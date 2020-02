Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Róbert Károly körúti, a Podmaniczky utcai és Szanatórium utcai intézményben lépett életbe a korlátozás.","shortLead":"A Róbert Károly körúti, a Podmaniczky utcai és Szanatórium utcai intézményben lépett életbe a korlátozás.","id":"20200211_Influenza_kiterjesztettek_a_latogatasi_tilalmat_a_Honvedkorhaz_harom_telephelyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09451b2-cb64-4ade-a3f1-966d0ed173dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Influenza_kiterjesztettek_a_latogatasi_tilalmat_a_Honvedkorhaz_harom_telephelyere","timestamp":"2020. február. 11. 19:28","title":"Influenza: kiterjesztették a látogatási tilalmat a Honvédkórház három telephelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt napokban leesett eső nagyban megkönnyítette a tűzoltók helyzetét.","shortLead":"Az elmúlt napokban leesett eső nagyban megkönnyítette a tűzoltók helyzetét.","id":"20200213_Sikerult_vegre_megfekezni_a_tuzeket_UjDelWales_allamban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ad85ba-670a-4ef8-bce3-63e9529f47dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Sikerult_vegre_megfekezni_a_tuzeket_UjDelWales_allamban","timestamp":"2020. február. 13. 11:59","title":"Sikerült végre megfékezni a tüzeket Ausztrália Új-Dél-Wales államában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint már évekkel ezelőtt be akarták vonni az akadémiát a NAT megújításába.","shortLead":"A tárca szerint már évekkel ezelőtt be akarták vonni az akadémiát a NAT megújításába.","id":"20200211_emmi_mta_nemzeti_alaptanterv_allasfoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d58b98-7ac1-4c4d-8a85-c2f352c52a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_emmi_mta_nemzeti_alaptanterv_allasfoglalas","timestamp":"2020. február. 11. 17:46","title":"NAT: nem érti az Emmi az MTA felajánlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52edccf3-0582-4857-a0ea-a22c663de9de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden korábbinál gyorsabb tetőmozgató mechanizmust kapott roadsterrel 300 km/h-nál is gyorsabban lehet száguldani.","shortLead":"A minden korábbinál gyorsabb tetőmozgató mechanizmust kapott roadsterrel 300 km/h-nál is gyorsabban lehet száguldani.","id":"20200212_vilagrekord_67_masodperc_alatt_nyitja_le_a_tetejet_az_uj_aston_martin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52edccf3-0582-4857-a0ea-a22c663de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ceece1-fa82-4c14-9712-9965283d6f5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_vilagrekord_67_masodperc_alatt_nyitja_le_a_tetejet_az_uj_aston_martin","timestamp":"2020. február. 12. 11:21","title":"Világrekord: 6,7 másodperc alatt nyitja le a tetejét az új Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104bd963-def0-406c-8248-e09031e460e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiánypótló érzékenyítő YouTube-csatornával jelentkezett Fekete Ádám rendező, színész, író és dramaturg. A Tajgetosz Show megtanít minket arra, hogy ha már a nehézségeinkről beszélni nem tudunk, legalább nevessünk rajtuk. ","shortLead":"Hiánypótló érzékenyítő YouTube-csatornával jelentkezett Fekete Ádám rendező, színész, író és dramaturg. A Tajgetosz...","id":"20200212_Kinunkban_nevetunk_a_testi_fogyatekossagon__elindult_a_Tajgetosz_Show","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=104bd963-def0-406c-8248-e09031e460e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83cebf1-1f1a-48d4-85d2-b969fc07ca76","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Kinunkban_nevetunk_a_testi_fogyatekossagon__elindult_a_Tajgetosz_Show","timestamp":"2020. február. 12. 11:55","title":"Kínunkban nevetünk a testi fogyatékosságon – elindult a Tajgetosz Show","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar államfőt felesége is elkíséri az olasz útra.","shortLead":"A magyar államfőt felesége is elkíséri az olasz útra.","id":"20200212_ader_janos_ferenc_papa_talalkozo_koztarsasagi_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342c0297-5026-4113-aefe-61319be2401b","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_ader_janos_ferenc_papa_talalkozo_koztarsasagi_elnok","timestamp":"2020. február. 12. 11:41","title":"Áder János négyszemközt találkozik Ferenc pápával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MTVA meg akarja ismerni a lakosság médiafogyasztási szokásait, ezért egy évig egy cég kutatja a műsorokkal kapcsolatos véleményeket.","shortLead":"Az MTVA meg akarja ismerni a lakosság médiafogyasztási szokásait, ezért egy évig egy cég kutatja a műsorokkal...","id":"20200211_mtva_mediapiac_szokasok_nezok_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51cb405-81fb-40f9-863b-e2aa866855dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_mtva_mediapiac_szokasok_nezok_kutatas","timestamp":"2020. február. 11. 18:27","title":"94 millióért kutatja a médiapiaci szokásokat a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber szerint minél hamarabb az Európai tanács napirendjére kellene venni a magyar és a lengyel hetes cikkely szerinti eljárás ügyét.","shortLead":"Manfred Weber szerint minél hamarabb az Európai tanács napirendjére kellene venni a magyar és a lengyel hetes cikkely...","id":"20200211_manfred_weber_europai_parlament_hetes_cikkely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cf310c-68b6-4ffa-a4b4-c1d6e7f3e22e","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_manfred_weber_europai_parlament_hetes_cikkely","timestamp":"2020. február. 11. 15:53","title":"Weber: Botrányos, hogy nem tárgyalják a 7-es cikkely szerinti eljárásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]