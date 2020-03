Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik a NASA névadási gyakorlata, már ami a Mars-járókat illeti. Most is egy diák nevezte el a vörös bolygóra tartó eszközt.","shortLead":"Folytatódik a NASA névadási gyakorlata, már ami a Mars-járókat illeti. Most is egy diák nevezte el a vörös bolygóra...","id":"20200306_nasa_marsjaro_robot_perseverance","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1ef70d-9dbf-4574-9a78-7d901a87449c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_nasa_marsjaro_robot_perseverance","timestamp":"2020. március. 06. 09:35","title":"Megvan a NASA új robotjának a neve, ez is a Marsra megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e76988-89ed-4d40-9bd1-cd18ebcfe366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő elárulta, fiatalkorában ő is tett olyat, amiért eljárt az édesanyja keze, de szerinte ez csak az ő nevelését szolgálta. A gyerekjogi szakemberek viszont ezt másképp gondolják. \r

\r

","shortLead":"A színésznő elárulta, fiatalkorában ő is tett olyat, amiért eljárt az édesanyja keze, de szerinte ez csak az ő...","id":"20200306_Szulak_Andrea_Lehet_letjogosultsaga_egy_anyai_pofonnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5e76988-89ed-4d40-9bd1-cd18ebcfe366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf48435-48ea-440c-9cab-8832310394c5","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Szulak_Andrea_Lehet_letjogosultsaga_egy_anyai_pofonnak","timestamp":"2020. március. 06. 09:00","title":"Szulák Andrea: „Lehet létjogosultsága egy anyai pofonnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csehországban összesen 23 embert helyeztek karanténba, köztük van sajtóhírek szerint a Budapesten is megfordult, koronavírus-fertőzéssel diagosztizált lányokat szállító busz és taxi sofőrje is. ","shortLead":"Csehországban összesen 23 embert helyeztek karanténba, köztük van sajtóhírek szerint a Budapesten is megfordult...","id":"20200304_csehorszag_felderites_koronavirusos_diaklanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ef41ba-8d27-4414-8279-afe3caa948ab","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_csehorszag_felderites_koronavirusos_diaklanyok","timestamp":"2020. március. 04. 17:33","title":"Tíz órába telt a cseheknek felderíteni a koronavírusos diáklányok útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon jelenleg négy koronavírussal fertőzött embert kezelnek kórházban, a két iráni diákot, egyikük társát, illetve egy debreceni férfit, aki brit állampolgár – mondta az országos tiszti főorvos a Kossuth rádióban. ","shortLead":"Magyarországon jelenleg négy koronavírussal fertőzött embert kezelnek kórházban, a két iráni diákot, egyikük társát...","id":"20200306_A_debreceni_koronavirusos_ferfi_69_eves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3eedae-2835-4761-8860-55a66252006b","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_A_debreceni_koronavirusos_ferfi_69_eves","timestamp":"2020. március. 06. 08:48","title":"A debreceni koronavírusos férfi 69 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az első színes magyar film, a Ludas Matyi pártállami filmgyártás első nagy dobása volt. Hetven éve mutatták be.","shortLead":"Az első színes magyar film, a Ludas Matyi pártállami filmgyártás első nagy dobása volt. Hetven éve mutatták be.","id":"20200304_Ha_Matyi_akkor_Rakosi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2983530b-8fa1-4633-b6a3-13a4a4c56f7b","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Ha_Matyi_akkor_Rakosi","timestamp":"2020. március. 04. 16:10","title":"Ha Matyi, akkor Rákosi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Főleg, ha a kormánytól jön.","shortLead":"Főleg, ha a kormánytól jön.","id":"20200306_Ne_higgyen_a_nonapi_atveresnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2872281e-7e90-42a6-ac01-caf1a9296d94","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Ne_higgyen_a_nonapi_atveresnek","timestamp":"2020. március. 06. 09:38","title":"Ne higgyen a nőnapi átverésnek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7b5637-e65c-461c-b78b-2350a040a85f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Drive To Survive sikere után találtak még izgalmas történetet a sportágban.","shortLead":"A Drive To Survive sikere után találtak még izgalmas történetet a sportágban.","id":"20200305_Forma1es_legendarol_keszit_dokumentumfilmet_a_Netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de7b5637-e65c-461c-b78b-2350a040a85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80af246-763c-4135-94f7-9541c6329b79","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Forma1es_legendarol_keszit_dokumentumfilmet_a_Netflix","timestamp":"2020. március. 05. 08:15","title":"Forma–1-es legendáról készít dokumentumfilmet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy súlyosan ittas jakabszállási férfit tartóztattak le a napokban a rendőrök, aki nekiütközött egy parkoló gépkocsinak, ami hátulról nekiment az előtte parkoló autónak.","shortLead":"Egy súlyosan ittas jakabszállási férfit tartóztattak le a napokban a rendőrök, aki nekiütközött egy parkoló...","id":"20200305_Alkoholmergezesig_itta_magat_egy_autost_aki_aztan_balesetezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fd3245-1b49-49f4-86f5-b951f6b2f14b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Alkoholmergezesig_itta_magat_egy_autost_aki_aztan_balesetezett","timestamp":"2020. március. 05. 15:23","title":"Alkoholmérgezésig itta magát egy autós, aki aztán balesetezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]