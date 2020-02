Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felvétel nem egy olyan sebtében felépített intézményben készült, amit azért húztak fel, hogy legyen hol kezelni a betegeket.","shortLead":"A felvétel nem egy olyan sebtében felépített intézményben készült, amit azért húztak fel, hogy legyen hol kezelni...","id":"20200218_koronavirus_vuhan_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc9b4a2-2bb1-408c-a203-b9c2b0c69c1b","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_koronavirus_vuhan_korhaz","timestamp":"2020. február. 18. 10:18","title":"Videó készült egy vuhani kórház belsejéről, ahol koronavírussal fertőzötteket ápolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók szerint súlyos társadalmi károkat fog okozni, ha a nemzeti konzultáció kérdőívein valóban megjelenik a gyöngyöspatai roma diákok szegregációjával kapcsolatos kártalanítás témája.","shortLead":"Az aláírók szerint súlyos társadalmi károkat fog okozni, ha a nemzeti konzultáció kérdőívein valóban megjelenik...","id":"20200217_gyongyospata_szegregacio_nemzeti_konzultacio_tiltakozas_pszichologusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f846d10-bc78-4d31-a5a0-2d0cb654c401","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_gyongyospata_szegregacio_nemzeti_konzultacio_tiltakozas_pszichologusok","timestamp":"2020. február. 17. 18:07","title":"Több száz pszichológus tiltakozik a nemzeti konzultáció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d2049b-7bfb-40ae-9f01-b76d4d069ac2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén összesen 114 filmalkotást neveztek a Magyar Filmdíjra, amelyek közül az előzsűri 59 alkotást választott ki. A Magyar Mozgókép Szemlén többek között az Akik maradtak, a Valan, az Apró mesék, a Drakulics elvtárs vagy az Oscar-díjas Deák Kristóf kevésbé reklámozott tévéfilmje, a Foglyok is megtekinthető majd a Corvin moziban. ","shortLead":"Idén összesen 114 filmalkotást neveztek a Magyar Filmdíjra, amelyek közül az előzsűri 59 alkotást választott ki...","id":"20200218_A_magyar_vampirsztori_es_az_Akik_maradtak_a_Magyar_Mozgokep_Szemlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2d2049b-7bfb-40ae-9f01-b76d4d069ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f41e42-c42e-4783-8eb4-0b058fa110b8","keywords":null,"link":"/kultura/20200218_A_magyar_vampirsztori_es_az_Akik_maradtak_a_Magyar_Mozgokep_Szemlen","timestamp":"2020. február. 18. 11:54","title":"A magyar vámpírsztori és az Akik maradtak is versenyben van a Magyar Filmdíjért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fedélzeten lévők három órán át még innivalót sem tudtak vásárolni.","shortLead":"A fedélzeten lévők három órán át még innivalót sem tudtak vásárolni.","id":"20200218_ryanar_ferihegy_repuloter_veszteglo_repulogep_gran_canaria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2b4a1d-dcdd-427d-b67b-217bc8600c53","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_ryanar_ferihegy_repuloter_veszteglo_repulogep_gran_canaria","timestamp":"2020. február. 18. 15:31","title":"Hat órán át vesztegelt egy gép Ferihegyen, az utasokat nem engedték leszállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"1954-ben hozta meg egyhangú szavazással az Egyesült Államok Legfölső Bírósága a „Brown vs. Board of Education” elnevezésű híres döntését, amellyel alkotmányellenesnek nyilvánította és megtiltotta a faji elkülönítést (szegregációt) az oktatásban.","shortLead":"1954-ben hozta meg egyhangú szavazással az Egyesült Államok Legfölső Bírósága a „Brown vs. Board of Education”...","id":"20200217_TGM_Homaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4f90d6-c328-44e1-8013-a37f3fec00a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_TGM_Homaly","timestamp":"2020. február. 17. 16:25","title":"TGM: Homály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60eaa2a-55cc-4975-ae38-9818ad2a6d40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meditációval és légzőgyakorlatokkal esett túl a nehezén.","shortLead":"Meditációval és légzőgyakorlatokkal esett túl a nehezén.","id":"20200217_Katalin_hercegne_hipnoszulessel_hozta_vilagra_a_gyerekeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b60eaa2a-55cc-4975-ae38-9818ad2a6d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7110c553-88a8-44e1-90e0-78c29a137412","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Katalin_hercegne_hipnoszulessel_hozta_vilagra_a_gyerekeit","timestamp":"2020. február. 17. 10:42","title":"Katalin hercegné hipnoszüléssel hozta világra a gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0848253-0539-42b0-85b7-fd3f5cad25f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Óriási karambollal ért véget az idei első NASCAR-verseny, ám ez csak azoknak lehet meglepő, akik nem követik a sportágat. Persze nemcsak a balesetekről híres a ma már megkopott népszerűségű versenysorozat, hanem egyéb showelemeiről is, így nem véletlenül fizetnek ki még ma is dollármilliárdokat a közvetítési jogokért a tévétársaságok.","shortLead":"Óriási karambollal ért véget az idei első NASCAR-verseny, ám ez csak azoknak lehet meglepő, akik nem követik...","id":"20200218_Ryan_Newman_Nascar_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0848253-0539-42b0-85b7-fd3f5cad25f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c2ad80-85a0-44e0-b2e8-5b3dd0ff0f56","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_Ryan_Newman_Nascar_baleset","timestamp":"2020. február. 18. 18:00","title":"Lángoló balesettel ért véget az idei Daytona 500-as – de nem ettől a legamerikaibb a szeszcsempészek unokáinak versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fca71a-642f-42b0-9195-ef1ded14a87e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még életében nem kapott annyi pozitív üzenetet, mint a TV2 maszkos műsora után.","shortLead":"Még életében nem kapott annyi pozitív üzenetet, mint a TV2 maszkos műsora után.","id":"20200217_Vajna_Timea_majdnem_megfulladt_de_igy_is_elvezte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04fca71a-642f-42b0-9195-ef1ded14a87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b52631-713d-45ec-816e-83cd5f54b563","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Vajna_Timea_majdnem_megfulladt_de_igy_is_elvezte","timestamp":"2020. február. 17. 13:49","title":"Vajna Tímea majdnem megfulladt, de így is élvezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]