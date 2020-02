Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68bef99c-574b-4525-a293-ec248b900b8e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Eminemmel is rapcsatába keveredő, rendszeresen világsztárokkal kooperáló, színészként is aktív Machine Gun Kelly június 28-án adja első magyarországi koncertjét a Budapest Parkban.","shortLead":"Az Eminemmel is rapcsatába keveredő, rendszeresen világsztárokkal kooperáló, színészként is aktív Machine Gun Kelly...","id":"20200211_Egy_igazi_rapnagyagyu_Machine_Gun_Kelly_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68bef99c-574b-4525-a293-ec248b900b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44894b9e-0ed3-416c-b346-2ae15dab867e","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Egy_igazi_rapnagyagyu_Machine_Gun_Kelly_Budapesten","timestamp":"2020. február. 11. 08:50","title":"Egy igazi rapnagyágyú, Machine Gun Kelly Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56abaabd-e322-47f6-80af-d012bf80f7ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bepillantást nyerhetünk abba, milyen is a felnőtté válás, ha az embert a világon mindenhol ismerik. ","shortLead":"Bepillantást nyerhetünk abba, milyen is a felnőtté válás, ha az embert a világon mindenhol ismerik. ","id":"20200211_Dokusorozat_keszul_Greta_Thunbergrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56abaabd-e322-47f6-80af-d012bf80f7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed2863d-80fb-45e6-872b-3f401ad7e155","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Dokusorozat_keszul_Greta_Thunbergrol","timestamp":"2020. február. 11. 10:49","title":"Sorozat készül Greta Thunbergről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925a76a2-923d-4a1c-bbc0-2420d73204bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Vuhanból hazaszállított magyarok panaszmentesek, továbbra is karanténban vannak. A Belügyminisztérium szerint továbbra sincs Magyarországon koronavírusos beteg.","shortLead":"A Vuhanból hazaszállított magyarok panaszmentesek, továbbra is karanténban vannak. A Belügyminisztérium szerint...","id":"20200211_Koronavirus_eddig_1669_embert_ellenoriztek_a_magyar_hataron_es_674en_hivtak_a_zold_szamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=925a76a2-923d-4a1c-bbc0-2420d73204bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be355a2-22fb-4c85-ba00-6392b45c9a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Koronavirus_eddig_1669_embert_ellenoriztek_a_magyar_hataron_es_674en_hivtak_a_zold_szamot","timestamp":"2020. február. 11. 18:46","title":"Koronavírus: 1669 embert ellenőriztek a magyar határon és 674-en hívták a zöld számot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e17b062-8d75-44dd-a7b2-1400a1fbca4f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus terjedésének megállítása politikai szükségszerűség Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő számára, aki a hatalom összpontosításával a végső felelősséget is magára húzta. A Kínai Kommunista Pártban már meg is indult a szokásos bűnbakképzés, több magasrangú tisztviselőt is leváltottak, köztük a hupeji tartomány egészségügyi bizottságának párttitkárát. ","shortLead":"A koronavírus terjedésének megállítása politikai szükségszerűség Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő számára, aki...","id":"20200211_Fertozesveszely_koronavirus_politikai_kockazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e17b062-8d75-44dd-a7b2-1400a1fbca4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93931864-9008-4a35-9eb7-9005b0c6c696","keywords":null,"link":"/360/20200211_Fertozesveszely_koronavirus_politikai_kockazat","timestamp":"2020. február. 12. 13:00","title":"A kínai elnök a járvány miatt politikai katasztrófától is tarthat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9283f4c8-c7db-4a91-8930-17af562b0d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület teljes terjedelmében ég.","shortLead":"Az épület teljes terjedelmében ég.","id":"20200212_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Vecsesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9283f4c8-c7db-4a91-8930-17af562b0d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5076c0-3b3a-4d8c-888d-cd52e7f9d72f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Vecsesen","timestamp":"2020. február. 12. 17:02","title":"Kigyulladt egy családi ház Vecsésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbaa20d-a5b9-4844-9ec7-931625127ff2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy felhasználó arra volt kíváncsi, vajon mennyire lehet megterhelni egy igen erősre konfigurált Mac Prót a köztudottan erőforrás-pazarló Chrome böngészővel. Tapasztalatait megosztotta a Twitteren.","shortLead":"Egy felhasználó arra volt kíváncsi, vajon mennyire lehet megterhelni egy igen erősre konfigurált Mac Prót a köztudottan...","id":"20200212_apple_mac_pro_6000_chrome_ful_megnyitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bbaa20d-a5b9-4844-9ec7-931625127ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258784c4-0ba8-4a9a-9027-a359ca9e2fde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_apple_mac_pro_6000_chrome_ful_megnyitasa","timestamp":"2020. február. 12. 08:03","title":"A nagy Chrome-kihívás: 6000 böngészőfület nyitottak meg, hogy próbára tegyék a bivalyerős Mac Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"70 százalék szerint volt felháborító az állami tévé interjúja a főpolgármesterrel.","shortLead":"70 százalék szerint volt felháborító az állami tévé interjúja a főpolgármesterrel.","id":"20200212_A_fideszesek_40_szazalekanak_is_tetszik_amit_Karacsonyek_csinalnak_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ca909b-f578-48a3-98d6-e2cd3a4e51e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_A_fideszesek_40_szazalekanak_is_tetszik_amit_Karacsonyek_csinalnak_Budapesten","timestamp":"2020. február. 12. 07:18","title":"Publicus: A fideszesek 40 százalékának is tetszik, amit Karácsonyék csinálnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438da804-82f1-44ed-8eaf-36d84885e2c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És a plakátot is el tudnánk képzelni a nappalink falán. ","shortLead":"És a plakátot is el tudnánk képzelni a nappalink falán. ","id":"20200212_Wes_Anderson_The_French_Dispatch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=438da804-82f1-44ed-8eaf-36d84885e2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71565877-f924-4d10-aba9-91d3232cc169","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Wes_Anderson_The_French_Dispatch","timestamp":"2020. február. 12. 11:00","title":"Olyan sztárparádéval jön Wes Anderson új filmje, hogy már most nem akarunk lemaradni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]