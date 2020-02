Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőt két játszmában múlta felül a kazah Alekszander Bublik.","shortLead":"A magyar teniszezőt két játszmában múlta felül a kazah Alekszander Bublik.","id":"20200218_fucsovics_marton_alekszander_bublik_tenisz_marseille","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06baf526-1417-48d6-b77e-99ecb75ca958","keywords":null,"link":"/sport/20200218_fucsovics_marton_alekszander_bublik_tenisz_marseille","timestamp":"2020. február. 18. 09:22","title":"Első meccsén kikapott Fucsovics Marseille-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b8bcd3-a146-4e8a-a7d0-f2cb9d1d0da3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két üzletember a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta meg. Egy volt alkotmánybíró pedig középkeresztet csillaggal.","shortLead":"A két üzletember a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta meg. Egy volt alkotmánybíró pedig középkeresztet csillaggal.","id":"20200218_allami_kituntetes_jordan_befektetok_luxusszallo_parisi_udvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b8bcd3-a146-4e8a-a7d0-f2cb9d1d0da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dddfaa7-d265-4490-9592-37ba5638bb30","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_allami_kituntetes_jordan_befektetok_luxusszallo_parisi_udvar","timestamp":"2020. február. 18. 13:21","title":"Orbán és Áder állami kitüntetést adott a jordán befektetőknek, akik luxusszállót csináltak a Párisi udvarból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök barátjának és vejének közös cége elkezdte a Club Aliga felújítását, és állami támogatásra pályázott. Abból a programból egyébként, ami körül a miniszterelnök lányát lehet sejteni, és amiből a jóbarát már kapott támogatást egy olyan projektre, amit aztán épp a vőnek passzolt tovább.","shortLead":"A miniszterelnök barátjának és vejének közös cége elkezdte a Club Aliga felújítását, és állami támogatásra pályázott...","id":"20200218_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_balaton_allami_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fd7a72-0cc4-4788-9953-d9441c016cd1","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_balaton_allami_tamogatas","timestamp":"2020. február. 18. 17:07","title":"Mészáros és Tiborcz építkezni kezdett a Balatonnál, szeretnének egy kis állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A daganatos sejtek gyógyszerekkel szembeni ellenállását vizsgálták a kutatók, és értek el komoly eredményt.","shortLead":"A daganatos sejtek gyógyszerekkel szembeni ellenállását vizsgálták a kutatók, és értek el komoly eredményt.","id":"20200218_magyar_kutatas_leukemia_kezeles_semmelweis_egytem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951bbde3-4d56-4498-bae3-44ff32fa6fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_magyar_kutatas_leukemia_kezeles_semmelweis_egytem","timestamp":"2020. február. 18. 12:04","title":"Hatékonyabb lehet a leukémia kezelése egy magyar kutatásnak köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági kutatók 71 olyan Chrome-bővítményt találtak, melyek begyűjtötték a felhasználók böngészési adatait. A Google is ráfigyelt a dologra, további 430 hasonló programot szúrtak ki.","shortLead":"A kiberbiztonsági kutatók 71 olyan Chrome-bővítményt találtak, melyek begyűjtötték a felhasználók böngészési adatait...","id":"20200217_google_chrome_web_store_bongeszesi_adatok_felhasznaloi_adatok_megfigyeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1003b72d-916f-4eed-af8b-645df0208f24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_google_chrome_web_store_bongeszesi_adatok_felhasznaloi_adatok_megfigyeles","timestamp":"2020. február. 17. 08:33","title":"Nem működik a Chrome-bővítménye? Lehet, hogy kémkedett ön után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3013c0d-df75-4cd6-9ad4-9078a1128569","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elütöttek egy 42 éves nőt Budapesten, férje az autó vezetőjétől vár segítséget.","shortLead":"Elütöttek egy 42 éves nőt Budapesten, férje az autó vezetőjétől vár segítséget.","id":"20200218_Aki_tette_es_elgazolta_a_gyermekeim_anyjat_az_segitsen_eltemetni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3013c0d-df75-4cd6-9ad4-9078a1128569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebeede9-2e83-45d7-b907-76016feb2257","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_Aki_tette_es_elgazolta_a_gyermekeim_anyjat_az_segitsen_eltemetni","timestamp":"2020. február. 18. 19:29","title":"„Aki ezt tette, és elgázolta a gyermekeim anyját, az segítsen eltemetni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6fd1bc-d681-4df0-8916-a65364b9ae1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a már átutalt vagy folyamatban lévő kifizetések összege meghaladja a kétmilliárd forintot. Ezt tovább növelik az ipari létesítményekben bekövetkezett károk.","shortLead":"Csak a már átutalt vagy folyamatban lévő kifizetések összege meghaladja a kétmilliárd forintot. Ezt tovább növelik...","id":"20200217_viharkarok_karosszeg_februar_biztositok_mabisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b6fd1bc-d681-4df0-8916-a65364b9ae1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eba5836-d258-4f57-8bd1-aa464700c228","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_viharkarok_karosszeg_februar_biztositok_mabisz","timestamp":"2020. február. 17. 16:08","title":"Jóval nagyobbak a viharkárok, mint korábban becsülték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce2e03-f97c-4b57-894d-5dd428eee239","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem is tartozott a legismertebb márkák közé, de a sok ideig General Motors vállalataként működő Holdent 1856-ban alapították.","shortLead":"Ha nem is tartozott a legismertebb márkák közé, de a sok ideig General Motors vállalataként működő Holdent 1856-ban...","id":"20200217_Megszunik_az_egyik_legregebbi_autogyarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddce2e03-f97c-4b57-894d-5dd428eee239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43920d5-dac7-481a-a73b-83b7979f8766","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_Megszunik_az_egyik_legregebbi_autogyarto","timestamp":"2020. február. 17. 16:33","title":"Megszűnik az egyik legrégebbi autógyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]