[{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olcsóbban adnák a Galaxy Foldot a távközlési szolgáltatók Dél-Koreában, a Samsung viszont nem szívesen engedne első összehajtható telefonja árából.","shortLead":"Olcsóbban adnák a Galaxy Foldot a távközlési szolgáltatók Dél-Koreában, a Samsung viszont nem szívesen engedne első...","id":"20200211_samsung_galaxy_fold_olcsobb_szolgaltatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9620f015-f50e-4502-93c7-4205631f57a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_samsung_galaxy_fold_olcsobb_szolgaltatok","timestamp":"2020. február. 11. 12:03","title":"Legyen olcsóbb a Galaxy Fold – győzködik a szolgáltatók a Samsungot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de48eb46-f60f-4a17-a70d-422dadf1a3c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nulláról százra gyorsulásnál egy Huracán éppen csak le tudja lépni ezt a méretes Audit.","shortLead":"Nulláról százra gyorsulásnál egy Huracán éppen csak le tudja lépni ezt a méretes Audit.","id":"20200211_hiaba_csaladi_auto_ez_az_uj_audi_rs7_ugy_gyorsul_mint_egy_lamborghini_huracan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de48eb46-f60f-4a17-a70d-422dadf1a3c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995d48eb-62aa-4072-809a-83132fa9fd3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_hiaba_csaladi_auto_ez_az_uj_audi_rs7_ugy_gyorsul_mint_egy_lamborghini_huracan","timestamp":"2020. február. 11. 11:21","title":"Családi autó ez az új Audi RS7, de úgy gyorsul mint egy Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész először adott interjút azóta, hogy az egykori barátját megvádolták.","shortLead":"A színész először adott interjút azóta, hogy az egykori barátját megvádolták.","id":"20200212_Megtorte_a_csendet_a_Michael_Jackson_elleni_molesztalasi_vadakrol_Macaulay_Culkin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649323ad-126e-411e-87ce-cdb49e8d9453","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Megtorte_a_csendet_a_Michael_Jackson_elleni_molesztalasi_vadakrol_Macaulay_Culkin","timestamp":"2020. február. 12. 09:13","title":"Megtörte a csendet a Michael Jackson elleni molesztálási vádakról Macaulay Culkin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552cf02-cec6-433d-9f06-036a4a2e7834","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehezebben lesz tartható a Debrecenbe költözés határideje, ha valóban nem kell ideiglenes helyre vinni a múzeum értékeit és ingóságait.","shortLead":"Nehezebben lesz tartható a Debrecenbe költözés határideje, ha valóban nem kell ideiglenes helyre vinni a múzeum...","id":"20200212_Index_Megsem_kell_a_Termeszettudomanyi_Muzeumnak_ideiglenes_helyre_koltoznie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5552cf02-cec6-433d-9f06-036a4a2e7834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9353e76a-dacd-4ed6-8177-01de8e716caf","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Index_Megsem_kell_a_Termeszettudomanyi_Muzeumnak_ideiglenes_helyre_koltoznie","timestamp":"2020. február. 12. 09:53","title":"Mégsem kell ideiglenes helyre költöznie a Természettudományi Múzeumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de3f088-86e3-49a5-a675-0dd189726e9f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 90-es évekre egyre népszerűbb lett itthon is a hip-hop. 