óta nem tudta növelni a pártja népszerűségét.","id":"20200210_Lemondott_a_CDU_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0004b7c2-b41d-4db3-8554-1edc5948b400","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Lemondott_a_CDU_elnoke","timestamp":"2020. február. 10. 10:48","title":"Lemond a CDU vezetéséről Annegret Kramp-Karrenbauer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8363d1-6d2b-46fc-80f4-dfe04ad17291","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Enantiornithes csoportba tartozó madarak szárnyáról eddig úgy tudtuk, nem volt túl nagy, egy nemrég megtalált borostyán azonban nem erről árulkodik.","shortLead":"Az Enantiornithes csoportba tartozó madarak szárnyáról eddig úgy tudtuk, nem volt túl nagy, egy nemrég megtalált...","id":"20200210_borostyan_madar_szarny_toll_enantiornita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d8363d1-6d2b-46fc-80f4-dfe04ad17291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094d78cb-e8d5-4c12-bd2e-000e4388a6e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_borostyan_madar_szarny_toll_enantiornita","timestamp":"2020. február. 10. 19:03","title":"A tudósok találtak egy 99 millió éves borostyánt, igazi ritkaságot őriz a belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]