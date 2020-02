Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem bántak kesztyűs kézzel a jelzőkkel a miniszterelnöki beszéd után az ellenzéki pártok. ","shortLead":"Nem bántak kesztyűs kézzel a jelzőkkel a miniszterelnöki beszéd után az ellenzéki pártok. ","id":"20200216_Kioregedett_rocksztar_alufoliasisakos_osszeeskuveselmeletek_reakciok_Orban_Viktor_evertekelojere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7853e63-f43e-4df8-8e37-ded18150892b","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Kioregedett_rocksztar_alufoliasisakos_osszeeskuveselmeletek_reakciok_Orban_Viktor_evertekelojere","timestamp":"2020. február. 16. 17:42","title":"Kiöregedett rocksztár, alufóliasisakos összeesküvés-elméletek: reakciók Orbán Viktor évértékelőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8034ee48-5bd8-4cdc-8dc8-792ef4947684","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de olykor esőre, a hegyekben hózáporra is készülni kell. Emellett ismét többször lesz erős, néhol viharos a szél – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de olykor esőre, a hegyekben hózáporra is készülni kell. Emellett ismét többször...","id":"20200216_idojaras_elorejelzes_meteorologia_februar_tel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8034ee48-5bd8-4cdc-8dc8-792ef4947684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6813ffc-ce93-40c9-99e3-6c259038ffc7","keywords":null,"link":"/elet/20200216_idojaras_elorejelzes_meteorologia_februar_tel","timestamp":"2020. február. 16. 13:26","title":"Tovább sztrájkol a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két autót támadtak Afganisztánban drónokkal az amerikaiak, de nem azokat, amelyeket kellett volna.","shortLead":"Két autót támadtak Afganisztánban drónokkal az amerikaiak, de nem azokat, amelyeket kellett volna.","id":"20200215_Taliboknak_hitt_az_amerikai_hadsereg_nehany_piknikezot_kilenc_civilt_oltek_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d85519-0b55-4a6d-b705-5c52b6dc0a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Taliboknak_hitt_az_amerikai_hadsereg_nehany_piknikezot_kilenc_civilt_oltek_meg","timestamp":"2020. február. 15. 14:34","title":"Táliboknak hitt az amerikai hadsereg néhány piknikezőt, kilenc civilt öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e260c6db-107c-4b27-8c44-cbcb1e723c5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A düsseldorfi repülőtéren történt esetnek nincs sérültje.","shortLead":"A düsseldorfi repülőtéren történt esetnek nincs sérültje.","id":"20200216_dusseldorf_pegasus_repulo_kigyulladt_kerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e260c6db-107c-4b27-8c44-cbcb1e723c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06139305-fa17-4c7f-91db-24d65ed3fcb3","keywords":null,"link":"/elet/20200216_dusseldorf_pegasus_repulo_kigyulladt_kerek","timestamp":"2020. február. 16. 09:21","title":"Lángolt a kereke, ki kellett üríteni egy török repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a52c53-42e7-4460-8e9b-b8db70881641","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök több mint két évtizede tart évértékelőket.","shortLead":"A miniszterelnök több mint két évtizede tart évértékelőket.","id":"20200215_Most_megnezheti_Orban_Viktoron_milyen_nyomot_hagyott_az_elmult_husz_ev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92a52c53-42e7-4460-8e9b-b8db70881641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfc6b17-82d0-431a-a4e8-2e673a23c8db","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Most_megnezheti_Orban_Viktoron_milyen_nyomot_hagyott_az_elmult_husz_ev","timestamp":"2020. február. 15. 11:07","title":"Most megnézheti, Orbán Viktoron milyen nyomot hagyott az elmúlt húsz év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa06845-d579-4c88-a5fb-8921b3d07e48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább arra kíváncsi, hogy hogyan jutottak a Vár közelében lakáshoz általa baloldali kötődésűeknek tartott személyek.","shortLead":"Leginkább arra kíváncsi, hogy hogyan jutottak a Vár közelében lakáshoz általa baloldali kötődésűeknek tartott személyek.","id":"20200215_Bayer_Zsolt_kozerdeku_adatigenylessel_akarja_kideriteni_hogy_ki_mennyiert_lakik_a_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faa06845-d579-4c88-a5fb-8921b3d07e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77eff00-464d-44cb-95d0-2dec47dcd8de","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Bayer_Zsolt_kozerdeku_adatigenylessel_akarja_kideriteni_hogy_ki_mennyiert_lakik_a_Varban","timestamp":"2020. február. 15. 14:54","title":"Bayer Zsolt közérdekű adatigényléssel akarja kideríteni, ki mennyiért lakik a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19935e20-a6c5-406b-a457-6bf6838dc6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Caroline Flack, az egykori modell és televíziós műsorvezető 40 éves volt. ","shortLead":"Caroline Flack, az egykori modell és televíziós műsorvezető 40 éves volt. ","id":"20200216_Meghalt_Caroline_Flack","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19935e20-a6c5-406b-a457-6bf6838dc6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff634681-bedc-420d-80bb-5a4bc9889132","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Meghalt_Caroline_Flack","timestamp":"2020. február. 16. 12:03","title":"Meghalt a brit Love Island műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45572aef-d229-4d93-b120-cd3e5c5f647c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikai filmbe illik a videó arról, ahogy a rablók 300 ezer eurónyi (kb. 100 millió forint) ékszert visznek el egy kassai üzletből, kalapáccsal zúzva szét a vitrineket.","shortLead":"Amerikai filmbe illik a videó arról, ahogy a rablók 300 ezer eurónyi (kb. 100 millió forint) ékszert visznek el...","id":"20200216_kassa_ekszerbolt_rablas_biztonsagi_kamera_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45572aef-d229-4d93-b120-cd3e5c5f647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a37f1f1-d3d7-45ef-a721-69c1b57101fa","keywords":null,"link":"/elet/20200216_kassa_ekszerbolt_rablas_biztonsagi_kamera_video","timestamp":"2020. február. 16. 18:03","title":"Videón a kassai százmilliós ékszerrablás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]